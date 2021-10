Quel sera l’impact des nouvelles règles de prélèvement automatique sur vous et vos paiements

Les experts du secteur affirment que le nouveau règlement protégera les intérêts des clients en termes de sécurité des données et de prévention de la fraude.

Selon les nouvelles normes de RBI, les banques doivent informer les clients de toute transaction récurrente due, et elles ne les exécuteront qu’après avoir reçu leur approbation. Les banques partageront des mots de passe à usage unique (OTP) pour les factures supérieures à 5 000 roupies. Les transactions récurrentes non conformes sur sa carte de crédit ou de débit seront refusées par les banques à compter du 1er octobre 2021. Cependant, celles qui effectuent des transactions sur les plateformes bancaires ne sont pas affectées.

Anand Kumar Bajaj, PDG de PayNearby, a déclaré : « Cela aura un impact sur la commodité des consommateurs dans une certaine mesure, en particulier dans le cas des paiements in-app qui sont destinés à permettre des transactions transparentes. Cependant, les utilisateurs finiront par se rendre compte que la nouvelle réglementation est à leur avantage car elle renforcera la sécurité des transactions effectuées sur les cartes de débit/crédit.

Auparavant, les consommateurs effectuaient leurs transactions à plusieurs points de consommation pour les services de commerce électronique ou de commande de produits alimentaires. Mais maintenant, avec la nouvelle réglementation, entrée en vigueur le 1er octobre, les transactions de paiement relatives aux paiements récurrents à l’aide de cartes devront être acheminées via la banque émettrice. En termes simples, les clients devront désormais réenregistrer chacun de leurs instruments de paiement, qu’il s’agisse d’une carte de débit, d’une carte de crédit ou d’un UPI pour le service dans le cadre du mandat récurrent. Post-réinscription, la première transaction devra être exécutée via une authentification à facteur supplémentaire (AFA) en approuvant au préalable la demande de prélèvement automatique. Notez que, bien que les transactions consécutives, pour une valeur allant jusqu’à Rs 5000, puissent être exécutées de manière transparente sans AFA, les transactions d’une valeur supérieure à Rs 5000, nécessiteront de les autoriser avec AFA à chaque fois.

Les experts du secteur affirment que le nouveau règlement protégera les intérêts des clients en termes de sécurité des données et de prévention de la fraude. Mandhar Agashe, PDG de Sarvatra Technologies, a déclaré : « La nouvelle réglementation n’aura d’impact que sur les mandats de prélèvement automatique qui impliquent des paiements récurrents tels que l’abonnement aux plates-formes OTT, les fournisseurs de services de paiement de services publics, les primes d’assurance, etc. le processus de mise en place du mandat électronique, son activation à l’échelle nationale pourrait prendre un peu plus de temps.

Quel impact cela aura-t-il sur les paiements ?

Les experts du secteur affirment que cette décision protégera ses données et évitera les fraudes numériques, en particulier dans le cas des clients crédules, qui sont souvent la proie de violations de données. Tous les paiements automatisés doivent être examinés et enregistrés auprès de leurs banques respectives en offrant des instructions permanentes pour éviter l’échec de la transaction.

Bajaj de PayNearby déclare : « La directive permettra aux utilisateurs de cartes de gérer et d’administrer leurs transactions cycliques. Cependant, il n’est pas nécessaire de s’inquiéter des transactions récurrentes sous UPI Autopay et e-NACH, car les nouvelles directives n’auront aucun impact sur ces transactions. »

Il ajoute en outre: «Les clients doivent noter que la directive n’aura d’impact que sur les instructions permanentes sur les cartes et non sur les instructions permanentes données aux banques par les clients. Par conséquent, les paiements des IME et des SIP ne sont pas susceptibles de subir des turbulences. »

Objectifs derrière le déménagement

Avec ce développement, les experts disent que l’objectif est de donner plus de contrôle aux clients sur la facilité d’auto-mandat. Car le client peut désormais déterminer et fixer le montant, la vélocité etc. des mandats récurrents. On peut également annuler un service particulier chaque fois que cela est nécessaire grâce aux solutions Web proposées par les banques.

Dans le but de sécuriser les transactions en ligne et de protéger les intérêts des clients, la Reserve Bank of India, a déclaré Bajaj, a adopté l’authentification à deux facteurs suivante. « La Banque craint que les transactions de débit automatique sur des applications et des sites Web tiers soient susceptibles de fraude. Plusieurs fois, des sorties de fonds sont exécutées même lorsque le client s’est désinscrit. Dans une plus large mesure, la RBI applique l’authentification à deux facteurs (AFA) pour renforcer la sécurité des clients », ajoute-t-il.

Quel impact cela aura-t-il sur les consommateurs finaux ?

A compter du 1er octobre, tout paiement récurrent effectué à l’aide d’applications tierces sera précédé d’une notification au client au moins un jour avant l’informant du paiement prévu. Et, à la date d’échéance, le mode d’authentification sera activé et le consommateur effectuera les paiements nécessaires en conséquence.

Agashe déclare : « Si vous utilisez une application tierce pour payer automatiquement vos factures, vous devez vous réinscrire avant la fin de la période. Cependant, d’ici là, leur plate-forme en ligne devrait également être conforme aux nouvelles directives de la RBI. En conclusion, vous avez le choix d’utiliser le nouveau service de prélèvement automatique ou d’effectuer des paiements directement sur leur site Internet.

Il ajoute en outre: “La seule chose dont les consommateurs doivent être conscients est que tous leurs paiements récurrents sont enregistrés auprès de leurs banques respectives qui se conforment à la nouvelle réglementation.”

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.