Quel sera l’impact du combo des vaccins Covishield et Pfizer? Une étude espagnole le découvre

Étant donné que les vaccins font désormais partie de notre vie comme jamais auparavant en raison de la pandémie de Covid-19, nous avons à l’esprit une foule de questions concernant les vaccins. Une de ces questions est de savoir si une personne peut se faire vacciner avec deux vaccins différents? Selon une étude menée par l’université espagnole, une combinaison de vaccins AstraZeneca et Pfizer était entièrement sûre et efficace pour contrôler la propagation et la prévention de la maladie, a rapporté l’Indian Express.

L’étude menée par l’Institut de santé Carlos III en Espagne a révélé que la première dose d’AstraZeneca suivie de la deuxième dose de Pfizer était absolument sûre et efficace. L’université a soutenu ses conclusions avec le résultat d’un essai clinique auquel 673 participants (âgés de moins de 60 ans) ont participé. Les 673 participants avaient déjà reçu la première dose du vaccin AstraZeneca il y a environ huit semaines. Au cours des essais cliniques, seuls 441 participants du lot ont reçu la deuxième dose de vaccin Pfizer tandis que 232 participants n’ont pas reçu la deuxième dose et ont été observés en tant que groupe témoin.

À leur étonnement, les chercheurs ont découvert que les participants qui avaient reçu la deuxième dose de vaccin Pfizer avaient 30 à 40 fois plus d’anticorps IgG dans le sang par rapport aux participants qui venaient de recevoir une dose d’AstraZeneca. Une augmentation des anticorps neutralisants a également été rapportée d’environ sept fois chez les participants qui ont reçu la deuxième dose de Pfizer.

La recherche revêt encore plus d’importance car les chercheurs ont précédemment constaté que le nombre de doses neutralisantes n’augmente que de deux fois chez les personnes qui ont reçu les deux doses du vaccin AstraZeneca. En d’autres termes, selon l’étude, les chances de mieux lutter contre la maladie pourraient augmenter si une combinaison de vaccins AstraZeneca et Pfizer était administrée à des personnes.

Au milieu des pays confrontés à une pénurie aiguë de coronavirus, une recherche certifiée et définitive sur la combinaison de deux doses de vaccin différentes pourrait aider les pays à vacciner plus efficacement les populations contre le virus. Cependant, comme de nombreux pays dépendent uniquement d’un seul vaccin, il peut être tout à fait impossible de choisir différentes combinaisons de vaccins. Dans la plupart des pays du monde, y compris l’Inde, le mélange de deux doses différentes de vaccin n’a pas été recommandé en l’absence de recherche définitive et concluante sur le sujet.

