Quel sera l’impact du retour de Klay Thompson chez les Warriors ?

Ce dimanche enfin, après plus de deux ans et demi d’attente à cause de deux graves blessures consécutives, les fans de Guerriers de l’état d’or pourra à nouveau profiter dans le NBA du basket d’une de ses stars. Klay Thompson revient à la rotation de la franchise de San Francisco.

Cela a été confirmé en ce début de semaine. Thompson fera ses débuts lors de cette saison 2021/22 lors du match des Warriors contre les Cleveland Cavaliers. Il n’avait plus joué depuis la finale NBA 2019 contre les Raptors de Toronto. Avec une si longue absence, que pouvez-vous attendre de son retour et comment cela affectera-t-il la dynamique de GSW, l’équipe avec le plus de victoires en championnat ?

Steve Kerr a prévenu que lors des premiers matchs de Klay Thompson, il n’y aurait aucun risque d’aucune sorte. Il jouera 15 à 20 minutes par match. Bien que ce soit peu pour une star de la NBA, cela oblige déjà Kerr lui-même à modifier sa rotation qui lui a si bien fonctionné jusqu’à présent.

Jordan Poole est le principal touché par le retour de Klay. Jusqu’à présent, le gardien a disputé 30 matchs avec les Warriors cette saison (dont 28 en partant). Il a réussi à exploiter son niveau au point d’être considéré, aujourd’hui, comme le favori pour remporter le prix du joueur le plus amélioré. Avec Klay Thompson, il sera relégué au rang de sixième homme.

Un banc d’élite

Le changement de rôle de Poole est loin d’être une mauvaise nouvelle pour GSW. La franchise passera à 47,0 points par match dans la deuxième unité entre lui, Otto Porter Jr, Andre Iguodala, Gary Payton II et Damion Lee. Quelque chose fera baisser ce nombre, mais pas de manière flagrante non plus. Avec 40 points par match depuis le banc, il est très difficile de penser que l’équipe va perdre des matchs.

32 points | 12-17 FG | 5-9 3FG Jordan Poole a fourni une étincelle sur le banc – pic.twitter.com/MK3hbAxdyG – Golden State Warriors (@warriors) 4 janvier 2022