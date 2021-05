Quel serait l’impact de l’augmentation des cas Covid sur vos investissements en actions?

La pandémie de Covid-19 est peut-être l’une des urgences sanitaires les plus coûteuses économiquement de l’histoire récente.

Par Palka Chopra, vice-présidente principale, Master Capital Services

La pandémie de Covid-19 est peut-être l’une des urgences sanitaires les plus coûteuses économiquement de l’histoire récente. Son spread a gravement affecté les marchés financiers mondiaux. Les marchés boursiers mondiaux, y compris les marchés indiens, se sont beaucoup redressés depuis le dernier krach boursier. Alors que le marché boursier était à son apogée en février 2020, la soudaine épidémie de pandémie a déclenché une chute libre des cours des actions par la suite. Mais les marchés boursiers semblent surfer sur la deuxième vague avec confiance, malgré le déraillement de l’activité économique en Inde par la crise actuelle du Covid-19. Les acteurs du marché semblent être réconfortés par la décision du gouvernement de ne pas opter pour un verrouillage à grande échelle, la vaccination de tous les adultes et l’espoir que les choses se normalisent dans quelques mois.

Le secteur financier en Inde

Le secteur financier en Inde a subi une évolution massive au cours de la dernière décennie. Les changements de développement peuvent être attribués à diverses composantes, les nouvelles politiques réglementaires étant l’une d’entre elles. Parlant de l’économie indienne, elle a connu un revirement notable ces dernières années, mettant de côté la pandémie. La croissance économique a rebondi et le gouvernement a lancé diverses mesures de réforme pour encourager l’investissement et renforcer la productivité.

De plus, la dernière décennie a été celle de la numérisation qui a complètement changé le visage du secteur financier. Montée en puissance des entreprises fintech, banque mobile, banque en nuage. Cette nouvelle transition vers la compulsion numérique incitera les clients à rechercher les mêmes expériences en succursale dans leurs interactions en ligne. En réponse au ralentissement de la croissance économique, le gouvernement a fait une vague d’annonces politiques qui ont donné une impulsion majeure à la croissance économique du pays. Il y a eu un engagement fort en faveur des réformes qui changent la donne, de leur exécution réussie et de la volonté du secteur privé de prendre des risques et d’investir.

La flambée des cas Covid et les perspectives du marché

Maintenant que les cas de Covid-19 augmentent de plus en plus dans le pays, les investisseurs et les entreprises craignent que le marché boursier ne pique du nez en 2021. Le scénario a déclenché des inquiétudes quant à la situation qui s’est développée au début de 2020 lorsque le verrouillage national avait quitté le marché boursier. saignement avec des indices de référence qui chutent d’énormes marges.

Il y a une probabilité croissante de verrouillage complet dans le pays et les investisseurs craignent un autre krach boursier. Alors que la situation s’aggrave, quelle est la bonne stratégie d’investissement pour les investisseurs? Il y a une volatilité croissante sur le marché. Cependant, un krach boursier comme celui de 2020 est peu probable. La chute de 2020 a été une réaction instinctive et maintenant le marché actuel a déjà été actualisé et une amélioration est attendue dans la période à venir. L’activité manufacturière et les dépenses informatiques se sont accélérées.

Achetez bas, vendez haut vs achetez et conservez – quel est le meilleur pour les investisseurs?

Bien qu’il puisse y avoir des tensions à court terme, la plupart des investisseurs regarderont au-delà de la pandémie. Les investisseurs devraient tirer parti de toute correction du marché boursier comme opportunité d’achat, car tout niveau inférieur à partir d’ici peut être une excellente opportunité d’investissement à long terme. Alors que des secteurs tels que la chimie et les engrais, la pharmacie, les services informatiques, les produits de grande consommation et les télécommunications ont un fort potentiel même en cas de verrouillage; la banque, les médias, l’immobilier, le commerce de détail et l’ingénierie peuvent s’affaiblir en fonction du degré de gravité. Cependant, les investisseurs à court terme ne devraient pas prendre de nouvelle position en ces temps turbulents. La situation est bonne pour les investisseurs à long terme qui peuvent accumuler des actions de qualité.

Pour résumer, les investisseurs à long terme devraient continuer à investir de manière agressive de manière systématique sans se soucier des échecs temporaires. Il vaut mieux diversifier le portefeuille pour réduire l’impact de la volatilité.

Conclusion

Le marché boursier reste limité car les investisseurs ne sont pas disposés à prendre des positions haussières à un moment où la deuxième vague de coronavirus fait un lourd tribut aux vies humaines et à l’économie. Alors que l’insistance répétée du gouvernement à ne pas imposer de verrouillage à l’échelle nationale a empêché les investisseurs de paniquer, les verrouillages localisés ont brouillé leur capacité à prévoir l’activité économique. En outre, il y a peu de clarté sur la durée de la situation émergente.

Tout ce qu’il faut pour le moment, c’est que les investisseurs doivent être un peu prudents. Restez investi et restez positif.

