Quel serveur dédié dois-je utiliser?

Contrairement à l’hébergement partagé ou aux serveurs privés virtuels (VPS), l’hébergement dédié signifie que l’ensemble du serveur est dédié à des clients individuels. Avec chacun de ces serveurs alimentés par 4 à 12, et parfois même plus de cœurs de processeur, et de grandes quantités de RAM, un serveur dédié offre des performances optimales même lorsque vous rencontrez une augmentation soudaine du trafic.

S’il n’est pas limité par des contraintes budgétaires, choisir un serveur d’hébergement dédié pour votre présence en ligne est le seul choix judicieux, surtout si vous souhaitez assurer les performances et préparer la croissance de votre entreprise avec le temps.

Un autre avantage clé des serveurs dédiés est que vous avez le dernier mot sur la configuration matérielle sous-jacente. Droit du choix du fabricant tel que AMD ou Intel, et les spécifications du processeur et de la mémoire. En effet, la plupart des fournisseurs d’hébergement dédiés offrent une variété de plans parmi lesquels vous pouvez choisir. En plus du choix du fabricant du processeur, vous pouvez également choisir si vous voulez un disque dur ordinaire ou des disques SSD (Solid State Drives) plus rapides

Même en dehors de cela, vous devez également choisir entre l’hébergement dédié géré ou non géré. Le premier s’adresse aux clients qui souhaitent que la maintenance et l’entretien du serveur soient pris en charge par l’hébergeur. Cela comprend l’application de mises à jour et de correctifs de sécurité au logiciel installé, la réalisation de sauvegardes, la fourniture d’un support technique pour ajuster le serveur selon vos besoins, etc. Mais si vous avez déjà l’expertise technique requise, ou si vous avez un administrateur dédié qualifié et préparé pour gérer ces tâches , vous pouvez opter pour les plans d’hébergement non géré comparativement moins chers.

Estimation de vos besoins en ressources

La variation de prix entre les différentes configurations de serveurs dédiés et les plans proposés par différents hébergeurs peuvent varier de manière assez considérable. Aussi important qu’il soit de choisir soigneusement le fournisseur d’hébergement, vous ne pouvez pas non plus adopter une méthode d’essai et d’erreur pour choisir les ressources matérielles.

C’est pourquoi vous devez avoir au moins une idée générale des ressources dont vous avez besoin sur votre serveur dédié. Cette exigence dépend à son tour de votre cas d’utilisation prévu. Après tout, une plate-forme de commerce électronique nécessiterait plus d’espace de stockage, de RAM et de bande passante pour pouvoir traiter des centaines de visiteurs simultanément tout en fournissant des détails sur des centaines de produits différents à un moment donné.

Comparez une telle configuration avec un serveur de fichiers ou un serveur de messagerie. Vous pouvez vous en tirer avec beaucoup moins de RAM en comparaison.

Certains des choix sont assez faciles à faire. Par exemple, si votre cas d’utilisation est basé sur une base de données et nécessite des opérations d’E / S à haute vitesse, comme avec une plate-forme de commerce électronique, ou même une plate-forme de streaming multimédia ou de médias sociaux, etc., il est logique d’opter pour un plan d’hébergement avec Disques SSD, plutôt que des disques durs SATA conventionnels. En effet, en comparaison, les SSD offrent des vitesses d’accès aux données jusqu’à 100 fois plus rapides.

Un serveur de jeu nécessite l’utilisation de processeurs puissants et d’unités de traitement graphique (GPU), mais vous n’avez pas nécessairement à investir dans de grandes quantités d’espace disque.

De même, si vous souhaitez exécuter un serveur de diffusion multimédia en continu, vous devez disposer de vastes quantités d’espace disque, couplées à des To de bande passante. D’un autre côté, un serveur de fichiers peut être construit avec même un serveur dédié bas de gamme, mais vous devrez opter pour plus d’espace disque.

La configuration de votre serveur dédié dépendra de vos besoins actuels et d’une évaluation formelle de la charge de travail actuelle et des besoins futurs attendus ou anticipés. Après tout, votre serveur dédié doit répondre non seulement à vos besoins actuels, mais également à sa croissance.

Si vous êtes déjà sur un plan d’hébergement Web, même s’il ne s’agit pas d’un hébergement dédié, vous pourrez facilement évaluer vos besoins et prendre une décision éclairée, car la plupart des fournisseurs d’hébergement offrent des mesures sur le nombre de visiteurs, la bande passante maximale, le processeur. , et l’utilisation de la RAM, etc.

(Crédit d’image: Shutterstock.com)

Processeurs et cœurs

Bien qu’Intel reste toujours populaire auprès des fournisseurs d’hébergement, beaucoup offrent désormais le choix de processeurs AMD. Il y a plus à choisir le processeur que de regarder la vitesse d’horloge (spécifiée en GHz), de nombreux fournisseurs d’hébergement dédiés proposent toujours des plans à processeur unique, les processeurs doubles, associés à un nombre élevé de cœurs tels que 4, 8, etc., peuvent donner beaucoup plus rapidement performances qu’un seul processeur à une vitesse d’horloge plus élevée.

Alors que 4, 8 et 16 sont le choix populaire dans le nombre de cœurs proposés par différents fournisseurs d’hébergement, si vous le vouliez vraiment, il y en a qui offrent jusqu’à 24 cœurs, et plus encore! Un tel nombre de cœurs n’est pas nécessaire pour la plupart des entreprises. En outre, plus vous optez pour de cœurs, plus vous aurez besoin de RAM pour tirer parti de toute cette vitesse de traitement, ce qui augmente encore le coût total de votre serveur dédié.

La gamme de processeurs AMD Ryzen, bien que conçue pour les ordinateurs de bureau, a gagné en popularité auprès de nombreux fournisseurs d’hébergement en raison de ses performances de référence par rapport aux séries Intel i3, I7 et Xeon.

(Crédit d’image: Gorodenkoff / Shutterstock)

Capacité de RAM

En plus du nombre maximal de clients simultanés accédant à votre serveur, la quantité totale de RAM dont vous avez besoin pour votre serveur dédié dépendra également du système d’exploitation sous-jacent, ainsi que des applications que vous exécutez sur le serveur.

Un système de gestion de contenu (CMS) tel que WordPress ou Drupal fonctionnerait avec même 4 Go de mémoire, mais cela ne suffira pas si votre site Web génère beaucoup de trafic ou si vous souhaitez vous préparer à une croissance future.

Bien qu’il soit assez facile d’ajouter plus de RAM à votre serveur dédié, si vous en avez besoin, vous devez vous rappeler que les processeurs ont un plafond sur la quantité de RAM qu’ils prennent en charge. Par exemple, certains processeurs Xeon ne peuvent prendre en charge qu’un maximum de 32 Go de RAM.

Dans la mesure où le seul objectif de l’acquisition d’un serveur dédié est d’assurer les performances de vos clients actuels et de s’adapter à la croissance, votre choix de CPU et de RAM doit être soigneusement pesé afin de fournir l’évolutivité nécessaire.

Bande passante

C’est également un domaine critique qui nécessite un examen attentif, en particulier si vous avez l’intention de diffuser beaucoup de contenu à de nombreux clients. La plupart des hébergeurs dédiés offrent le choix entre une bande passante mesurée ou non. Ce dernier signifie qu’il n’y a pas de plafond sur la quantité de bande passante utilisée par votre serveur. Cela a du sens si vous avez l’intention d’exécuter un serveur de jeu ou une plate-forme de streaming multimédia.

(Crédit d’image: bdavid32 / Shutterstock.com)

Espace de rangement

Aussi important que soit l’espace de stockage, vous devez également restreindre le type de disque. Les pilotes de disque dur sont moins chers et offrent une grande capacité de stockage. La plupart des fournisseurs d’hébergement offrent comparativement moins de stockage sur leurs forfaits SSD, mais l’avantage est une vitesse inégalée.

Vous pouvez également opter pour un seul disque, ou une disposition RAID, en fonction de vos besoins.

