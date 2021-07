Quel signe astrologique est votre partenaire sexuel idéal ?

Si l’astrologie vous permet de savoir avec quelles étoiles vous développerez des affinités, elle peut aussi vous guider pour trouver la meilleure chimie sexuelle. Alors quelles combinaisons permettent de vivre les émotions les plus voluptueuses à certains moments ? Découvrez maintenant!

Comme vous l’avez vu, il existe des compatibilités amoureuses ou amicales entre certains signes du zodiaque, mais pas exclusivement ! En astrologie, certaines combinaisons favorables peuvent influencer vos préférences sexuelles, vous réaliserez donc rapidement si vous pouvez développer une véritable connexion intime. De cette façon, vous découvrirez rapidement quels signes sont les plus susceptibles d’avoir une relation avec les poivrons !

Bélier (21 mars – 20 avril)

Dans la vie, comme en amour, le Bélier ne va pas dans quatre directions, et c’est encore plus vrai lorsqu’il s’agit de sexe. Avec une nature aussi passionnée que la sienne, vous avez besoin d’un partenaire avec autant d’énergie que lui, comme le Bélier, le Lion ou le Sagittaire. Puisque vous êtes plus à l’aise dans le feu de l’action, vous avez besoin de quelqu’un avec un tempérament aussi fougueux que le vôtre. Il n’y a pas de temps pour les préliminaires, ils vont droit au but. Ensemble, ils n’ont aucun tabou et feront de votre vie sexuelle une véritable aventure ! Avec un Taureau ou un Gémeaux, le Bélier s’amusera aussi beaucoup.

Taureau (21 avril – 20 mai)

Taureau veut se laisser séduire lentement tout en recherchant la plus délicieuse des voluptés. Soucieux de garder les choses sensuelles et lentes, le Taureau passera avec plaisir toute la journée à avoir des relations sexuelles et à profiter de cette connexion intime. Avec un Poissons de nature romantique, vous pouvez vous attendre à de nombreux contacts visuels, à des tonnes de préliminaires et de caresses, ainsi qu’à des positions proches et intimes. Et un Scorpion ? Ce signe de libido débordante satisfera à coup sûr le Taureau. Le Taureau peut aussi tomber sous le charme du caractère fougueux des signes de feu, à condition qu’ils ne soient pas (trop) instables.

Gémeaux (21 mai – 21 juin)

Expressifs, joueurs et incroyablement imaginatifs, les Gémeaux adorent être stimulés mentalement puis physiquement. Un sexto, une blague taquine et un soupçon de “sales paroles”, et voici un Gémeaux tout allumé. Pour lui, l’énergie et le contact verbal sont plus importants que l’activité physique elle-même. Le Sagittaire, tout aussi joueur, est un excellent match pour les Gémeaux, tout comme le Lion, qui est très créatif dans la chambre. La Balance est aussi dans la subtilité et l’élégance de leurs jeux amoureux. Quant au Verseau, il adore s’amuser avec lui, car il partage aussi ce goût pour l’érotisme ludique.

Cancer (22 juin – 22 juillet)

Pour le Cancer, la proximité est essentielle dans une relation. Bien sûr, il préfère les caresses longues et sensuelles au sexe lui-même. Câlins plus que coquins, affectueux plus qu’amoureux, il n’y a pas de relation sans amour pour ce ne romantique ! Ce signe d’eau intense, consciencieux et possessif se concentre sur un seul partenaire, qu’il s’agisse du Capricorne, du Taureau ou de la Vierge, avec qui il peut effectuer des activités très sensuelles. Timide au début, Cancer devient câlin et affectueux une fois qu’il est à l’aise. Leur vie sexuelle est donc compatible avec celle des Gémeaux, autre romantique platonique, et avec celle des Poissons, pour qui sexe rime avec amour.

Lion (23 juillet – 22 août)

Véritable exhibitionniste, Leo est aussi dramatique au lit que dans la vie. Vous voulez être caressé littéralement et physiquement, donc si votre partenaire vous complimente comme vous le souhaitez, vous pouvez vous attendre à être choyé en retour. Pour lui/elle, le sexe est aussi une question de performance, toujours en exagération. Leo est le genre de personne qui sort des pétales de rose, du champagne et des draps en satin pour impressionner les autres. Avec un Bélier ou un Sagittaire, vous partagez les mêmes envies érotiques et pensez qu’une sexualité épanouie est un exploit. Le Scorpion, qui est également amateur de sensations fortes, aimerait avoir un peu de relations sexuelles avec lui. Quant aux signes aériens, ils ne disent pas non à un moment de passion démesuré !

Vierge (23 août – 22 septembre)

Malgré sa renommée en tant que pierre angulaire du zodiaque, la Vierge est très méticuleuse lorsqu’il s’agit d’agir. C’est une amoureuse douce, romantique et méticuleuse, un style à étudier en profondeur et à travers le Kamasutra ! Car même en matière de plaisir, la précision semble être un must pour ce perfectionniste. Elle est très entreprenante et passionnée lorsqu’elle se sent pleinement en confiance avec son partenaire. Vous pouvez même devenir dominatrice si vous le souhaitez. Cette passion bien cachée plaît aux autres signes de terre, Capricorne et Taureau. Avec un Scorpion ou un Cancer, vous aimez vous adonner à des activités très sensuelles, vous permettant d’explorer de nouvelles pratiques et enfin d’exprimer votre créativité.

Escalas (23 septembre – 22 octobre)

Lumière douce, érotisme subtil, fantasme utile, extase en duo… C’est le combo parfait pour exciter correctement les Balance. En effet, ce signe d’air accorde une grande importance à l’équilibre et à la beauté, faisant d’elle une amante incroyablement généreuse et impartiale. Pensez au plaisir de l’autre autant qu’au vôtre. Coquette et aventureuse, elle adore montrer ses atouts ainsi que s’essayer à de nouvelles pratiques avec un Verseau ou un Gémeaux. La Balance, véritable adepte de la séduction romantique, n’aime pas l’extravagance et préfère partager des moments intimes avec un Cancer ou un Taureau qui privilégieront délicatement le sexe. Cependant, il ne dit pas non à un peu d’originalité, mais avec modération.

Scorpion (23 octobre – 22 novembre)

Mélangez sexe et piment et vous aurez ce qu’il vous faut dans Scorpion ! En tant que signe astrologique qui vit selon ses instincts, l’intensité et la passion qui le dévorent deviennent plus qu’évidentes lorsqu’il trouve une alchimie sexuelle avec quelqu’un. Si les Scorpions ont tendance à paraître mystérieux et impénétrables, ils deviennent un compagnon des plus décomplexés qui se livre facilement à la débauche. Fantasmes, transgressions, jeux de rôle, le bondage plairont sans aucun doute au Taureau et sa sensualité débordante, aux Poissons et à son érotisme sauvage. Quant au Capricorne et à la Vierge, ils semblent être séduits par l’idée même de s’éloigner du sexe vanille.

Sagittaire (23 novembre – 21 décembre)

Audacieux et aventureux, le Sagittaire aborde toujours les nouvelles expériences sensuelles à bras ouverts et apprécie avant tout lorsqu’il y a une touche de risque. En général, il a un appétit sexuel très élevé, ce qui le conduit à multiplier les conquêtes ou à vivre des relations particulièrement intenses tant sur le plan affectif qu’érotique. Pour lui, le sexe représente un véritable terrain de jeu, idéal pour exprimer et libérer toute son énergie. Par conséquent, les autres signes de feu font des amants agréables pour le Sagittaire, car ils font preuve d’une vigueur et d’une spontanéité ardentes qui n’appartiennent qu’à eux. Verseau et Gémeaux, qui aiment s’amuser au lit, apporteront passion et inventivité au Sagittaire.

Capricorne (22 décembre – 20 janvier)

Réfléchi, pragmatique et soucieux du plaisir de l’autre, le Capricorne recherche toujours l’excellence dans ses performances sexuelles. Et avec des années d’expérience, il est devenu un véritable stratège au lit et mène la danse comme personne d’autre. De plus, sa nature ambitieuse l’amène à abandonner sa carapace pour expérimenter, dominer et prendre le contrôle. Comme le Capricorne est plus celui qui donne le ton, il préfère un partenaire qui lui laisse prendre la barre comme le Cancer, ou d’autres signes de terre (Vierge et Taureau). De son côté, Gémeaux, un amant curieux en quête d’un érotisme ludique, serait tenté par une délicieuse intimité avec ce signe.

Verseau (21 janvier – 19 février)

Personne ne peut égaler l’excentricité du Verseau dans TOUS les domaines. Innovant, original et désireux d’expérimenter, ce signe aérien n’a jamais peur d’essayer quelque chose de différent, que ce soit un nouveau type de jouet sexuel, une position sexuelle originale ou une dynamique sexuelle différente comme les trios ou les échangistes. Cela dit, le sexe n’est pas la chose la plus importante pour le Verseau. Pour lui, le sexe est plus un jeu et un plaisir physique. Les Gémeaux adorent partager des moments de plaisir ludique avec le Verseau, car avec lui il n’y a pas de place pour l’ennui à la campagne ! De plus, vous trouverez facilement votre compte avec les signes de feu et votre passion dévorante.

Poisson (20 février – 20 mars)