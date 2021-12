Quel streamer a eu la meilleure année ?

Edgar Cervantes / Autorité Android

2021 a été une année vraiment folle pour le streaming, avec les soi-disant guerres du streaming qui se sont intensifiées. Lancement de nouveaux services. De tout nouveaux films étaient disponibles en streaming dès leur sortie en salles. De nouveaux spectacles originaux nous ont tous tenus en haleine. Et les statistiques d’abonnement ont basculé dans de nouvelles directions, les outsiders d’antan augmentant rapidement dans leurs offres pour devenir le meilleur service de streaming.

Alors, lequel des streamers a eu la meilleure année en 2021 ? Qui gagne la guerre du streaming ? Lisez la suite pour une ventilation des meilleurs du streaming en 2021.

Les meilleurs services de streaming de 2021 : aperçu

Pendant longtemps, Netflix a été considéré comme le seul jeu en streaming en ville. Même avec la concurrence de Hulu et d’Amazon Prime, nous avons passé près d’une décennie avec des options très limitées. Il y avait des avantages à cela, bien sûr. À savoir, vous pouvez vous inscrire à tout sans vous ruiner totalement. Le problème était cependant d’échelle. Aucun d’eux n’avait les bibliothèques massives qu’ils ont aujourd’hui.

Depuis lors, le streaming est devenu massif et les jours de la télévision par câble sont peut-être comptés.

Maintenant, les téléspectateurs ont un nombre incroyable d’options. Les grands conglomérats médiatiques comme Disney, WarnerMedia, ViacomCBS et NBCUniversal peuvent mieux contrôler leurs propres catalogues via leurs services de streaming respectifs, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus et Peacock. Pendant ce temps, une entreprise technologique comme Apple peut se lancer avec une liste de nouvelles émissions originales à bas prix avec Apple TV Plus.

2021 a vu le lancement de Discovery Plus, le changement de marque de CBS All Access en Paramount Plus et le lancement de la marque internationale de Disney Plus, Star, entre autres changements dans le paysage.

Ainsi, dans cet esprit, les guerres du streaming sont bien engagées, avec Netflix autrefois dominant devant se battre pour garder sa place au sommet, et de nouveaux joueurs affamés constituant une menace crédible. Les changements d’habitudes de visionnage à l’époque de COVID-19 n’ont fait que chauffer encore plus les choses.

Meilleur nouveau contenu original

Gagnant : Netflix

Ce fut une année formidable pour le contenu original en streaming. Chaque streamer est venu à la table avec des titres stellaires.

Paramount Plus a été lancé et est devenu le foyer principal des titres Star Trek, y compris les nouvelles saisons de Discovery et Lower Decks, ainsi que les débuts de l’animation Star Trek: Prodigy. Disney Plus a élargi son univers cinématographique Marvel avec cinq nouvelles émissions en streaming. Hulu, y compris l’ancien FX sur Hulu, nous a donné Only Murders in the Building, Y: The Last Man et Reservation Dogs. Amazon Prime Video a livré la dernière saison de The Expanse et a lancé l’ambitieux The Wheel of Time. Apple TV Plus a lancé les nouvelles saisons de Servant et The Morning Show lors de la première de sa série épique de science-fiction Foundation. HBO Max a fait redémarrer Hacks, Station Eleven, Titans et Gossip Girl. La liste continue.

Mais parmi tous ceux-là, un visage familier a continué à dominer. Netflix a peut-être la réputation de privilégier la quantité à la qualité, mais il diffuse toujours, livre pour livre, certains des meilleurs programmes originaux.

La liste de Netflix comprenait de nouveaux titres populaires comme Sweet Tooth, Maid, The Chair, Lupin et Midnight Mass. Les émissions majeures sont revenues pour de nouvelles saisons, notamment Sex Education, You, I Think You Should Leave et The Witcher. Et du côté des films, Netflix a sorti d’énormes titres qui figurent sur de nombreuses listes des meilleurs de 2021, comme The Harder They Fall, tick, tick… BOOM !, The Power of the Dog, The Lost Daughter, Passing, et plus, avec de grands acteurs flashy comme Red Notice, Army of the Dead et Gunpowder Milkshake.

2021 était l’année du Squid Game.

Bien sûr, le titre le plus buzzy de l’année était aussi un original de Netflix : Squid Game.

Si vous pensiez que les émissions de refroidisseurs d’eau appartenaient au passé, Squid Game a définitivement prouvé que les émissions en streaming peuvent toujours devenir des pierres de touche culturelles incroyablement rapidement. En quelques jours seulement, c’est devenu l’émission la plus regardée par le streamer. En plus de tout le reste, Squid Game a prouvé que Netflix reste le roi du contenu original en streaming.

Le streamer le plus surprenant

Gagnant : HBO Max

HBO Max a certainement fait tourner certaines têtes lorsqu’il a annoncé, fin 2020, que l’intégralité de la liste des salles de Warner Bros. serait mise à la disposition des abonnés de HBO Max, le même jour, sans frais au-delà des frais d’abonnement mensuels standard.

2020 a été une année lamentable pour le cinéma (ou du moins pour les salles de cinéma), et le streamer appartenant à WarnerMedia a vu une chance de récupérer une partie de ses revenus de cinéma perdus en encourageant le public potentiel à s’inscrire au service de streaming.

Le déménagement ne s’est pas fait sans heurts et menaces de poursuites de la part des producteurs qui n’avaient pas été consultés, mais dans l’ensemble, le déploiement s’est déroulé sans heurts. Des titres majeurs comme Godzilla contre Kong, The Suicide Squad, Malignant et Dune pourraient être diffusés dès le premier jour sur HBO Max.

HBO Max a montré une voie différente pour l’exposition en salles et le streaming en 2021.

Avec une croissance soutenue tout au long de l’année et une programmation originale solide, HBO Max faisait certainement déjà partie de la conversation plus large. Mais la stratégie de sortie du jour et de la date l’a fait se démarquer de manière significative. Le streamer n’a pas l’intention de poursuivre la pratique au cours de la nouvelle année, et c’était clairement un produit de l’ajustement à COVID-19. Pourtant, cette décision a changé la donne, révélant au public que les calendriers de sortie des films ne sont pas figés.

La façon dont les streamers prennent en compte l’avenir de l’exposition en salles est toujours un énorme point d’interrogation, mais HBO Max a fait une déclaration audacieuse en 2021. Ses abonnés ne l’oublieront probablement pas.

Plus forte croissance d’abonnés

Gagnant(s) : Apple TV Plus, HBO Max, Paramount Plus

Il est toujours un peu délicat de comparer les performances des services de streaming lorsqu’ils ne jouent pas tous sur le même terrain. Alors qu’Amazon Prime Video est disponible dans plus de 240 pays et territoires, Hulu, Peacock et HBO Max ne sont disponibles que pour les abonnés américains (pour l’instant, du moins). Nous parlons vraiment de pommes et d’oranges.

Pour vraiment creuser et comparer la croissance de manière plus illustrative, nous pouvons simplement nous concentrer sur un pays et voir comment tout le monde s’y compare. Alors aux États-Unis, quel streamer a connu la plus forte croissance en 2021 ?

Au troisième trimestre 2021, Apple TV Plus représentait 26% de la croissance des streamers aux États-Unis. Le suivant était Paramount Plus à 14%, puis Peacock à 12%. Ce sont tous des acteurs plus petits, sans aucun doute, mais leur croissance rapide – alors que les streamers plus établis approchent d’un plafond pour les nouveaux abonnés – est remarquable.

Apple TV Plus a réalisé d’énormes gains au troisième trimestre 2021.

Ces petits acteurs ne sont pas, dans l’ensemble, les abonnés de Netflix et Hulu, car ces deux-là continuent de croître également. Cela signifie qu’il y a de la place pour plus de streamers à la table, et Apple en profite particulièrement.

Ainsi, alors que la marée montante a clairement soulevé tous les navires, Apple TV Plus s’est distinguée, augmentant considérablement sa part de marché, au moins à la fin de l’année. En regardant la situation dans son ensemble, cependant, Paramount Plus et HBO Max ont connu une croissance régulière chaque trimestre, chacun représentant systématiquement environ 15 % de la croissance totale du streaming.

La plus grande base d’utilisateurs

Gagnant : Netflix

Il n’y a pas moyen de le combattre, Netflix reste le plus gros streamer du jeu, alors que les nouveaux abonnements au service hérité ralentissent et que la concurrence continue de s’intensifier, il bénéficie toujours de son avance et de ses investissements continus dans des tonnes de nouveaux contenus chaque année.

Si nous nous concentrons à nouveau sur les États-Unis pour comparer des pommes avec des pommes, Netflix est le grand gagnant. Apple TV Plus connaît peut-être une croissance incroyable, mais avec 5% de part de marché, il reste loin derrière Netflix, qui en contrôle 30%.

Même le streamer de deuxième place, Hulu, représente 18% du marché américain. C’est à peine plus de la moitié des abonnés de Netflix.

À l’échelle mondiale, Netflix se situait confortablement à un peu plus de 213 millions d’abonnés au dernier décompte, dépassant ses propres projections (d’un peu).

Amazon a affirmé plus tôt dans l’année que 175 millions de ses abonnés Amazon Prime avaient diffusé des films et des émissions de télévision via Amazon Prime Video. Il est difficile de comparer Prime Video à d’autres streamers, car de nombreux abonnés Prime paient pour le service pour des raisons autres que la vidéo. Pourtant, même en regardant les chiffres d’Amazon isolant les streamers vidéo, c’est toujours loin derrière Netflix.

Le verdict : quel a été le meilleur service de streaming de 2021 ?

Votre kilométrage variera, évidemment, mais nous ne pouvons pas simplement terminer l’année sans verdict. Si vous utilisez uniquement des services de streaming pour des films de sport, d’anime, d’horreur ou d’art et essai, vous ne vous soucierez probablement pas beaucoup des streamers en dehors de votre créneau. Et vous pouvez être tranquille en sachant qu’ESPN Plus, Crunchyroll, Shudder et Mubi, entre autres, ont connu de bonnes années en 2021.

Mais si l’on fait un zoom arrière et que l’on considère l’espace dans son ensemble, quel streamer a eu le meilleur 2021 ?

Cela peut sembler un peu décevant, mais Netflix le prend. Malgré une croissance lente et rien de trop tape-à-l’œil (comme les sorties le même jour de blockbusters en salles), Netflix a apporté la marchandise.

Netflix continue de profiter de son avance.

Le streamer old school continue de croître régulièrement, en particulier à l’international, et il ne s’est pas relâché sur de nouveaux contenus. Personne n’aurait pu prédire le succès massif de Squid Game, mais ce n’était pas le seul succès de Netflix. Des émissions populaires comme You, The Witcher, Cobra Kai et d’autres ont lancé de nouvelles saisons, et de nouvelles émissions stellaires ont également été lancées, comme Sweet Tooth et Midnight Mass. Du côté des films, d’énormes titres comme The Guilty, The Harder They Fall, Le pouvoir du chien et Don’t Look Up a été créé. Certains d’entre eux remporteront probablement des Oscars au cours de la nouvelle année.

Pour l’avenir, 2022 semble également prometteur pour Netflix. La dernière saison d’Ozark sera diffusée au début de la nouvelle année, et les nouvelles saisons de Stranger Things et The Umbrella Academy ne manqueront pas d’attirer l’attention. Le meilleur streamer prévoit également de lancer de nouvelles séries majeures comme The Sandman et Resident Evil.

La concurrence est forte, donc l’année prochaine n’est toujours pas à gagner.

commentaires