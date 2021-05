Quel système d’exploitation de bureau utilisez-vous sur votre ordinateur principal?

Crédit: David Imel / Autorité Android

De nombreux lecteurs d’Android Authority utilisent les smartphones Android comme pilotes quotidiens, avec certains appareils iOS sportifs comme acolytes. Bien que Google et Apple dominent toujours le paysage des systèmes d’exploitation mobiles, ce n’est pas tout à fait le cas pour les ordinateurs.

Microsoft continue d’être leader avec Windows qui alimente les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables dans les maisons et les bureaux du monde entier. Cependant, ce n’est pas le seul système d’exploitation de bureau sur le marché. Selon les données d’IDC (via Geekwire), Chrome OS a éclipsé Mac OS en tant que deuxième système d’exploitation informatique le plus populaire au monde en 2020. Linux, dirigé par Ubuntu, continue d’être un acteur pour ceux qui recherchent un système d’exploitation flexible et gratuit, trop.

Dans cet esprit, nous voulons savoir quel système d’exploitation de bureau vous exécutez sur votre ordinateur principal.

Assurez-vous de voter dans notre sondage ci-dessus. Si vous avez des opinions plus nuancées, assurez-vous de les déposer dans la section commentaires ci-dessous. Nous utiliserons les meilleurs commentaires dans notre prochain article sur les résultats.