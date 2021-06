Quel téléphone attendez-vous avec impatience au second semestre 2021 ?

Nous avons encore la seconde moitié de 2021 à passer, et de nombreux autres appareils confirmés et rumeurs devraient apparaître à ce moment-là. Alors, quel prochain téléphone attendez-vous le plus au second semestre ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Il existe également de nombreuses options à considérer, à commencer par une nouvelle vague de pliables. Samsung devrait lancer le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3, tandis que Google préparerait un Pixel pliable. Et cela mis à part les rumeurs selon lesquelles Xiaomi et Vivo lanceront également des pliables plus tard cette année. Microsoft travaillerait également sur le Surface Duo 2, qui reprendrait là où le pliable à double écran d’origine s’était arrêté.

Passant à des appareils plus traditionnels, nous nous préparons également aux téléphones à venir comme le Honor Magic 3, la famille Huawei P50, la gamme iPhone 13, OnePlus 9T, la série Pixel 6, le Pixel 5a, le Samsung Galaxy S21 FE et le Vivo X70.

Votre choix n’est pas sur la liste ? Ensuite, votez simplement pour « autre » et laissez un commentaire avec votre choix ci-dessous.