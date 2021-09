Quel téléphone de la série iPhone 13 envisagez-vous d’acheter ?

Pour ceux qui recherchent un smartphone compact, l’iPhone 13 Mini est le ticket. L’iPhone 13 standard est l’option de passerelle pour ceux qui ont besoin d’un écran plus grand mais sans excès de cloches et de sifflets. Pendant ce temps, les deux modèles Pro présentent les mises à niveau les plus notables. Pour commencer, les deux modèles Pro intègrent désormais des écrans 120 Hz avec des options de stockage poussant 1 To. Les deux modèles intègrent également des tireurs ultra-larges améliorés avec des ouvertures plus larges pour une meilleure prise de vue en basse lumière.

