Quel téléphone est fait pour vous ?

Obtenir le meilleur téléphone pour vous peut être important. Pour beaucoup, le téléphone est un ordinateur principal, servant de moyen d’interagir avec les amis et la famille, de se divertir et même de travailler. Le seul problème est qu’il existe des centaines de modèles de téléphones, et trouver le meilleur téléphone pour vos besoins peut être une tâche délicate.

C’est pourquoi nous avons élaboré ce guide.

Bien sûr, il y a beaucoup de choses à considérer avant d’acheter un nouveau téléphone. Par exemple, vous voudrez réfléchir au système d’exploitation que vous souhaitez, à la puissance de traitement dont vous avez besoin, etc. Si vous avez déjà choisi le système d’exploitation, consultez nos guides complets sur les meilleurs iPhones et les meilleurs téléphones Android. Et, avant de prendre votre décision finale, consultez notre guide d’achat de téléphone complet, qui détaille tout ce qu’il faut considérer lors de l’achat d’un nouveau téléphone.

Sans plus tarder, voici les meilleurs téléphones à acheter en 2021.

Meilleur téléphone : Apple iPhone 12

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellent design, excellentes performances, bon appareil photo

Les inconvénients: Pas bon marché, pas de téléobjectif

Si vous recherchez simplement un téléphone solide que vous pouvez utiliser au quotidien, alors l’Apple iPhone 12 est la voie à suivre. L’appareil offre d’excellentes performances, une bonne autonomie de la batterie, un excellent appareil photo et un nouveau design époustouflant à bords plats.

Comme c’est généralement le cas avec un iPhone, l’iPhone 12 affiche d’excellentes performances. L’appareil est équipé du nouveau processeur A14 Bionic d’Apple, qui devrait être capable de gérer tout ce que vous pouvez lui lancer – et devrait alimenter le téléphone pendant des années et des années à venir. Il dispose également d’un excellent système de caméra, avec une caméra principale de 12 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. Cependant, il n’y a pas de téléobjectif ici – pour cela, vous devrez opter pour l’iPhone 12 Pro.

Parmi les autres fonctionnalités intéressantes, citons un nouvel écran OLED, qui offre des niveaux de noir plus profonds et un contraste plus élevé. L’iPhone 12 propose également la nouvelle technologie de charge MagSafe d’Apple et prend en charge les nouveaux réseaux 5G.

Apple iPhone 12 Prix : 799 $

Meilleur téléphone Android : Samsung Galaxy S21

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Avantages: Excellent appareil photo, nouveau design agréable, écran solide

Les inconvénients: Résolution 1 080p, dos en plastique

Le Samsung Galaxy S21 est non seulement bien meilleur que le Galaxy S20 de dernière génération, mais il est également un peu moins cher, à 800 $ au lieu de 1 000 $. L’appareil est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 888, associé à un nouveau design époustouflant, à un système de triple caméra et à un excellent écran.

Il y a quelques compromis faits pour que cet appareil baisse son prix, mais ces compromis n’ont pas vraiment d’impact sur l’utilisation quotidienne du téléphone – et par conséquent, vous obtenez toujours une expérience téléphonique phare. Par exemple, l’écran a une résolution de 1 080p par rapport à l’écran 1 440p du Galaxy S21 Ultra, mais il a toujours un taux de rafraîchissement de 120 Hz et il a fière allure. L’arrière de l’appareil est en plastique, mais il a toujours l’air et se sent bien.

L’appareil photo du Galaxy S21 est génial. Vous obtiendrez un système à triple caméra avec une caméra principale de 12 mégapixels, une caméra téléobjectif de 64 mégapixels et une caméra ultra-large de 12 mégapixels. En d’autres termes, c’est un système de caméra assez polyvalent.

Samsung Galaxy S21 5G

Meilleur téléphone appareil photo : Apple iPhone 12 Pro Max

Source de l’image : Pomme

Avantages: Excellent appareil photo, ultra-rapide, super design,

Les inconvénients: Cher, énorme

Vous cherchez simplement le meilleur appareil photo dans un smartphone ? Dans ce cas, l’Apple iPhone 12 Pro Max est le téléphone qu’il vous faut. L’appareil est énorme et cher, mais si cela ne vous dérange pas, vous obtiendrez une expérience de caméra incroyable.

L’iPhone 12 Pro Max propose un système à triple caméra, avec un appareil photo principal de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2,5x et un appareil photo ultra-large de 12 mégapixels. Contrairement à l’iPhone 12 Pro, cependant, le 12 Pro Max propose un capteur beaucoup plus grand qui capture plus de lumière avec moins de bruit. La caméra large dispose également d’une nouvelle technologie de stabilisation par déplacement de capteur. Sûr de dire, avec ce téléphone, vous obtiendrez des photos détaillées et éclatantes.

Outre l’appareil photo, l’iPhone 12 Pro Max offre également d’excellentes performances et cette expérience iOS classique. Mais, vous le paierez – l’appareil commence à 1 099 $, ce qui n’est pas bon marché.

Apple iPhone 12 Pro Max Prix : 1 099 $

Meilleur téléphone de jeu : Asus ROG Phone 5

Source de l’image : Asus

Avantages: Excellentes performances, excellent affichage

Les inconvénients: Caméras chères et médiocres

Si vous êtes un joueur mobile, vous voudrez peut-être un téléphone qui non seulement fonctionne bien, mais offre également toutes les fonctionnalités que vous pouvez obtenir pour mieux profiter de vos jeux. Si tel est le cas, nous vous recommandons l’Asus ROG Phone 5.

Il existe un certain nombre de fonctionnalités qui en font un excellent téléphone de jeu. Pour commencer, il possède une énorme batterie de 6 000 mAh qui devrait garder votre téléphone alimenté pendant des heures de jeu. Non seulement cela, mais l’appareil offre également un taux de rafraîchissement massif de 144 Hz, ce qui signifie qu’il possède l’un des écrans les plus réactifs du marché.

Le ROG Phone 5 possède toutes les autres fonctionnalités que vous attendez d’un téléphone phare. Il y a un processeur Qualcomm Snapdragon 888, couplé à jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et, vous obtiendrez de jolis haut-parleurs frontaux doubles au cas où vous oublieriez vos écouteurs.

Prix ​​du téléphone de jeu Asus ROG Phone 5: 825,00 $

Meilleur téléphone pliable : Samsung Galaxy Z Fold 2

Source de l’image : Samsung

Avantages: Superbes écrans, excellent appareil photo, design solide

Les inconvénients: Cher

Samsung a été le pionnier du téléphone pliable, et le Galaxy Z Fold 2 est le meilleur pliable de la société à ce jour. L’appareil offre deux beaux écrans, un excellent appareil photo et plus encore. Bien sûr, c’est cher, mais si vous aimez le concept d’un téléphone pliable, c’est toujours absolument la voie à suivre.

Comme on peut s’y attendre d’un appareil pliable, le Galaxy Z Fold 2 dispose de deux écrans. Il y a un écran de 6,23 pouces à l’extérieur pour une utilisation quotidienne et un énorme écran de 7,6 pouces à l’intérieur, parfait pour jouer à des jeux, regarder des films, etc. Les deux écrans sont des écrans AMOLED, et ils ont tous les deux fière allure. L’appareil dispose également d’un excellent réseau de trois caméras, ainsi que de performances de premier plan et d’une grande capacité de stockage pour tous vos fichiers.

Alors qu’en est-il des inconvénients? Eh bien, le Galaxy Z Fold 3 est susceptible de sortir bientôt, et l’appareil est extrêmement cher.

Téléphone pliable Samsung Galaxy Fold 2 Prix catalogue : 1 279,00 $ Prix : 1 199,00 $

Meilleur téléphone pas cher : Apple iPhone SE

Source de l’image : Pomme

Avantages: Excellentes performances, conception solide, peu coûteuse

Les inconvénients: L’écran et l’appareil photo ne sont que très bien

Vous cherchez un téléphone bon marché qui vous durera au moins quelques années tout en offrant d’excellentes performances ? L’iPhone SE n’est peut-être pas le téléphone le plus moderne, mais en tant qu’appareil polyvalent, c’est toujours la voie à suivre.

Sous le capot, l’iPhone SE propose le processeur A13 Bionic d’Apple, ce qui signifie qu’il devrait facilement durer au moins quelques années d’utilisation. L’appareil dispose d’une seule caméra décente et l’affichage est correct, mais aucun des deux n’est spectaculaire. La meilleure chose à propos du téléphone, cependant, est son prix – il ne coûte que 400 $.

Apple iPhone SE Budget Phone Prix: 399 $