Quel téléphone OnePlus devriez-vous acheter en 2021 ?

Il fut un temps où la gamme de téléphones de OnePlus était facile à comprendre, mais à mesure que la portée de la marque s’est élargie, la quantité de téléphones qu’elle propose s’est également agrandie. Maintenant, lorsque vous envisagez d’acheter un appareil OnePlus, vous devez faire face à des chiffres, des lettres et des descripteurs – parfois tous à la fois (le OnePlus 7T Pro est un téléphone qui existe). Mais qu’est-ce que tout cela signifie, et en fin de compte, quel téléphone devriez-vous acheter ? Laissez ce guide d’achat de téléphone OnePlus être un bon point de départ pour une ventilation de certains des meilleurs téléphones Android que vous pouvez acheter.

La controverse Snapdragon 888

Avant d’aller trop loin ici, nous devons aborder la controverse qui s’est déroulée autour de OnePlus cette année.

Début juillet, OnePlus a été surpris en train de limiter intentionnellement les performances de centaines d’applications populaires sur les OnePlus 9 et 9 Pro. La société a rapidement avoué et même défendu la pratique, affirmant que le chipset Snapdragon 888 sur lequel les deux appareils fonctionnent est « exagéré dans certains scénarios » et que les performances de son application de limitation sont destinées à améliorer la durée de vie de la batterie. Il a également déclaré que son « équipe de test s’assure que l’expérience utilisateur réelle n’est pas affectée négativement » lorsqu’elle décide des applications à limiter et dans quelle mesure.

Cela pourrait très bien être vrai ; le Snapdragon 888 est rapide selon les normes Android 2021, mais c’est aussi un porc de batterie connu et a tendance à générer beaucoup de chaleur sous charge. Je ne peux pas dire si la gestion de l’alimentation de OnePlus est la solution idéale, mais il n’est pas difficile de voir pourquoi les gens sont fâchés : au PDSF, le OnePlus 9 Pro coûte plus de mille dollars, apparemment en grande partie parce qu’il est si puissant. Que la société brouille les téléphones avec les pièces les plus chères possibles, puis limite subrepticement la vitesse de pointe que ces pièces permettent (#neversettle) n’est pas cool.

Si c’est un signal d’alarme trop important pour vous, nous ne jugerons certainement pas. Optez peut-être plutôt pour le Pixel 6 ou le Pixel 6 Pro. Sinon, lisez la suite pour voir nos meilleurs choix OnePlus.

Prime : 700 $ et plus

OnePlus s’est fait un nom avec des téléphones de milieu de gamme étonnamment compétents, mais ses offres haut de gamme sont devenues plus chères au fil des ans – au point que vous n’économisez pas beaucoup d’argent en achetant un téléphone OnePlus haut de gamme sur un appareil Galaxy ou même un iPhone. Pourtant, comme ils sont devenus plus chers, ils se sont également améliorés (pour la plupart, de toute façon).

OnePlus 9 Pro

Le OnePlus 9 Pro est toujours le produit phare haut de gamme de OnePlus, mais notre relation avec le téléphone est un peu compliquée.

D’une part, il s’agit d’un matériel très solide : l’écran 120 Hz en particulier est exceptionnel, et les performances de l’appareil photo sont parmi les meilleures que OnePlus ait réunies jusqu’à présent (bien qu’un peu incohérentes). La société a également promis trois ans de mises à jour logicielles et quatre ans de sécurité, avec les meilleurs d’entre eux sur Android. Il restera entièrement à jour jusqu’au printemps 2024 et sécurisé jusqu’à la même heure 2025.

Mais il y a aussi la controverse que nous avons évoquée plus haut. Bien sûr, le téléphone a un Snapdragon 888 et 12 gigaoctets de RAM – mais verrez-vous tout l’avantage de tout ce punch avec les optimisations de OnePlus ? Tant que vous êtes d’accord avec ce compromis, c’est un excellent téléphone. Il vous coûtera 1 069 $ au prix fort, bien que vous puissiez vous attendre à ce qu’il soit réduit plus souvent qu’autrement ces derniers temps.

OnePlus 9

Le OnePlus 9 est le produit phare non-Pro de OnePlus cette année. Cela signifie qu’il y a des déclassements, y compris l’absence d’un téléobjectif, une charge sans fil plus lente et aucun indice officiel de résistance à l’eau dans les modèles déverrouillés par l’opérateur – bien que compte tenu de la version que T-Mobile vend est évaluée, c’est un bon pari que tous les modèles sont en interne scellé. Il n’a également « que » huit Go de RAM, mais il est considérablement plus abordable que le 9 Pro à un PDSF de 730 $ – et il est généralement plus proche de 600 $ ces derniers temps.

Il a le même engagement de mise à jour que le OnePlus 9 Pro, mais aussi le même problème de limitation des performances du Snapdragon 888. Mais encore une fois, si cela ne vous dérange pas, c’est toujours un très bon téléphone – et un meilleur rapport qualité-prix que le Pro pour de nombreux acheteurs.

Milieu de gamme : 300 $ à 600 $

Anciennement toute la timonerie de OnePlus, le marché du milieu de gamme semble être moins une priorité pour l’entreprise ces derniers temps – il y a une augmentation considérable du prix d’un téléphone OnePlus bon marché à un téléphone cher, sans grand chose entre les deux. Pourtant, si vous avez un peu d’argent supplémentaire à déposer sur un téléphone mais pas 600 $ ou plus, il y a quelques choix solides ici.

OnePlus 8T

Dans notre examen, nous avons appelé le OnePlus 8T l’un des meilleurs téléphones de l’année dernière – et nous le soutenons. À un prix régulier d’environ 499 $ (en baisse par rapport à son PDSF de lancement de 749 $), il a une excellente qualité de construction et un fantastique écran 120 Hz, et il tire beaucoup de vitesse de son Snapdragon 865 et de 12 Go de RAM. Cependant, les performances de l’appareil photo ne sont pas dans la même ligue que les téléphones les plus chers d’OP (sans parler de la concurrence de Google, Samsung et Apple), et il n’a pas de charge sans fil.

OnePlus Nord N10 5G

Les appareils Nord de OnePlus canalisent l’énergie OP classique : ce sont des téléphones étonnamment compétents avec des étiquettes de prix étonnamment bas. À 299 $, le OnePlus Nord N10 5G se situe au sommet de la gamme Nord.

Pour vos 300 $, vous obtiendrez une autonomie réelle toute la journée (sept heures ou plus avec une charge, selon l’expérience de Ryne), un écran LCD 90 Hz parfaitement décent et des performances suffisantes (avec 5G !) Grâce au Snapdragon 690 puce à l’intérieur. Il est également garanti des mises à jour de sécurité jusqu’en janvier 2024. La qualité de construction est cependant en baisse par rapport au 8T, et les performances de la caméra ne sont pas excellentes. Il manque également au N10 le curseur d’alerte de marque OnePlus.

À ce prix, vous pourriez envisager d’économiser 50 dollars supplémentaires pour obtenir un Pixel 4a ou similaire, mais si vous avez un strict 300 $ réservé pour un téléphone OnePlus, le Nord N10 est un bon choix.

Budget : À partir de 180$

S’il est vrai que les meilleurs téléphones de OnePlus sont devenus plus chers par rapport à la concurrence, la société a également commencé à introduire plus d’options budgétaires ces derniers temps.

OnePlus Nord N200 5G

Le OnePlus Nord N200 5G est l’un des téléphones 5G les moins chers du marché à 240 $. Techniquement, il ne s’agit que d’un téléphone 5G sur T-Mobile et Google Fi, ce qui devrait donner aux utilisateurs d’autres opérateurs une pause. Mais c’est toujours un appareil 4G parfaitement fonctionnel sur AT&T ou Verizon.

Son affichage est un point culminant inattendu : malgré le PDSF relativement bas du téléphone, il possède un écran LCD à la fois 1080p et 90Hz. La qualité de fabrication est également très bonne par rapport aux autres téléphones de ce segment. Vous ne penserez pas que vous utilisez quelque chose qui coûte deux ou trois fois plus cher, mais c’est plus agréable que son prix ne le laisse entendre par une marge considérable.

Bien sûr, à un prix comme celui-ci, aucun téléphone n’est parfait. Comme les autres téléphones Nord, il n’y a pas de curseur d’alerte OnePlus, et le N200 ne prend pas en charge le bonkers Warp Charge de l’entreprise, ce qui signifie que le chargement prendra plus de temps que la plupart des téléphones OP.

OnePlus Nord N100

Le Nord N100 est le seul appareil de cette liste avec lequel AP n’a pas d’expérience directe, mais à 180 $, cela semble être une bonne affaire. C’est un téléphone Android à bas prix assez standard, avec un chipset Snapdragon 460 et quatre Go de RAM. L’affichage est de 720p, mais c’est 90 Hz, ce qui est sans précédent pour un appareil aussi bon marché. Il est également doté d’une puissante batterie de 5 000 milliampères-heure qui, grâce aux pièces de faible puissance susmentionnées, devrait durer éternellement.

Étant aussi bon marché qu’il est, ce téléphone ne prendra certainement pas de photos stellaires ou n’obtiendra pas des années et des années de support logiciel. Mais si vous avez juste besoin d’un téléphone pendant un an ou deux et que vous avez environ 200 dollars à dépenser, vous pourriez certainement faire pire.

