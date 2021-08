Quel téléviseur 4K convient à vos besoins ?

Un bon téléviseur peut complètement changer votre expérience de visionnage de films. Cela dit, trouver le meilleur téléviseur n’est pas toujours un exercice facile. Il existe des centaines de modèles, tous budgets confondus, avec différents avantages et inconvénients.

Même si vous avez un budget en tête, trouver le bon téléviseur peut être difficile. Il y a des tonnes de choses à considérer lors de l’achat d’un téléviseur. Pour commencer, vous voudrez réfléchir à la taille d’un téléviseur que vous souhaitez. De nos jours, les téléviseurs plus petits mesurent environ 40 pouces, tandis que les plus grands peuvent atteindre 85 pouces ou plus. Les tailles de téléviseur courantes sont d’environ 55 ou 65 pouces.

Vous voudrez également considérer la résolution d’affichage. De nos jours, vous ne devriez pas vraiment envisager un téléviseur avec une résolution inférieure à 4K. Certains téléviseurs offrent une résolution 8K, mais vous n’en avez probablement pas encore besoin. En ce qui concerne le type d’affichage, il en existe plusieurs types. Les téléviseurs bas de gamme offrent un écran LED, mais peuvent offrir une sorte de technologie de gradation pour rendre l’image plus réaliste. Les téléviseurs les plus chers sont les téléviseurs OLED ou QLED et peuvent afficher des images lumineuses et vives avec des niveaux de noir profonds. Pour plus d’informations sur les éléments à prendre en compte lors de l’achat d’un téléviseur, consultez notre guide complet. Et, pour plus d’informations, consultez notre guide sur les différents types d’affichage et sur les différents formats HDR.

Meilleur téléviseur dans l’ensemble : LG OLED G1

Avantages: Belle image, HDMI 2.1, taux de rafraîchissement variable

Les inconvénients: Cher, risque de brûlure

Les téléviseurs OLED de LG sont devenus célèbres pour leur incroyable qualité d’image, et il est facile de comprendre pourquoi. Le LG OLED G1 est facilement notre téléviseur préféré en ce moment, grâce à sa belle image, son design moderne, son excellent logiciel et plus encore. Cette option intègre la nouvelle technologie evo de LG, qui vise à augmenter la luminosité par rapport aux autres panneaux OLED – et cela aide vraiment.

Le G1 arbore toute la technologie que vous attendez de quelque chose dans cette gamme de prix. Grâce au fait qu’il s’agit d’un panneau OLED, il a des niveaux de noir presque parfaits. Il prend également en charge des taux de rafraîchissement variables, HDMI 2.1, etc. Peu importe l’utilisation que vous faites de votre téléviseur, si vous pouvez vous le permettre, celui-ci est la voie à suivre.

Alors quels sont les inconvénients ? Eh bien, c’est cher. Et, comme pour tout écran OLED, il existe un risque de brûlure, en particulier si vous avez régulièrement des images statiques comme des logos d’actualités sur votre écran. Cependant, si vous regardez un contenu varié, cela ne devrait pas être un problème.

Meilleur téléviseur de jeu : Samsung QN95A

Avantages: Excellente qualité d’image, faible latence, quatre ports HDMI 2.1, design moderne

Les inconvénients: Cher

QLED est la réponse de Samsung à la technologie OLED de LG, et c’est un digne concurrent. En plus d’être un excellent téléviseur à tous les niveaux, celui-ci est particulièrement bon pour les jeux. Non seulement il dispose de quatre ports HDMI 2.1 et offre un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz, mais il dispose également d’un mode Game Bar dédié qui vous permet de modifier les paramètres liés à vos préférences et offre une latence très faible qui devrait rendre vos jeux. sympa et réactif.

Bien sûr, cela présente également d’autres avantages, même s’ils ne sont pas liés au jeu. Le téléviseur offre un panneau Mini-LED qui devrait permettre d’obtenir des niveaux de noir profonds et agréables. Il prend en charge tous les types de HDR auxquels vous vous attendez et présente un design agréable et moderne qui devrait avoir fière allure dans n’importe quel salon.

Meilleur téléviseur OLED économique : LG OLED BX

Avantages: Niveaux de noir profonds, design moderne, peu coûteux par rapport aux autres téléviseurs OLED

Les inconvénients: Pas super lumineux, pas de HDR10+

Si vous voulez les avantages d’un téléviseur OLED sans avoir à débourser une tonne d’argent, alors le LG OLED BX est la voie à suivre. Ce n’est pas aussi impressionnant que le premier choix de cette liste, mais il a encore beaucoup à offrir.

Le téléviseur commence à environ 1 200 $ pour le modèle 55 pouces et va jusqu’à un écran plus grand. Parce qu’il s’agit d’un téléviseur OLED, il offre également des niveaux de noir très profonds et des couleurs incroyablement vives. Il ne peut pas être aussi lumineux que certains autres téléviseurs de cette liste, mais tant que votre salon n’est pas très lumineux, il devrait quand même faire l’affaire.

Il y a des inconvénients, mais la plupart devraient pouvoir les gérer. Notamment, il ne prend pas en charge le HDR10+ et ne tire pas parti de la technologie de traitement de dernière génération de LG.

Meilleur téléviseur Roku: TCL 6-Series

Avantages: Excellent rapport qualité-prix, bonne qualité d’image, Roku intégré

Les inconvénients: Le son est faible

TCL a fait des options stellaires pour le prix au cours des dernières années, et la série TCL 6 en est un parfait exemple. Le téléviseur exploite la technologie QLED de Samsung, est disponible dans quelques tailles différentes et intègre Roku.

Roku permet au téléviseur d’installer tous vos services de streaming préférés, et il s’intègre bien avec d’autres écosystèmes. Par exemple, il fonctionne avec Alexa et Google Assistant, et prend en charge HomeKit et AirPlay 2.

Même si vous ne vous souciez pas de Roku, il existe de nombreuses bonnes raisons d’acheter. Notamment, l’appareil offre des couleurs magnifiquement vives et une technologie mini-LED pour des niveaux de noir plus profonds. Tout cela pour moins de 1 000 $, du moins pour le modèle 55 pouces.

Meilleur téléviseur Android : Hisense U8G

Avantages: Relativement bon marché, Android TV, technologie ULED, faible décalage d’entrée

Les inconvénients: Les angles de vision ne sont pas les meilleurs

Hisense est un autre champion du budget, et le Hisense U8G en est un parfait exemple. Si vous recherchez un téléviseur Android génial sans payer un bras et une jambe, le Hisense U8G est l’option qu’il vous faut.

Ce téléviseur exploite la technologie ULED de Hisense, qui permet à l’écran d’afficher des couleurs vives et une image lumineuse. Les niveaux de noir sont également très bons.

Mieux encore, le Hisense U8G prend en charge toutes les technologies les plus récentes et les plus performantes. Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, prend en charge des normes telles que Dolby Vision, etc. Le téléviseur est disponible en versions 55 pouces et 65 pouces.

Meilleur téléviseur à moins de 500 $ : Hisense H8G

Avantages: Pas cher, bonne qualité d’image, Android TV intégré

Les inconvénients: Conception ennuyeuse, la télécommande n’est pas la meilleure

Vous voulez un téléviseur solide qui coûte moins de 500 $ ? Hisense vous a couvert là aussi. Le Hisense H8G est une option incroyablement peu coûteuse qui offre toujours une technologie impressionnante. Il exploite également la technologie ULED de Hisense, dispose de quatre ports HDMI et intègre Android TV, vous n’avez donc pas besoin d’un appareil de streaming externe.

Le H8G n’atteindra pas les mêmes niveaux de qualité d’image que les autres options de cette liste, mais il a toujours fière allure. Les couleurs sont belles et éclatantes, et les niveaux de noir sont solides grâce aux 240 zones de gradation. Le téléviseur prend également en charge Dolby Vision, HDR10 et HDR10+. Le téléviseur est disponible en plusieurs tailles différentes.

