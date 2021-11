Quel tir! Le Perseverance Rover de la NASA enregistre le vol compliqué d’Ingenuity Mars Helicopter — voir la vidéo

Ingenuity a collecté jusqu’à 10 images de la surface rocheuse de la planète rouge. (Image du fichier : NASA/JPL-Caltech)

Hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA : Perseverance Mars Rover de la NASA a réalisé une vidéo du 13e vol de l’hélicoptère Ingenuity Mars envoyée par l’agence. Mais en quoi est-ce unique ? Eh bien, cette vidéo du vol donne l’aspect le plus détaillé à ce jour de l’hélicoptère en mouvement. Le vol avait eu lieu il y a plus de deux mois, le 4 septembre, et maintenant, l’hélicoptère doit effectuer son 16e vol, soit samedi, soit plus tard. Cependant, le 13e vol de l’hélicoptère Ingenuity avait quelque chose d’unique. Le vol avait duré 160,5 secondes, soit 2 minutes et 40,5 secondes et il était parmi les plus compliqués pour le giravion. Le vol a atteint la hauteur maximale de 8 mètres ou 26 pieds.

La Mastcam-Z de Perseverance Rover, dotée de deux caméras, a enregistré deux clips du vol 13 de l’hélicoptère. Le premier montrait la majorité du profil d’Ingenuity, tandis que le second se concentrait de près sur le décollage et l’atterrissage du giravion. Le deuxième clip a été capturé selon l’observation scientifique qui vise à aider les scientifiques à mesurer la quantité de panaches de poussière générés par l’hélicoptère.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est le fait que Perseverance Rover a capturé le décollage et l’atterrissage avec autant de détails, même à 300 mètres ou 328 mètres du site du vol. Cela a été capturé à l’aide de « l’œil droit » de la Mastcam-Z, a déclaré l’agence spatiale américaine, tandis que « l’œil gauche » a capturé la vue large du vol dans lequel l’hélicoptère n’était qu’un point, donnant une idée de la vaste région que l’hélicoptère vise à explorer.

Un petit panache de poussière a été déclenché par Ingenuity lorsqu’il a décollé, puis une fois qu’il a atteint sa hauteur maximale, il a effectué une petite pirouette afin qu’il puisse aligner sa caméra couleur pour explorer la zone. L’hélicoptère peut alors être vu se déplacer horizontalement et sortir de l’écran, puis revenir dans le champ de vision de la caméra et atterrir près de l’endroit où il a initialement décollé. Le point d’atterrissage se trouvait à environ 39 pieds ou 12 mètres de l’endroit où il avait décollé. La caméra de droite montre Ingenuity de plus près, tandis que la vue large montre à peine l’hélicoptère, se concentrant davantage sur l’étendue de la surface martienne.

Pendant son vol hors de vue de la caméra de Persévérance, Ingenuity a collecté jusqu’à 10 images de la surface rocheuse de la planète rouge.

