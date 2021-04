Quel tracker de fitness devriez-vous acheter?

De gauche à droite: Xiaomi Mi Band 6, Xiaomi Mi Band 5

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

La série Xiaomi Mi Band a longtemps établi la norme pour les trackers de fitness bon marché. Le Xiaomi Mi Band 5 a été lancé l’année dernière pour remplacer le Mi Band 4, repoussant encore plus les limites de ce que les consommateurs peuvent obtenir à ce prix. Maintenant, le Mi Band 6 récemment lancé en offre encore plus aux consommateurs.

Bien que vous vous attendiez à ce que la dernière édition soit la gagnante incontestable, ce n’est pas si simple. Cet article vous expliquera les principales différences et similitudes entre le Mi Band 5 et le Mi Band 6.

Nos verdicts: Critique du Xiaomi Mi Band 5 | Test du Xiaomi Mi Band 6

Xiaomi Mi Band 6 contre Mi Band 5

Ces spécifications

Xiaomi Mi Band 5Xiaomi Mi Band 6AffichageEcran tactile couleur AMOLED de 1,1 pouce

Résolution 126 x 294

Écran tactile couleur AMOLED 450 nits1,56 pouces

Résolution 152 x 486

450 nits Degré de résistance à l’eau5ATM5ATMDimensions et poids46,95 × 18,15 × 12,45 mm

Bracelet: longueur réglable de 155 à 219 mm

11,9 g 47,4 x 18,6 x 12,7 mm

Bracelet: longueur réglable de 155 à 219 mm

13gBatterie125mAh

Durée de vie de la batterie promise de 14 jours125mAh

Durée de vie de la batterie promise de 14 joursCompatibilitéAndroid 5.0 et supérieur

iOS 10.0 et supérieurAndroid 5.0 et supérieur

iOS 10.0 et supérieur ConnectivitéBluetooth 5.0

Bluetooth 5.0

Capteurs Capteur de fréquence cardiaque

Capteur SpO2

GPS connecté

Accéléromètre

Gyroscope

Baromètre

Capteur de proximité

Microphone MEMS numérique

Capteur de fréquence cardiaque NFC (Chine uniquement)

Capteur SpO2

GPS connecté

Accéléromètre

Gyroscope

Baromètre

Capteur de proximité

Microphone MEMS numérique

NFC (Chine uniquement) Couleurs et matériaux Boîtier en plastique

Bracelet en TPU

Boucle de bracelet en alliage d’aluminium

Noir, bleu, rose, orange, violet, jaune, vert, gris

Boite en plastique

Bracelet en TPU

Boucle de bracelet en alliage d’aluminium

Noir, orange, jaune, olive, ivoire, bleu

Les caractéristiques

Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi Mi Band 6



Xiaomi change rarement sa formule Mi Band, et c’est une stratégie qui a bien fonctionné jusqu’à présent. Cependant, Xiaomi n’a pas hésité à introduire des changements clés dans le Mi Band 6 dans le but de suivre ses rivaux.

Commençons par l’affichage. Le Mi Band 5 a un écran plus grand de 1,1 pouce par rapport au Mi Band 4. Le Mi Band 6 poursuit cette tendance, devenant encore plus grand à 1,56 pouces. Notamment, cette augmentation ne s’accompagne pas de la pénalité d’un corps plus grand. Le Mi Band 6 n’est que légèrement plus grand que son prédécesseur et peut également vivre avec les sangles Mi Band 5.

Si la visibilité extérieure est un facteur clé pour vous, les deux trackers de fitness donneront des performances similaires. Les lectures de luminosité maximales pour les deux écrans plafonnent à 450 nits – suffisamment lumineuses pour une vue extérieure fiable. Le Mi Band 6 n’a toujours pas de capteur de lumière ambiante, vous devrez donc atténuer manuellement l’affichage du tracker dans les zones plus sombres. Néanmoins, le plus grand écran du Mi Band 6 devrait signifier qu’il sera plus facile d’espionner les statistiques en déplacement.

En rapport: Les meilleurs trackers de fitness de Fitbit, Garmin, Xiaomi et plus

Les différences entre le Mi Band 5 et le Mi Band 6 s’étendent également aux capteurs. Alors que seule la variante chinoise Mi Band 5 contient un capteur SpO2, elle est livrée en standard sur tous les modèles Mi Band 6. Bien qu’il s’agisse d’une fonctionnalité remarquable grâce à ses lectures rapides et à sa fiabilité, elle n’est pas conçue pour un suivi continu. Ceux qui souffrent potentiellement d’apnée du sommeil devraient chercher ailleurs. Mais si la vérification ponctuelle de votre taux d’oxygène dans le sang est une mesure importante pour vous, le Mi Band 6 est une meilleure option que le Mi Band 5.

Le suivi d’activité gagne également des points supplémentaires sur le Mi Band 6. Alors que son prédécesseur ne suivait que 11 modes sportifs, le Mi Band 6 le fait passer à 30. Six d’entre eux sont également automatiquement reconnus par le Mi Band 6. Si vous êtes préoccupé par la compatibilité multisport, le Mi Band 6 est le billet.

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Mais est-ce toujours la meilleure option?

Malgré ses améliorations, le Mi Band 6 a sa juste part d’inconvénients. Ces capteurs et fonctionnalités supplémentaires – y compris la surveillance de la respiration, le suivi du stress toute la journée et les lectures fréquentes de la fréquence cardiaque au repos – atteignent la durée de vie de la batterie du Mi Band 6. Alors qu’une vie de deux semaines est revendiquée, vous n’aurez probablement qu’une semaine avec tous ces paramètres activés. Le Mi Band 5 passera facilement deux semaines sans voir son chargeur, un bonus pour les guerriers de la route à la recherche d’un compagnon de suivi de santé de base.

Voir également: Les meilleures applications de fitness pour Android

Le suivi de la fréquence cardiaque est également l’une des faiblesses du Mi Band 6. Bien que ce soit très bien pour les entraînements de faible intensité et la surveillance quotidienne, nous trouvons que la précision est difficile à mesure que l’intensité de la fréquence cardiaque augmente. Ce ne sera probablement pas un gros inconvénient pour de nombreux utilisateurs, mais cela vaut la peine de le noter si vous prévoyez de vous engager dans des entraînements cardio plus sérieux. Nous n’avons remarqué aucun problème avec le moniteur de fréquence cardiaque du Mi Band 5 à l’approche de 150 bpm, et il reflétait en grande partie les résultats des équipements plus chers de Garmin et Wahoo.

La précision du suivi du sommeil du Mi Band 6 pourrait également nécessiter du travail. Les résultats sont incohérents par rapport à ceux du Fitbit Sense. Bien que le Sense soit un peu plus cher de 100 $, nous nous attendons à ce que le Mi Band 6 le reconnaisse, du moins lorsque vous êtes réveillé. Le système de notation du sommeil est également déroutant et a souvent fourni des résultats contradictoires dans notre examen. Nous éviterions que le Mi Band 6 améliore votre santé de sommeil est un facteur clé pour vous.

Le prix

Xiaomi Mi Band 5 Xiaomi Mi Band 6



Le Xiaomi Mi Band 5 est disponible aux États-Unis depuis un certain temps déjà et chez d’autres détaillants en Europe. Comme mentionné précédemment, la version chinoise intègre le support NFC et SpO2. La variante mondiale est plus largement disponible, mais vous pouvez récupérer la variante chinoise dans certains magasins. Même sans son intelligence SpO2, à son prix actuel de ~ 30 $, le Mi Band 5 est un tracker de fitness solide et bon marché.

Xiaomi Mi Band 5 Un peu plus vieux, mais aussi un peu moins cher

Xiaomi fabrique d’excellents trackers de fitness bon marché, et le Mi Band 5 ne fait pas exception. Pour bien moins de 50 $, vous obtenez un écran plus grand, des modes sportifs plus traçables, une surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, un suivi amélioré du sommeil et une intégration PAI.

Le Mi Band 6, en revanche, coûte environ 55 $. Bien qu’il soit presque le double du prix du Mi Band 5, l’ajout d’un écran plus grand, de plus de modes sportifs et d’un capteur SpO2 sur tous les modèles est une offre attrayante. Tous ces éléments sont également des ajouts judicieux et polissent les imperfections de l’armure du Mi Band 5. La variante chinoise du Mi Band 6 est également disponible avec NFC intégré et l’assistant vocal Xiao AI de Xiaomi.

Xiaomi Mi Band 6 maintenant avec suivi SpO2 et plus de profils sportifs

Le Xiaomi Mi Band 6 (alias Xiaomi Mi Smart Band 6 dans certaines régions) est le tracker de fitness phare de Xiaomi pour 2021. Fidèle à sa forme, le Mi Band 6 offre plus de fonctionnalités que ce à quoi vous vous attendez pour un portable inférieur à 50 €.

Les deux produits Xiaomi ont un prix compétitif, en particulier par rapport aux trackers de fitness alternatifs disponibles.

Xiaomi Mi Band 6 vs Mi Band 5: Lequel devriez-vous acheter?

Crédit: Jimmy Westenberg / Autorité Android

Alors, qui gagne entre le Mi Band 6 et le Mi Band 5? Choisir un vainqueur absolu entre ces deux trackers Xiaomi est une tâche difficile.

Le Mi Band 6 ne gagne pas simplement parce qu’il est plus récent et offre plus, et le Mi Band 5 reste une option valable uniquement sur le prix, même s’il manque de fonctionnalités. Cela dit, le Mi Band 5 offre un suivi de base solide de la condition physique, un capteur de fréquence cardiaque fiable et une excellente autonomie de la batterie. C’est le compagnon de choix pour ceux qui commencent leur parcours de remise en forme ou qui ont besoin de fonctionnalités plus avancées.

Le Mi Band 6 est une étape verticale évidente pour ceux qui veulent un peu plus de données de leur tracker si vous en cherchez plus. L’ajout du capteur SpO2 le met en ligne avec plus de rivaux premium. Les ~ 20 modes de suivi du sport ajoutés élargissent son utilité pour ceux qui ne veulent pas simplement faire du vélo, du jogging ou de la natation. Les utilisateurs devront faire face à une durée de vie de la batterie plus courte, mais une semaine n’est rien à renifler. De plus, Xiaomi a clairement du travail pour affiner le suivi du sommeil et la fiabilité de la surveillance de la fréquence cardiaque du Mi Band 6.

Dans l’ensemble, les deux trackers offrent un excellent rapport qualité-prix à leurs prix respectifs, mais nous pensons vraiment que le Mi Band 6 est le meilleur achat – même avec sa poignée d’inconvénients.

Chargement du sondage

Il y a quelques années, nous avons peut-être déclaré les deux Xiaomi Mi Bands vainqueurs dans le combat des trackers de fitness bon marché, mais ce n’est plus une évidence. Xiaomi a beaucoup de concurrence de la part d’Amazfit et de Huawei dans la guerre des trackers de fitness ~ 50 $.

Cela dit, quel Xiaomi Mi Band pensez-vous remporter ce duel?