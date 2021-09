Quel travail d’artiste aimeriez-vous voir sur une carte Pokémon ? – Caractéristique

in

C’est essentiellement une version nerd de Charlie et la chocolaterie: The Pokémon Company organise à nouveau un concours où les gagnants obtiennent leur art sur une carte à collectionner Pokémon. N’est-ce pas ce dont nous avons tous rêvé depuis que nous avons vu pour la première fois un Dracaufeu brillant sur le terrain de jeu ?

Même si j’aimerais soumettre mon propre art, les seuls dessins Pokémon que j’ai sont ceux que j’ai faits lorsque j’ai examiné Pokémon Art Academy, qui varient en compétences de ceci :

…pour ça:

J’ai aussi cette incroyable peinture Snom que mon partenaire a faite :

…Mais il y a beaucoup, beaucoup d’artistes dont je voudrais vraiment voir le travail sur une carte Pokémon, alors mettons-les en valeur, eux et leur travail !

Louie Zong

Ce premier est facile, car Louie Zong a littéralement demandé à être sur une carte Pokémon auparavant. Il a utilisé Blender pour réaliser ces designs, mais c’est aussi un artiste traditionnel talentueux !

Lunumbra

Il y a quelques artistes qui repeignent de vraies cartes Pokémon pour étendre l’art jusqu’aux bords, et les magnifiques réimaginations de Lunumbra sont parmi les meilleures. Ne serait-ce pas cool d’avoir une carte Pokémon entièrement artistique ?

Ciseaux à papier

Paper Beats est un illustrateur qui travaille pour la société de produits dérivés The Yetee, mais vous reconnaîtrez presque certainement l’art qu’il fait en dehors de son travail à temps plein. Il a réalisé des designs de Pokémon bootleg assez soignés qui conviendraient parfaitement aux cartes TCG janky des années 90, mais ses Pokémon non bootleg sont tout à fait charmants et se déclinent dans une gamme de styles différents.

mushbuh

Peut-être que vous connaissez mushbuh comme l’une des personnes derrière la sensation culte sur Internet et le criminel Peepy – ou, si vous n’avez aucune idée de ce dont je parle, uhhhhh ne vous en faites pas ! Les dessins Pokémon ressemblant à de l’argile de mushbuh sont généralement réalisés sous forme d’autocollants Patreon, mais regardez comme ils sont MIGNONS !

KC Vert

Oui, c’est le gars derrière le mème “This Is Fine”, mais KC Green a également dessiné BEAUCOUP de Pokémon. Tellement, en fait, qu’il existe un site Web entier dédié à tous les dessins Pokémon qu’il a réalisés. Aussi, je commence à réaliser que je juge la plupart des gens par leur Snom (Snem ?), et le Snom de KC Green est un assez bon Snom.

Lauralei

Que vous aimiez votre art Pokémon fait dans le style de Pokémon, ou que vous préfériez une prise fraîche et intéressante, les illustrations de Lauralei ont tout pour plaire – j’aime particulièrement le style de cette peinture de Lapras, qui me rappelle Le Secret de Kells :

Et maintenant, un tas d’art incroyable que j’ai trouvé sur Twitter pendant que je recherchais cette pièce ! Voir!

まねっこするヌメちゃん pic.twitter.com/kOxfvzLcO6— (茂田家)🥖 (@boooo_sa2) 10 août 2020

水浴び pic.twitter.com/krrUJ8xiXj— kuranaga🐟 (@kuranaga15) 21 septembre 2020

pic.twitter.com/oLNkMGw7M8— あすてろid (@asteroid_ill) 12 septembre 2021

WOOLUPE -> LAINE-GAROU

Ces Pokémon paresseux sont capables de se déguiser en troupeaux de Wooloo pour avoir plus de facilité à chasser.#fakemon pic.twitter.com/9d6NBKQE6x— Keith  COMMISSIONS FERMÉES (@KeithMontalbo) 14 septembre 2021

ぱくぱくポケモン② pic.twitter.com/GRqMEWOEt2— USGMEN(うさぎメン)@ダイナ荘びより (@USGMEN_GIF) 15 septembre 2021

J’ai été tellement enchantée par les adorables ordinateurs de bureau #pixelart ces derniers temps que j’ai pensé en créer un aussi ! #aseprite #pokemon #animation #ドット絵 pic.twitter.com/CzrgHRbjya— rsvp dès que possible (@rsvpasap1) 3 septembre 2020

confrontation d’automne #pixelart #ドット絵 pokemon heartgold/soulsilver collab avec le très cool @jdzombi_ pic.twitter.com/FO0ekjE4Mz— pinson (@illufinch) 13 septembre 2021

s’il vous plaît donnez-lui un bonjour poli pic.twitter.com/i1st6XzGUv— Rae G. 🌼 pin précommandes! (@superaenbow) 14 septembre 2021

Jour 1 – Dragonite #149 Un dragon si doux ! Je n’en ai jamais vraiment utilisé mais je les apprécie. pic.twitter.com/kjkcDyi66f – Dyl ʕ •ᴥ•ʔ (@smilkyshake) 18 novembre 2019

Mais je ne peux pas mettre en lumière tous les artistes incroyables par moi-même, alors s’il vous plaît, partagez certains de vos favoris dans les commentaires !