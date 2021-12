Quelle a été la plus grande éruption volcanique des 5 000 dernières années ?

15/12/2021 à 09:02 CET

Quelle a été la plus grande éruption volcanique des derniers millénaires ? Une équipe de chercheurs espagnols et argentins a réussi à le dévoiler récemment. Le Complexe Volcanique Cerro Blanco (Argentine), situé à l’extrême sud des hauts plateaux andins, il a éclaté il y a environ 4 200 ans. Ce n’était pas n’importe quel épisode éruptif. Ce fut la plus grande éruption des 5 000 dernières années dans la zone volcanique centrale des Andes.

Le volume de roche éjecté la place également parmi l’une des plus grandes éruptions survenues au cours de l’Holocène (les 11 700 dernières années). Ceci est établi par une étude récemment menée par une équipe de recherche espagnole et argentine publiée dans la revue Geological Studies.

Dans le travail, dont le premier auteur est José Luis Fernández Turiel, de l’Institut Jaume Almera des sciences de la Terre du CSIC (ICTJA-CSIC), a également participé personnel de recherche de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria et l’Institut des ressources naturelles et agrobiologie de Salamanque de SCCI en Espagne, ainsi que, du côté argentin, l’Université nationale de Mar del Plata, l’Université nationale de Tucumán et l’Université de Buenos Aires.

Les auteurs de l’étude ont pu déterminer que le complexe volcanique de Cerro Blanco, situé dans la province argentine de Catamarca, était à l’origine de vastes gisements de cendres volcaniques, encore reconnaissables dans une vaste zone des hauts plateaux andins, dont Jusqu’à présent, son existence était connue mais pas son origine.

Les chercheurs ont étudié 62 affleurements dans la région et collecté plus de 230 échantillons de cendres au cours de différentes campagnes de terrain. Afin de déterminer leur origine, les échantillons ont été analysés et caractérisés par différentes techniques pétrologiques et géochimiques.

« Grâce au travail accompli, nous avons pu confirmer que l’éruption qui s’est produite à Cerro Blanco est celle qui a généré ces grands dépôts de cendres Holocènes qui couvrent une grande partie de la Puna et des régions voisines du nord-ouest de l’Argentine & rdquor;, a expliqué José Luís Fernández Turiel lors de la parution de la nouvelle.

De plus, par les restes végétaux présents dans les sédiments adjacents aux couches de cendres étudiées, il a été possible de déterminer au moyen du carbone 14 que l’éruption a eu lieu il y a 4 200 ans.

À l’aide de simulations numériques, les auteurs de l’ouvrage ont également pu reconstituer le transport et la chute des cendres. L’éruption du Cerro Blanco était de nature explosive et sa violence était telle que les cendres ont été dispersées sur une superficie d’environ 500 000 km2.

En fait, les cendres de cette éruption ont été trouvées à 400 kilomètres du volcan, près de la ville de Santiago del Estero.

De même, les coulées pyroclastiques produites ont rempli les vallées fluviales adjacentes d’épais dépôts d’ignimbrites, atteignant une distance d’environ 35 kilomètres de Cerro Blanco. La vidange de la chambre magmatique provoquée par cette éruption a provoqué l’effondrement ultérieur du bâtiment volcanique, formant une caldeira volcanique complexe.

« Le contexte géodynamique de la zone détermine qu’il s’agit d’éruptions très explosives. Ce sont des éruptions de magma rhyolitique, avec beaucoup de silice et une teneur très élevée en gaz & rdquor;, explique Francisco José Pérez Torrado, de l’Institut d’études environnementales et des ressources naturelles de l’Université de Las Palmas de Gran Canaria (IUNAT- GÉOVOL).

Une éruption de 32 kilomètres de haut

Selon Pérez Torrado, « l’éruption n’était pas annulaire, suivant le bord de la caldeira, mais plutôt concentrée en un point de ce bord, elle était explosive et a créé une colonne éruptive très haute, près de 20 miles de haut d’après nos simulations & rdquor ;.

Le volume de cendres déposé par cette éruption était de plus de 170 km3, ce qui permet aux auteurs de l’étude d’estimer que l’éruption du Cerro Blanco avait un Indice d’Explosivité Volcanique (VEI) de 7.

Un VEI de ces caractéristiques place l’éruption du Cerro Blanco parmi les plus grands événements volcaniques enregistrés au cours des 10 000 dernières années : il est similaire à celui qui s’est produit sur l’île de Santorin, qui a marqué la fin de la civilisation minoenne et avec un volume de magma cela se double de l’éruption de 1815 du volcan Tambora, un événement attribué à un refroidissement des températures mondiales.

Cette étude, publiée il y a deux ans, trouve son origine dans un projet mené auparavant pour déterminer si la présence de grandes quantités d’arsenic d’origine géologique dans les eaux de la plaine du Chaco-Pampeana était liée aux dépôts de cendres de la et les zones volcaniques du sud des Andes. C’est au cours de ces travaux que l’équipe de chercheurs a commencé à caractériser les cendres.

« Ce que nous avons pu vérifier alors, c’est que dans la partie nord pratiquement toutes les cendres dans les dépôts que nous avons analysés provenaient d’une seule source, contrairement à la zone sud, qui provenait de différents volcans & rdquor;, se souvient Alejandro Rodríguez González, un chercheur à l’IUNAT-GEOVOL.

Fernández-Turiel ajoute : « Le travail change le modèle du volcanisme actif dans la région andine. Jusqu’à présent, on pensait que dans la zone volcanique centrale tout fonctionnait exactement de la même manière que dans la zone sud : de nombreux volcans avec de nombreuses éruptions au fil du temps. Ici ce que nous avons vu, c’est qu’il y a peu d’éruptions, mais avec un grand volume de magma et une explosivité très élevée & rdquor;.

Cette découverte a offert aux chercheurs un excellent niveau d’orientation temporelle pour l’étude de nombreuses caractéristiques géologiques, archéologiques et paléoclimatiques, entre autres, qui se sont produites autour de l’Holocène moyen dans une vaste zone géographique de l’Amérique du Sud.

Selon Norma Ratto, archéologue à l’Institut des cultures de l’Université de Buenos Aires, « la détermination de l’étendue et de l’occurrence de cette grande éruption fournit de nouvelles informations pour interpréter différents aspects des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui habitaient le secteur sud du nord-ouest de l’Argentine. tout au long de l’Holocène, comme, par exemple, l’occupation différentielle des espaces, les changements dans la mobilité des groupes dus à la modification et l’altération des voies de circulation qui ont permis la connexion entre les différents étages écologiques, les changements dans les écosystèmes et la santé des pré -Les populations hispaniques, entre autres & rdquor ;.

Photo principale : lagaceta.com

Étude de référence : https://estudiosgeol.revistas.csic.es/index.php/estudiosgeol/article/view/982/1200

Cela peut vous intéresser : Le « supervolcan » qui émettra 70 000 fois plus de magma que celui de La Palma