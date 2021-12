Quelle a été la plus grosse actualité crypto de la semaine ?

À première vue, rien en 2021 n’a été ordinaire. L’industrie de la cryptographie ne prend pas de vacances. Par conséquent, il continue de générer de quoi parler à chaque instant. En effet, nous vous présentons, une brève revue des actualités crypto les plus marquantes de la semaine, afin que vous ne manquiez aucun détail.

Plus précisément, parmi les nouvelles les plus importantes dans l’espace mondial de la cryptographie, ces titres se démarquent :

Bancolombia autorisera l’achat de crypto-monnaies. Les Salvadoriens perdent leurs Bitcoins. BitMEX lance son nouveau jeton natif BMEX. Les développeurs de Dogecoin incluent Vitalik Buterin dans sa nouvelle route. Donald Trump a qualifié les crypto-monnaies de quelque chose de « dangereux ». La Russie autorisera les acquisitions de crypto-monnaies par le biais de sociétés étrangères.

Bancolombia vous permettra d’acheter des crypto-monnaies

Ainsi, Bancolombia, la plus grande banque de Colombie, a annoncé un programme pilote qui permettra à un nombre limité de clients d’acheter du Bitcoin, du Litecoin et du Bitcoin Cash. Et la Surintendance financière de Colombie supervisera le programme.

Les Salvadoriens perdent leurs Bitcoins

Deuxièmement, le plus récent des inconvénients affectant l’utilisation de Bitcoin au Salvador est que les citoyens signalent que leurs Bitcoins disparaissent de leurs comptes.

Plus précisément, selon un utilisateur de Twitter sous le pseudonyme El Comisionado et selon The New Scientist, les Salvadoriens perdent inexplicablement leurs Bitcoins de leurs portefeuilles Chivo.

« Le gouvernement n’a pas répondu et ne reconnaît pas les erreurs. »

En fait, le commissaire a compilé plus de 5 exemples de Bitcoin qui ont inexplicablement disparu des portefeuilles salvadoriens Chivo.

BitMEX lance son nouveau token natif BMEX

BitMEX, a annoncé le lancement de son nouveau jeton natif. Qui commencera à être commercialisé le 1er février 2022.

« Nous sommes ravis d’annoncer la frappe de notre jeton, BMEX, le jeton des vrais croyants! »

Soit dit en passant, BitMEX a annoncé que la livraison des premiers jetons ne sera pas exclusive aux utilisateurs existants, mais également aux nouveaux.

Les développeurs de Dogecoin incluent Vitalik Buterin dans leur nouveau chemin

Jusqu’à présent, les développeurs de Dogecoin collaboreront avec Vitalik Buterin pour apporter une preuve de participation à DOGE. Alors qu’ils prévoient d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Justement, compte tenu de la possibilité d’améliorer la plateforme, les développeurs Dogecoin proposent la création de nouvelles fonctionnalités. À cette fin, l’aide du co-fondateur de l’ETH, Vitalik Buterin, a été sollicitée, en cherchant la mise en œuvre de l’une des nouvelles fonctionnalités proposées.

Donald Trump a qualifié les crypto-monnaies de « dangereuses »

Dans le même temps, l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, a qualifié les crypto-monnaies de « dangereuses », préférant l’USD comme devise principale.

Pour cette raison, dans une interview avec la présentatrice de Fox Business, María Bartiromo, Donald Trump a souligné comme une « chose très dangereuse » à l’influence de la crypto. L’ancien président des États-Unis a ratifié son soutien à la monnaie américaine traditionnelle, tout en se méfiant de la montée en puissance du monde crypto.

Eh bien, je ne l’ai jamais aimé parce que j’aime avoir le dollar. Je pense que la monnaie devrait être le dollar, donc je n’ai jamais été un grand fan. »

La Russie autorisera les acquisitions de crypto-monnaie par des sociétés étrangères

Enfin, le gouvernement russe autorisera les acquisitions d’actifs cryptographiques. Plusieurs responsables liés à l’environnement financier montrent un certain soutien aux actifs numériques, permettant aux citoyens de les avoir. En revanche, les perspectives ne seraient pas entièrement libres, avec une législation qui interdirait ou non les transactions cryptographiques à l’intérieur du pays.

En fait, la Banque de Russie a été disposée à traiter le domaine de la cryptographie, mais n’a pas autorisé sa libre circulation au sein de l’économie locale. Les autorités gouvernementales et financières évoquent un scénario dans lequel les réglementations possibles pour les crypto-monnaies sont bien mises en œuvre.

En guise de clôture, afin que vous ne manquiez aucun détail sur ce qui se passe dans le monde, développez ces nouvelles et d’autres sur la cryptographie, via notre page principale.

Je me retire avec cette phrase de Joseph Joubert : « Certains aiment dire ce qu’ils savent, d’autres ce qu’ils pensent.

