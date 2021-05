Quelle a été votre annonce Google I / O 2021 préférée?

Google I / O est peut-être terminé, mais il nous reste beaucoup à attendre plus tard cette année. Google a fait de nombreuses annonces importantes lors de sa conférence annuelle des développeurs, y compris la nouvelle version bêta d’Android 12 qui a été lancée sur certains des meilleurs téléphones Android, y compris le Google Pixel 5. Wear OS fait également l’objet d’une refonte massive grâce aux efforts de Samsung et de Google. , parmi les mises à jour de la maison intelligente, de l’IA et bien plus encore. Cela dit, nous voulons savoir quelle était votre annonce préférée de Google I / O 2021.

Quelle a été votre annonce Google I / O préférée?

La version bêta d’Android 12 est arrivée

Source: Google

Après plusieurs mois de fouille dans les aperçus des développeurs, Google a enfin publié la version bêta d’Android 12, nous rapprochant d’une version stable. Avec la version bêta, nous avons enfin un aperçu du nouveau thème à l’échelle du système dont nous avons obtenu des indices, ainsi que des widgets mis à jour, des visuels plus audacieux et un système d’exploitation plus efficace.

Google a également annoncé de nouvelles fonctionnalités de confidentialité pour la plate-forme qui devraient faciliter le contrôle des données collectées par les capteurs de votre téléphone.

Wear OS est de retour en grand

Source: Chris Wedel / Android Central

Samsung et Google ont annoncé un partenariat visant à faire de Wear OS un véritable concurrent du WatchOS d’Apple. Les entreprises affirment que la nouvelle version est plus rapide et plus efficace, et les développeurs disposeront de nombreux outils pour optimiser leurs applications pour la plate-forme.

L’annonce a également introduit YouTube Music et Fitbit sur Wear OS, et Spotify s’est engagé à améliorer sa propre application avec des fonctionnalités hors ligne.

L’IA devient plus intelligente

Source: Andrew Myrick / Android Central

Plusieurs nouvelles mises à jour étaient axées sur les capacités de l’IA, en particulier avec Google Assistant. Le nouveau logiciel LaMDA vise à aider Google Assistant à mieux comprendre la parole naturelle pour des conversations plus fluides. Les développeurs peuvent également utiliser davantage de fonctionnalités de l’Assistant dans les widgets Android 12 et dans les écrans intelligents pour aider à créer de meilleurs jeux pour des appareils tels que le Nest Hub (2e génération).

Puis-je avoir un peu d’intimité, s’il vous plaît?

Source: Google

En plus des nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Android 12 telles que le tableau de bord de confidentialité, Google a également annoncé des mises à jour supplémentaires pour d’autres applications. Par exemple, Google Photos obtient un nouveau dossier verrouillé pour masquer vos images sensibles afin qu’elles ne s’affichent pas dans votre pellicule ou vos écrans intelligents. Google Maps reçoit également des invites utiles pour vous rappeler lorsque votre historique des positions est activé.

Du côté de la sécurité, Google étend son système de gestion des mots de passe pour aider à automatiser la mise à jour des mots de passe anciens ou compromis.

Que pensez-vous de Google I / O?

Bien sûr, Google a annoncé une tonne de choses au cours de la conférence de trois jours. Vous pouvez consulter toute notre couverture Google I / O ici, et nous avons également rassemblé certaines des plus grandes annonces que vous avez peut-être manquées, mais commentez ci-dessous pour nous faire savoir quelles étaient vos annonces préférées.

L’adopteur précoce

Google Pixel 5

Obtenez d’abord Android 12

Le Google Pixel 5 est l’un des smartphones phares au meilleur rapport qualité-prix. Il dispose de caméras exceptionnelles, de mises à jour rapides et est généralement le premier à bénéficier des dernières fonctionnalités arrivant sur Android. Si vous êtes un des premiers utilisateurs, ce téléphone sera le meilleur choix pour essayer Android 12 avant la plupart des gens.

