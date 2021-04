Quelle a été votre annonce préférée lors de l’événement “ Spring Loaded ” d’Apple? – .

Mardi, Apple a présenté un tas de nouveaux produits lors de son événement «Spring Loaded». Avec les nouveaux Mac, Apple TV, iPad Pro et plus encore dévoilés, quelle a été votre annonce préférée?

La star de l’événement était sûrement le IMac 24 pouces. Après près d’une décennie, ce Mac a reçu sa plus grande refonte avec sept nouvelles couleurs, une toute nouvelle option Magic Keyboard, Mouse et Trackpad, de meilleures performances que son modèle précédent grâce à la puce M1 et une caméra FaceTime HD 1080p plus agréable.

le iPad Pro, d’autre part, était le seul produit «certain» à être dévoilé lors de l’événement «Spring Loaded» d’Apple. Les deux modèles ont la puce M1, 50% plus rapide que l’A12Z Bionic dans l’iPad Pro de quatrième génération, un nouveau port Thunderbolt et la prise en charge de la 5G. Le modèle 12,9 pouces a reçu un écran Liquid Retina XDR qui utilise la technologie mini-LED. C’est la plus grande mise à jour sur l’iPad depuis l’iPad Pro de troisième génération.

Apple a finalement présenté le AirTag ainsi que. Le tracker intelligent a un prix raisonnable et l’entreprise s’attend à gagner plus d’argent avec ses sangles, comme l’a noté mon collègue Ben Lovejoy. L’Apple AirTag utilise la puce U1, a une autonomie d’un an et s’intègre entièrement à l’iPhone et à l’application Find My. Le traqueur intelligent est un bon choix pour un collier de chien, des porte-clés et plus encore.

La deuxième génération Apple TV 4K a également été dévoilé lors de l’événement “ Spring Loaded ”. Avec la puce A12 Bionic, le nouveau décodeur apporte une télécommande Siri redessinée, une meilleure prise en charge AirPlay et une qualité HDR 4K supérieure.

Mineur, mais également annoncé, Apple a introduit des abonnements à podcasts, et a dit que iOS 14.5 et les autres logiciels arrivent la semaine prochaine.

Vous pouvez lire tout ce qu’Apple a annoncé lors de son événement “ Spring Loaded ” ici.

Dites-nous dans le sondage ci-dessous: Quelle a été votre annonce préférée lors de l’événement?

