Quelle actualité littéraire nous apporte 2022 ?

29/12/2021 à 15h44 CET

.

Nouvelle année, nouveau livre. Ici, nous avons compilé les nouvelles littéraires qui viendront avec 2022.

La roman posthume de John Le Carré et les dernières oeuvres d’Andrea Camilleri, Isabel Allende, Javier Cercas et Orhan Pamuk Ils se démarquent parmi les nouveautés éditoriales de 2022, dans lesquelles apparaîtront les débuts narratifs du cinéaste Werner Herzog et un recueil de poèmes inédit de Juan Ramón Jiménez.

Dans « Projet Silverview » (Planète), Le Carré soulève comment les espions pour la patrie sont traités après la retraite ou, comme dans ce cas, après sa mort, en dénonçant la corruption dans les cercles du pouvoir. Son protagoniste est Julian Lawndsley, qui a abandonné son travail exigeant dans la City de Londres pour mener une vie plus simple en tant que propriétaire de librairie dans une petite ville balnéaire.

Au prochain trimestre, ils apparaîtront trois œuvres d’Andrea Camilleri, décédé en 2019, inédit en espagnol : ‘El cocero del Alcyon’ (Salamandra), l’avant-dernier volet de Montalbano ; « La secte des anges » (Destiny), un roman historique se déroulant en Sicile en 1901 ; et le volume d’histoires « Gran Circo Taddei et autres histoires de Vigata » (Altamarea).

En 2022 le Le nouveau roman d’Isabel Allende, ‘Violeta’ (Plaza & Janés), qui retrace l’histoire en majuscules et minuscules du protagoniste tout au long d’un siècle, de l’épidémie de grippe de 1920 à la pandémie de 2020.

En outre, Werner Herzog fera ses débuts dans un roman avec « Twilight of the world » (Blackie Books), sur l’histoire de Shoichi Yokoi, le soldat japonais qui est resté caché dans la jungle de l’île de Guam pendant 29 ans sans savoir qu’en 1945 la Seconde Guerre mondiale était terminée.

Du panorama espagnol se distingue ‘El castillo de Barbazul’ (Tusquets), par Javier Cercas, troisième volet de la série qui a commencé avec « Independencia » et se poursuit avec le personnage de Melchor Marín, qui fait face à la disparition de sa fille.

Sera également publié ‘Chant d’amour’ (Salamandra), de Carlos Zanón; ‘Une histoire ridicule’ (Tusquets), de Luis Landero, ‘Masterpiece’ (Anagrama), de Juan Tallón; ‘Les fils du volcan’ (Alfaguara), par Jordi Soler ; ‘Le livre de tous les amours’ (Seix Barral), d’Agustín Fernández Mallo; « Melvill » (Littérature de la maison aléatoire), de Rodrigo Fresán ; ‘Rien n’arrive jamais’ (Galaxia Gutenberg), de José Ovejero; ‘Purgatorio’ (Plaza), par Jon Sistiaga, et ‘Nous ne sommes plus amis’ (Temas de Hoy), d’Agus Morales, tous deux journalistes débutants.

Au niveau international, ils seront également publiés ‘Les nuits de la peste’ (LRH), par le prix Nobel Orhan Pamuk, qui enquête sur les pandémies du passé, en l’occurrence sur une île imaginaire de l’Empire ottoman au début du XXe siècle ; ‘L’héritage de Maude Donegal. The Surviving Son ‘(Siruela), two’ nouvelles’ de Joyce Carol Oates; « M. Wilder et moi », de Jonathan Coe, « Eh bien, nous y sommes », de Graham Swift, « Sed », d’Amélie Nothomb, et « Le nouveau Barnum », d’Alessandro Baricco, tous en Anagram.

De cette zone se démarquent également « Paradis perdus » (AdN), par Éric-Emmanuel Schmitt; ‘Le vol du cerf-volant’ (Salamandra), de Laetitia Colombani ; ‘Le parfum des fleurs de la nuit’, de Leila Slimani, et ‘L’insomnie’, de Tahar Ben Jelloun, tous deux au Cabaret Voltaire ; ‘Ay, William’ (Alfaguara), par Elizabeth Strout ; ou ‘Soho’ (AdN), par Fiona Mozley.

Autre nouveauté, ‘Disconcert’ (AdN), de Richard Powers; « Journal d’un vide » (Sujets d’aujourd’hui), par Emi Yagi ; « Une corde invisible » (périphérique), par Erich Hackl ; « Les Effingers » (Astéroïde), de Gabriele Tergit ; et « Filial » (Fulgencio Pimentel), de Sergei Dovlátov.

D’Amérique latine, ils arriveront ‘Le jardinier, le sculpteur et le fugitif’ (LRH), par César Aira; ou ‘L’abaissement est le pire’ (Anagrama), de Mariana Enriquez.

Les best-sellers seront représentés par des livres tels que ‘Blue Blood’, de Danielle Steel, et ‘Again, Rachel’, de Marian Keyes, à la fois dans la Plaza; ‘El corresponsal’ (Planeta), de David Jiménez; ou ‘La trahison de Montverre’ (Umbriel), de Bridget Collins.

Vendanges noires avec Eva García Sáenz de Urturi

La récolte noire apportera ‘Le Livre noir des heures’ (Planète), par Eva García Sáenz de Urturi; « Marées de sang » (B), par Anne Perry ; ‘London Connection’ (Salamandre), par Charles Cumming ; « Bobby March Will Live Forever » (Tusquets), par Alan Parks ; « El mentalista », de Camilla Lackberg et Henrik Fexeus, et « Le jeu des crimes parfaits », de Reyes Calderón (tous deux dans Planeta); « La forge d’un rebelle » (Destino), de Lorenzo Silva et Noemí Trujillo ; « Les noms empruntés » (Siruela), d’Alexis Ravelo ; et « Mourir sur le rivage » (Alba), de José Luis Correa.

D’autres nouveautés à suspense seront ‘Mort à Santa Rita’ (Roca), d’Elia Barceló; ‘Mme March’ (Lumen), par Virginia Feito; ‘Les heures sombres’ (AdN), par Michael Connelly; « Elle est entrée par la fenêtre de la salle de bain » (Alfaguara), d’Elmer Mendoza, « Une famille pas si heureuse » (Suma), de Shari Lapena ; « L’île la plus reculée du monde » (RBA) de Myriam Imedio ; « Las voix réduites au silence » (Principal), de Patricia Gibney ; « Sable noir » (Duomo), de Cristina Cassar ; « L’arôme du crime » (Grijalbo), de Katarzyna Bonda ; « La lectrice fidèle » (Maeva), de Max Seeck; et ‘Les autres filles’ (Reservoir Books), de Santiago Díaz

Dans les romans historiques, ‘Matar al rey’ (B), de José Luis Corral se démarque; « Aiguille et l’or des Espagnols » (Edhasa), de Bernard Corwell ; « Le manuscrit Niebla » (Espasa), de Luis García Jambrina; « Quand le monde était jeune » (Planète), de Carmen Korn ; ‘Cerbantes. Changeur d’argent, marin, espion, captif ‘(Suma), par lvaro Espina ; ‘L’abbaye des hérétiques’ (Roca), par Eugeni Verdú; « La maison des enfants » (B), de Mario Escobar ; et ‘Laurus’ (Arménie), d’Evgueni Vodolazkin.

John Banville réunira en un seul volume sa série de romans sur la révolution scientifique de la Renaissance ‘Scientific Tetralogy’ (Alfaguara), qui recrée la vie de Copernic, Kepler, Newton et le mythe de Faust.

Les lecteurs fantastiques pourront se délecter de ‘La sagesse des foules’ (Alliance), par Joe Abercrombie.

Outre ‘Complete Poetry’ (Lumen), de William Ospina, avec deux de ses livres de poésie inédits, et ‘Ojos de sol’ (Aguilar), de Miguel GaneEn poésie, la principale nouveauté est « Pureza » (la chaise), de Juan Ramón Jiménez, la première fois que le livre inédit du poète écrit en 1912 est sorti, le dernier qu’il a écrit à sa retraite de Moguer avant de s’installer définitivement à Madrid. Sur les 46 poèmes, 19 sont inédits.

Dans l’histoire, ils se démarquent ‘Celama (un recount)’ (Alfaguara), de Luis Mateo Díez; « Nouvelles et prose » (Pages en mousse), par James Joyce ; ‘Les miroirs vénéneux’ (Sixième étage), par Milorad Pavic ; « Grand Union » (Salamandra), de Zadie Smith ; ‘Auschwitz, ville calme’ (Altamarea), par Primo Levi; Premier volume des ‘Histoires’ (Alliance) de JG Ballard (1956-1964), et ‘Rock, papier, ciseaux’ (Asteroide), de Maxim Ósipov.

Les classiques ne manqueront pas comme ‘El libro de Ana María Matute’ (Blackie Books); ‘Obra literaria reunida’ (Président), par Luis Buñuel, ou ‘Histoire de Madame de Montbrillant’ (Grenier), par Louise d’Épinay.