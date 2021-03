Quelle blague! Pas un journaliste n’a interrogé Biden pour un changement narratif sur les hausses d’impôts ⋆ .

Pas un seul journaliste n’a interrogé le président Joe Biden lors de sa première conférence de presse en solo sur la volte-face de l’administration sur sa proposition de hausse massive des impôts.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré lors d’un point de presse du 17 mars que les «familles» dont les revenus des ménages totalisent plus de 400 000 dollars verront leurs impôts augmenter. La déclaration contredit l’indication de Biden selon laquelle les individus – et non les familles – verraient les impôts augmentés lors d’une interview avec ABC News diffusée le même jour: «Oui, quiconque gagne plus de 400 000 dollars verra une légère ou importante augmentation des impôts. Si vous gagnez moins de 400 000 $, vous ne verrez pas un sou d’impôt fédéral supplémentaire. » Le Wall Street Journal a résumé que le changement de narration signifiait que «si vous êtes un ménage à deux revenus gagnant 200 000 $ chacun, vous pourriez être frappé».

Le corps de presse pro-Biden de la Maison Blanche n’a même pas pris la peine d’essayer de le tenir responsable de la supercherie apparente.

Biden a en fait soulevé la question des impôts sans être interrogé directement à ce sujet. Et personne n’a poursuivi pour remettre en question le changement de discours sur les hausses d’impôts:

Si vous remarquez, n’avez-vous pas trouvé assez intéressant que mes amis républicains s’inquiètent du coût et des taxes à payer, s’il y a une taxe à percevoir pendant qu’ils en parlent, pour faire face à la loi que nous venons de passer et qui met de l’argent dans les poches des gens, des gens ordinaires, pour les entendre se plaindre lorsqu’ils ont adopté une réduction d’impôt de près de 2 billions de dollars Trump, 83% allant aux 1% les plus riches. Les entendez-vous en parler?

Au lieu de cela, le peuple américain a eu droit à une cacophonie de questions embarrassantes, telles que la question embarrassante suivante du journaliste de la Maison Blanche Zeke Miller de l’Associated Press:

L’un des défis déterminants auxquels vous serez confronté dans les mois à venir est de savoir comment tenir votre promesse aux Américains sur des questions telles que la réforme de l’immigration, le contrôle des armes à feu, le droit de vote, le changement climatique.Tous sont actuellement confrontés à une opposition ferme et unie des républicains à Capitol Hill. . Jusqu’où êtes-vous prêt à aller pour réaliser ces promesses que vous avez faites au peuple américain?

Yamiche Alcindor, correspondant de PBS à la Maison Blanche, a déclaré que les immigrés clandestins considéraient Biden comme un «homme moral et décent», avant de pontifier c’est précisément pourquoi «beaucoup d’immigrants viennent dans ce pays et vous confient des mineurs non accompagnés».

Apparemment, ni Miller, ni Alcindor, ni aucun autre journaliste n’a considéré la promesse apparemment non tenue de Biden selon laquelle personne ne gagnant moins de 400 000 dollars ne «verra un seul centime d’impôt fédéral supplémentaire» un problème qui mérite d’être soulevé.

Le PDG de Strategic Wealth Partners, Mark Tepper, a récemment souligné le manque de transparence de Biden en ce qui concerne son programme fiscal de gauche sur Fox Business:

Biden a mené sa campagne pour augmenter les impôts et il a toujours eu plusieurs projets en cours de route. Il n’était tout simplement jamais disposé à fournir des détails sur aucun de ces plans. Aucune transparence de cette administration. Maintenant, tout d’un coup, la vérité se révèle: 200 000 $ pour les particuliers, 400 000 $ pour les familles.

Le Wall Street Journal a également résumé en quoi le changement narratif de l’administration Biden sur les hausses d’impôts est une tactique typique de la gauche:

Il s’agit d’un appât fiscal et d’un interrupteur familier. Les démocrates promettent qu’ils ne taxeront que les riches, mais il n’y en a pas assez, et les riches n’ont pas assez d’argent pour financer les programmes de dépenses sans fin du Parti démocrate. Des millions d’Américains que M. Biden veut taxer ne sont pas riches. Ce sont des Américains prospères, généralement au sommet de leur vie, qui pourraient gagner 200 000 $ pendant quelques années.

Les conservateurs sont attaqués. Contactez ABC News (818-460-7477), CBS News (212-975-3247) et NBC News (212- 664-6192) et exigez qu’ils tiennent l’administration Biden responsable du changement du récit sur ses plans de hausse d’impôt.