Quelle capacité thermique devons-nous ajouter d’ici 2030 ?

Considérez les données disponibles. La demande énergétique de l’Inde devrait augmenter de 35 à 50 % d’ici 2030. Nous avons 388 GW de capacité installée, dont 100 GW d’énergie renouvelable (et 50 GW de grande hydraulique, non considérée comme « verte »). D’ici 2030, nous voulons augmenter la capacité de production de combustibles non fossiles à 500 GW, et la part des sources de combustibles non fossiles dans la production à 50 %. De quelle capacité thermique l’Inde doit-elle ajouter/éliminer progressivement ?

Ainsi articulé, cela ressemble à un simple problème de moyenne pondérée. Ce n’est pas. D’une part, la différence entre la capacité (ou la puissance) et la production (ou l’énergie) ne serait pas évidente instantanément. Une centrale électrique d’une capacité de 100 MW peut générer 100 MW de puissance à tout instant. Lorsqu’il le fait pendant une heure, il génère 100 MW-heure d’énergie. Il peut le faire 90% du temps en un an, nécessitant le temps restant pour l’entretien.

Une centrale solaire est capable de le faire pendant 20% d’un an, compte tenu de la nuit et des conditions nuageuses ou brumeuses. Pour générer la même quantité d’énergie en un an, une capacité solaire cinq fois supérieure à la capacité thermique est nécessaire. De même, pour le vent, cela dépend des périodes et de l’intensité des vitesses du vent à différents endroits, et de la disponibilité de l’eau pour l’hydel. Ainsi, l’augmentation de la production nécessaire peut être satisfaite par différentes combinaisons de capacités de différents types d’énergie.

La planification de la capacité est effectuée pour répondre à la demande de pointe. Considérons une demande de pointe de 2 200 MW et des centrales électriques de 220 MW chacune. Le planificateur de capacité aurait prévu 11 centrales de ce type, au lieu de 10 ; même si une centrale se déconnectait de manière inattendue, le réseau serait toujours en mesure de répondre à la demande de pointe. Il s’agit d’une approximation grossière de la manière dont les experts du système électrique (Central Electricity Authority, par exemple) ont planifié l’ajout de capacité.

Leur objectif était de minimiser la probabilité de perte de charge (LOLP). Bien entendu, toutes les unités de production n’étaient pas de la même taille. Ils ont identifié la plus grande unité connectée au réseau et prévu qu’une autre unité de taille similaire soit en veille. Cela n’a toujours pas réduit la LOLP à zéro, car plus d’une unité pourrait être touchée, ce qui nécessiterait un délestage. Ce calcul a été effectué pour la demande de pointe attendue.

En Inde, tout cela était théorique alors que nous n’avions pas les capacités suffisantes pour répondre aux pics de demande ; et le délestage maintenaient l’équilibre du réseau. Au cours de la dernière décennie, l’Inde a ajouté une capacité suffisante pour maintenir des « réserves tournantes », qui peuvent être mises en service en cas de panne d’une unité de production. La planification des capacités est maintenant devenue plus complexe. Le pouvoir étant un sujet concurrent, l’ajout (et la gestion) de la capacité est effectué à la fois par les entités centrales et étatiques. La production d’électricité a été déclassée.

L’équilibrage du réseau d’une heure à l’autre se fait au travers d’un ensemble détaillé de règles techniques et commerciales. Le besoin d’ajout de capacité est calculé par le CEA en tenant compte de tout ce qui précède.

Considérons maintenant des incertitudes supplémentaires. La période pendant laquelle l’énergie solaire et éolienne peut être produite est incertaine, bien que des efforts importants soient déployés pour améliorer la prévisibilité pour la journée et la semaine. Mais les années à venir sont difficiles, d’autant plus avec l’augmentation des incertitudes climatiques. Le taux d’augmentation des panneaux solaires sur les toits est une autre incertitude pour les planificateurs.

Un stockage jusqu’à quatre heures peut faire face à certaines variations météorologiques, mais pas pendant des périodes prolongées sans soleil/faible vent. Plusieurs États séparent les lignes électriques desservant les exploitations agricoles de celles desservant d’autres utilisateurs afin qu’elles puissent utiliser la charge agricole comme un outil pour faire correspondre la demande à la disponibilité de l’électricité. Mais, combien de temps cela peut-il arriver, la mise en œuvre de «l’heure du jour» et l’opérationnalisation des réseaux intelligents sont de grandes incertitudes.

Les besoins en capacité thermique pour 2030 doivent être décidés dans les 2-3 prochaines années. Le secteur privé aura beaucoup de mal à financer des projets de centrales thermiques ; même les approbations de la construction finale, un facteur d’efficacité du gouvernement, pourraient prendre de 5 à 8 ans. Il faut donc répondre à la question sans savoir si nous allons réellement augmenter pour ajouter 40 à 50 GW de capacité d’énergie renouvelable chaque année, si le stockage et l’hydrogène deviendront abordables d’ici là, et dans quelle mesure les réseaux transnationaux auraient été rendus fonctionnels.

Comment déterminez-vous LoLP avec ces incertitudes ? Les planificateurs peuvent envisager divers scénarios du futur et estimer la LoLP pour chaque scénario. Ils peuvent également déterminer la quantité de capacité thermique requise pour réduire la LoLP à un niveau cible, ainsi que les coûts associés. Mais qui choisira le scénario sur lequel parier ? Se tromper dans une direction signifierait des pannes d’électricité et de fortes augmentations des prix de l’électricité. Se tromper dans l’autre pourrait signifier des investissements dans des capacités thermiques sous-utilisées, dont le coût devra être supporté soit par les consommateurs, soit par les contribuables.

Aucun de ces résultats ne fait de bonne politique. La réponse devra être décidée au niveau politique ; les gestionnaires de réseaux électriques, les météorologues, les statisticiens et les sociologues ne peuvent que leur donner des scénarios de simulation.

Co-fondateur, AskHowIndia.org

