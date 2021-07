Quelle catégorie de fonds de dette vous convient dans un contexte d’inflation en hausse ?

in

Historiquement, les actions ont bien performé en période d’inflation alors que les fonds de dette ont souffert.

Les chiffres récents de l’inflation peuvent donner un peu de répit aux particuliers. Cependant, ils sont toujours au-dessus de la fourchette cible de la Reserve Bank of India (RBI). Les restrictions imposées par Covid-19 ont mis en place des contraintes d’approvisionnement dans l’économie, ce qui a peut-être entraîné une augmentation de l’inflation. C’est ce à quoi s’attend la plupart des observateurs de l’industrie et est donc considéré comme étant de nature transitoire.

Est-ce que l’inflation restera collante dans les mois à venir, c’est quelque chose qui est encore inconnu. Pendant ce temps, les investisseurs des fonds de dette sont en pleine mutation et cherchent des réponses en ce qui concerne l’investissement à court terme.

FE Online dans une interview par e-mail a demandé Rachit Chawla, PDG et fondatrice, Finway FSC, sur les inquiétudes des investisseurs concernant l’inflation. Nous l’avons interrogé sur l’impact de l’inflation sur les investissements, notamment sur les fonds de dette que l’on détient, et à l’avenir, quel devrait être le choix de fonds de dette pour parquer de l’argent pour des besoins à court terme. Extraits :

Les investisseurs doivent-ils s’inquiéter de la hausse de l’inflation ?

Oui, les investisseurs qui ont leur argent dans des dépôts à terme devraient s’inquiéter, car ils obtiennent les mêmes rendements, mais l’inflation épuise en fait la valeur de leur argent. Ce qu’ils peuvent faire, cependant, c’est équilibrer leur investissement. Nous avons vu qu’en cas d’inflation, en général, le marché boursier connaît également une poussée. En investissant dans des actions, ils peuvent avoir l’assurance qu’ils auront un plaisir équilibré malgré l’inflation.

Les taux de FD sont déjà bas. Avec la hausse de l’inflation, les rendements réels corrigés de l’inflation continuent de baisser. Quel est votre point de vue et votre suggestion aux investisseurs en titres à revenu fixe alors que les rendements deviennent négatifs ?

Ma suggestion serait d’adopter une approche équilibrée. Si la sécurité est ce que vous recherchez, bien sûr, vous pouvez investir dans les FD.

Cependant, assurez-vous de ne pas investir plus de 30% à 40% de votre capital dans les FD car ils ne donnent pas les meilleurs rendements. Au lieu de cela, placez votre capital d’investissement restant dans d’autres actifs à haut rendement. Par exemple, l’or peut constituer un atout précieux dans les temps à venir et peut également être exploré.

Quel est l’impact sur les investissements des fonds de dette ?

Alors que l’inflation continue d’augmenter et que les taux d’intérêt stagnent, les perspectives de croissance des fonds de dette ne semblent pas bonnes. Historiquement aussi, les actions ont bien performé en période d’inflation alors que les fonds de dette ont souffert. Maintenant, cela ne signifie pas que vous devez retirer tout votre argent des fonds de dette et le jeter dans des actions. Avoir un portefeuille équilibré est nécessaire pour tirer le meilleur parti de votre investissement et différentes classes d’actifs ont des rôles différents à jouer.

Quelle catégorie de fonds de dette convient en ces temps où l’inflation semble augmenter ?

Si vous souhaitez éviter le risque de taux d’intérêt dans un contexte d’inflation croissante, vous devriez préférer les fonds de dette à court et moyen terme aux fonds de dette à long terme autonomes, car ils sont associés à un risque de taux d’intérêt plus élevé.

Que diriez-vous d’investir dans des actions en période de hausse de l’inflation ?

Diversifiez votre portefeuille et suivez une approche équilibrée pour maintenir le pouvoir d’achat de votre argent pendant la hausse de l’inflation. Investir dans des actions pourrait être une bonne idée car elles ont de bons antécédents de bonnes performances en période d’inflation.

