Il y a un ABBA chanson pour toutes les humeurs – mais laquelle en dit le plus sur vous ? Répondez à ces questions pour découvrir quelle chanson d’ABBA vous êtes vraiment. Et pendant que vous y êtes, écoutez le Liste de lecture Best Of ABBA pour un peu d’inspiration…

(function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src= »https://embed.ex.co/sdk.js »;fjs.parentNode .insertBefore(js,fjs);}(document,’script’,’playbuzz-sdk’));