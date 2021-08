Quelle chanson de jeu vidéo pourriez-vous écouter pendant dix heures ? – Sujet de discussion

Image: Amora Bettany / Lena Raine

Nous avons tous été témoins de la montée en puissance des “versions en dix heures” sur YouTube, et bien que beaucoup d’entre nous se soient moqués – qui veut dix heures de quelque chose qui n’est ni du sommeil ni un le Seigneur des Anneaux marathon? — Je dirai que j’ai écouté certains d’entre eux bien plus longtemps que je ne voudrais l’admettre.

Sauf que je vais l’admettre, tout de suite, parce que j’écris cette pièce.

De toutes les chansons à écouter pendant des heures, pour moi, c’était Kirby’s Dream Land. Concrètement, cette vidéo :

Kirby’s Dream Land est chaotique, bruyant et assez difficile à écouter une fois, sans parler encore et encore pendant dix heures. Mais quelque part, ça marche. De toute évidence, c’est un bop absolu, mais il se fond en quelque sorte dans une ambiance générale de VOUS DEVEZ TRAVAILLER VRAIMENT DUR ET RAPIDE. Je finirai par écrire comme si mes mains étaient possédées par le fantôme d’une machine à écrire en colère, et je danserai furieusement.

Le thème de Tetris est également très bon pour cela, surtout parce que vous pouvez y inventer des paroles – mes mots de prédilection actuels à chanter sont “il est temps pour Tetris, il est temps de jouer à Tetris, il est temps pour Tetris, le temps de Tetris. ” Je ne suis pas un parolier, ne venez pas pour moi.

Mais à l’opposé, il y a aussi des versions de dix heures de musique pour se détendre. Cette version jazzée du thème de Godot d’Ace Attorney, « Le parfum du café noir », plus les sons d’un orage lointain, est excellente à avoir pendant que vous travaillez ou pendant que vous dormez (ou tout ce qui se trouve entre les deux). On a l’impression d’avoir installé votre ordinateur portable dans un bar confortable où les boissons coûtent 20 $ chacune, mais elles descendent doucement. Personnellement, je n’ai jamais apprécié le café, mais s’il a le même goût, il est peut-être temps que j’essaie plus fort.

Bien sûr, la musique de jeu vidéo est géniale pour les boucles non-stop, car elle est conçue pour boucler et pour être écoutée pendant des heures. Je ne pense pas que je pourrais écouter Bohemian Rhapsody pendant une heure d’affilée, encore moins dix – mais heureusement, personne ne me le demande.

Si vous deviez choisir une chanson de jeu vidéo (une seule chanson, pas une bande originale, c’est de la triche) à écouter pendant dix heures, que choisiriez-vous ?

