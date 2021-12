Quelle chanson jouait dans l’épisode 5 « Runaway »

Lors de l’épisode de Dexter: New Blood de près d’une heure dimanche soir, les fans ont eu droit à une friandise de la part de la star de la série Michael C. Hall pendant le générique de fin de la cinquième offre de l’émission de la saison, « Runaway ». Après l’épisode plein de surprises, qui comprenait un camée de la série originale de l’un des personnages principaux de la série et s’est terminé sur une tournure majeure taquinant plus à venir, la fin coupée au générique mettant en vedette la chanson « Ketamine » écrite et chantée par Hall avec son groupe Princess Goes to the Butterfly Museum, un supergroupe d’avant-garde (Peter Yanowitz et Matt Katz-Bohen) s’inspirant de la musique glam, expérimentale et ambiante de David Bowie, de la danse new wave des années 80 et de l’électro contemporaine.

Présentée sur leur EP éponyme, la chanson « Ketamine » est un bon lien avec l’épisode, car Dexter recherche en fait du vétérinaire d’Iron Lake pour endormir l’une de ses victimes. Alors qu’il est en mesure d’acquérir le médicament, les choses tournent mal pour notre tueur en série d’autodéfense préféré et il doit improviser. Mais pendant que ces événements se déroulent, le générique de fin aide à lier les choses avec des paroles comme « Je veux me sentir changer pour toujours » ou « Peu importe ce à quoi je ne peux pas échapper ».

Dans leur intégralité, les paroles font allusion à une lutte relationnelle, qui, selon Hall, concernait « le phénomène d’être sur son propre voyage dans la vie, [but] aussi faire un voyage aux côtés de quelqu’un d’autre, et la lutte pour honorer les moments où ces voyages sont très différents. » Avec une grande partie de leur musique vous laissant dans un état d’esprit éthéré et réfléchi, la chanson est une ballade psychédélique lente avec un -note une ligne de basse et une section de batterie inhabituelle sur la voix douce de Hall. Princess Goes to the Butterfly Museum, le claviériste Katz-Bohen, a utilisé un piano droit des années 60, qu’il a ensuite enregistré et inversé pour créer un son hallucinogène de « chœur fantôme » avec délai, distorsion et réverbération.

Bien que le titre de la chanson soit « Ketamine », les paroles sont suffisamment obscures pour se référer probablement à un certain nombre d’hallucinogènes. Dans une interview avec Late Show With Stephen Colbert avant la première de Dexter: New Blood, Hall a révélé que la chanson était basée sur une expérience thérapeutique à la kétamine qu’il a partagée avec sa femme, Morgan Hall. « Pendant que je traversais mon voyage, je me suis dit en fait, malgré moi, ‘Je me sens changer pour toujours !’ et je l’ai sentie dire: « Oh, s’il te plaît », a-t-il ri.

Alors que Hall est surtout connu pour son travail à la télévision avec des émissions comme Six Feet Under ou Dexter, il a montré ses talents de chanteur sur scène et à Broadway pendant des années, racontant à Collider qu’il chantait depuis avant que sa voix ne change. Le groupe s’est rencontré pour la première fois lorsque Hall a dirigé la production de Broadway en 2014 de Hedwig and the Angry Itch. Devenant rapidement amis et partageant un amour commun pour la musique de genre, les trois ont fusionné leurs talents pour Princess Goes to the Butterfly Museum.

Prêts à partir sur la route avec leur disque de 14 pistes rayonnant d’une vision existentielle aveuglante d’une écriture de chansons impeccablement expressive sur des arrière-plans maussades et spacieux de percussions subtiles et de basses basses, Hall, Yanowitz et Katz-Bohen, ont déclaré à PopCulture.com exclusivement le mois dernier qu’avec leur album avant-gardiste et idéal pour toutes les humeurs, ils aiment le défi de se tester en termes de genre.

« Sur notre [2020 self-titled] EP, nous avions six chansons et elles étaient toutes différentes les unes des autres et nous aimons ce genre de mash-up », a déclaré Yanowitz à PopCulture depuis le studio du groupe à New York. « Et puis pour le lien complet, nous avons juste continué cela, puis nous avons un autre album que nous venons de terminer et qui, je pense, joue également dans cette même sensation où nous aimons sauter. C’est drôle, nous venons d’écrire un set pour notre tournée qui arrive cette semaine en Europe et ce set est un peu mash-up et difficile d’essayer de comprendre comment le présenter, mais c’est amusant pour nous. Je veux dire, nous aimons toutes sortes de musique, peut-être qu’un jour nous ferons un disque qui sonne comme une seule chose. »

Le premier album de Princess Goes to the Butterfly Museum, Thanks for Coming, est maintenant disponible. Depuis sa sortie en février dernier jusqu’à avant le temps qu’il a fallu pour produire le disque, Hall a déclaré à PopCulture que l’album a sans aucun doute pris un autre changement de perspective et de sens près d’un an plus tard. « Je pense que tout le monde entend des choses à travers le filtre des 18 derniers mois ou plus, avec tout ce qui est devenu aussi fou que ça. Il est difficile pour les gens de ne pas garder ce genre de chose à l’esprit lorsqu’ils entendent des trucs, consomment des trucs, pensent à trucs », a-t-il déclaré. « Nous ne pensions pas nécessairement à la pandémie lorsque nous écrivions beaucoup de ces chansons, mais oui, je pense qu’il est inévitable que cela recadre les choses. »

Pour plus d’informations et voir comment vous pouvez voir Princess Goes to the Butterfly Museum en direct, cliquez ici pour les billets et les dates. Pour en savoir plus sur le groupe, rendez-vous sur leur site officiel pour de la musique, des produits dérivés et bien plus encore ! Thanks for Coming est maintenant disponible chez tous les détaillants numériques et disponible en streaming.