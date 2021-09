Quelle console Nintendo a le meilleur son de démarrage ? – Sujet de discussion

Image : La vie de Nintendo

Écoute, je sais ce que tu penses. Vous êtes déjà en train de faire défiler les commentaires de manière préventive pour dire “ÉVIDEMMENT, c’est le GameCube, Lord of All Noises”, mais tenez le feu, d’accord ? Permettez-moi au moins de plaider en faveur de certains des autres.

Avant de le faire, cependant, une note rapide expliquant pourquoi je n’inclus pas la Nintendo 64, car je sais que vous allez demander – les bruits de démarrage de la N64 dépendaient du jeu auquel vous jouiez, et bien qu’il y ait eu quelques de très bons, comme Banjo Kazooie et Mario Kart, je ne peux pas me donner la peine de tous les énumérer. Je serais là toute la semaine.

Mais assez de mauvaises nouvelles, passons aux bonnes nouvelles : lequel de ces beepy-boops vous donne envie de jouer à des jeux ? Lesquelles vous font frissonner ? Et pour lesquels baissez-vous le volume au maximum ? Enfonçons-nous.

Système de disque Famicom (1983)

Ces tambours de marche, cette petite fanfare sanglante – que vos parents aient été particulièrement heureux ou non de cet achat coûteux qui a détourné votre attention des devoirs, ils n’ont sûrement pas pu s’empêcher de sourire à cette petite chanson triomphante. Cela vous fait vous sentir comme une personne importante, juste pour allumer la console !

Game Boy (1989)

Ah, la Game Boy : ce PA-DING agressivement fort ! cela alerterait vos parents sur le fait que vous jouiez à des jeux au lit si vous ne baissiez pas le son. Si simple, mais si efficace – le son qui a marqué la plupart de nos plus beaux souvenirs d’enfance.

Game Boy Advance (2001)

Si vous pouviez écrire un sourire dans la musique, cela ressemblerait beaucoup au jingle de démarrage GBA, qui est une petite variante intéressante du PA-DING plus simple de la Game Boy, ajoutant un joli bwaaaa au début qui se sent un peu plus sophistiqué et mélodique que son prédécesseur. Un joli bruit, celui-là.

GameCube (2001)



Oui, oui, nous savons – c’est le GOAT, et en plus, il avait ces versions secrètes si vous mainteniez plusieurs boutons enfoncés pendant le démarrage de la console. Tout le monde aime l’original, cependant, et il est difficile de ne pas le faire – c’est un pizzicato joyeux et plein d’entrain qui se termine par un BLUMP satisfaisant, et les visuels cubiques qui l’accompagnent sont tout simplement très satisfaisants à regarder. C’est juste parfait. Les sons de démarrage peuvent avoir atteint un sommet ici.

Nintendo DS (2004)

Nous commençons à entrer dans la phase postmoderne minimaliste des sons de démarrage de Nintendo, où tout sonne un peu new-agey, mais le démarrage de la Nintendo DS est toujours un cracker. Il reprend la simplicité du PA-DING de la Game Boy et crée quelque chose d’écho, se dépliant sur lui-même, en hommage aux deux écrans de la DS. Soigné!

Nintendo Wii (2006)

Celui-ci compte, non? La coupure entre le son de démarrage et cette musique de fond calme est difficile à discerner, mais Nintendo s’inspirait assez clairement d’Apple ici avec une poignée de notes informatiques et éthérées. En ce qui concerne les sons de démarrage, c’est inoffensif, et c’est certainement nostalgique si vous possédez une Wii, mais ce n’est pas très musical.

Nintendo 3DS (2011)

Montez la réverbération, mon pote – nous allons jouer à des jeux 3DS. Ce son de démarrage est probablement censé évoquer un sentiment d’émerveillement futuriste, mais je ne peux pas imaginer que ce soit le préféré de beaucoup de gens – comme je l’ai dit plus tôt, c’est l’ère des trucs new-age indistincts.

Nintendo Wii U (2012)

Tout comme la Wii U elle-même, celle-ci ne fait pas un travail fantastique pour se distinguer de la Wii. Et peut-être que j’en lis trop (en tant que personne qui a dû acheter une Wii U pour le travail à l’époque), mais cela ne semble-t-il pas un peu… triste ? Comme il sait que c’est le frère cadet décevant de la Wii ? Aww, c’est bon, Wii U. Certains d’entre nous vous ont aimé.

Nintendo Switch (2017)

Cliquez sur. C’est une nouvelle aube, fans de Nintendo – les beepy-boops sont terminés; l’âge du clic est ici. A bas les jingles, place aux extraits sonores sympas que vous pouvez reproduire avec vos propres doigts ! Bien sûr, c’est un petit son simple, mais il fait un assez bon travail pour faire en sorte que le Switch ressemble à un appareil de prise en charge et de lecture, avec de petits morceaux amusants et cliquables. Le véritable “clic” d’un Joy-Con s’apparente plus à une sorte de… clac, mais qu’importe ? Le clic nous donne envie de jouer à des jeux.

N’hésitez pas à élaborer/essayer d’épeler vos sons de démarrage de console préférés dans les commentaires ci-dessous. Nous autoriserons même la discussion sur *SHOCK* d’autres plateformes !