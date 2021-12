Quelle console offrir à Noël ? Ce sont les meilleures options disponibles | Jeux

Les deux dates les plus importantes de l’année en termes de cadeaux approchent. Voici quelques modèles de consoles que vous pouvez offrir et qui plairont à coup sûr.

L’année 2021 est sans aucun doute la plus chargée depuis longtemps en termes de consoles, et pas seulement parce qu’il faut être en attente permanente si vous voulez acheter une PlayStation 5 en Espagne ou une Xbox Series X, mais parce qu’il y a aussi eu des premières important.

Par exemple, la Nintendo Switch OLED, une nouvelle édition de la console la plus vendue aujourd’hui avec des améliorations importantes de son écran, mais également avec une disponibilité limitée.

Il existe de nombreuses alternatives si vous envisagez offrez une console à Noël et aux sages 2021Bien que, comme nous l’avons souligné, plusieurs d’entre eux ont de sérieux problèmes de disponibilité.

Voici quelques-unes de celles qui valent sans aucun doute la peine, y compris celles qui vont au-delà des options classiques telles que PlayStation, Nintendo ou Xbox.

Nintendo Switch ou Switch Lite : l’option immédiate et aussi la moins chère

L’édition standard de Switch et la version Lite sont des best-sellers absolus, d’autant plus qu’elles sont les deux options les moins chères aujourd’hui et en raison de leur excellent catalogue de jeux exclusifs.

Nintendo Switch OLED : nouvelle édition avec une légère augmentation de prix

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

Dotée d’une dalle OLED, la meilleure dalle des appareils mobiles aujourd’hui, cette console offre un plus plus qu’intéressant lorsqu’elle est utilisée en mode portable.

Il a une disponibilité assez limitée aujourd’hui, même si pour 349 euros il y a généralement du stock sur Amazon.

Nous avons pu le tester à fond dans son analyse avec d’excellents résultats.

Xbox Series S : Game Pass vers une console bloquée

La Xbox Series S est la console numérique de Microsoft, une Xbox qui partage le catalogue et de nombreuses fonctionnalités de la Xbox Series X, mais moins puissante et axée sur des services comme le Game Pass.

Cette console n’a pas de lecteur CD, ce qui a priori peut sembler un problème mais compte tenu de l’immense catalogue Xbox Series S ce n’est pas le cas. Il ne coûte également que 299 euros.

Pour seulement 12 € par mois, vous pouvez jouer à des centaines de jeux quand vous voulez et même où vous voulez si vous utilisez le projet xCloud.

Voici ce que la Xbox Series S a à offrir.

PlayStation 5 ou Xbox Series X : les plus recherchées et rarement trouvées

Sans aucun doute, la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont les protagonistes de l’année, et ce parce qu’elles sont les deux meilleures consoles du moment, mais parce qu’il n’y a pratiquement pas de stock des deux.

De temps en temps, des unités apparaissent dans des magasins comme Amazon ou El Corte Inglés, bien que peu nombreuses. La meilleure chose est que vous rejoigniez notre chaîne d’offres de jeux vidéo sur Telegram pour savoir quand il y en a.

PlayStation Classique

Si vous êtes assez vieux, vous vous souviendrez de la première PlayStation, même s’il a beaucoup plu depuis.

Sony a sorti il ​​y a tout juste deux ans une version mini de cette console vintage, avec des ROM de dizaines de jeux classiques, et pour seulement 99 euros.

Bien qu’au début la demande ait dépassé l’offre, vous pouvez déjà l’acheter sans problème dans presque tous les magasins.

Nintendo NES Mini

Encore plus ancienne, la Nintendo NES est une autre console vintage qui a une version mini, bien que dans son cas, il semble que la demande n’ait pas baissé, d’où son prix considérablement plus élevé.

Console rétro dans le style de Game Boy

Console de type Game Boy rétro

Il existe de nombreuses consoles qui imitent le design et même le catalogue Game Boy, sans doute l’un des plus réussis de l’histoire.

Le plus vendu est sûrement celui d’AliExpress, qui a également une expédition en seulement 10 jours, il peut donc arriver à temps même pour Reyes,