Quelle couleur d’Amazon Fire Tablet dois-je acheter ?

Amazon propose désormais deux gammes parallèles de tablettes Fire à différents prix pour deux publics distincts : les adultes et les enfants. Chaque ligne est disponible en versions 7 pouces, 8 pouces et 10 pouces avec différentes résolutions d’écran et options de stockage. Et contrairement à la plupart des gadgets électroniques et même aux meilleures tablettes Android, ces appareils Fire sont également disponibles dans une variété de couleurs amusantes. Donc, cela peut vous laisser vous demander quelle couleur dois-je acheter pour la tablette Fire ? Nous vous dirons quels sont nos favoris de chaque modèle de tablette Fire, et voyons si vous êtes d’accord !

Confort apaisant : Fire HD 8 (2020) – Twilight Blue



Choix du personnel pour les adultes

Le Fire HD 8 (10e génération) a été récemment mis à jour pour correspondre à la palette de couleurs globale du Fire. Parmi toutes les couleurs disponibles, ma préférée (de loin) est le bleu crépuscule. Il y a quelque chose de si apaisant et paisible là-dedans !

Gadget lumineux : Fire HD 8 Kids (2020) 32 Go – Rose



Choix du personnel pour les enfants

Quelque chose dans cette couleur me fait juste sourire. C’est peut-être ainsi que le rose vif apparaît et rappelle le chewing-gum ou la barbe à papa. Quoi qu’il en soit, la couleur audacieuse se démarquera sûrement et facilitera la localisation dans ce désordre de jouets !

Tranquillité totale : Fire 7 (2019) – Sage Green



Les tons verts subtils de la tablette Sage Green Fire 7 (9e génération) vous mettront immédiatement dans une ambiance détendue et confortable. Vous ne voudrez pas y mettre un étui (ce n’est pas nécessaire, car les tablettes Fire sont assez durables), mais si vous le faites, assurez-vous de choisir l’un des étuis de première partie d’Amazon correspondant.

La nouveauté cool : Fire HD 8 Plus (2020) – Ardoise



La dernière et la plus importante édition de la gamme de tablettes Fire a beaucoup à offrir à l’intérieur mais pas beaucoup d’options à l’extérieur. En fait, il n’y a qu’un seul coloris disponible actuellement, et c’est Slate. C’est plus léger que l’option noire ordinaire mais porte une élégance discrète adaptée à une tablette de premier plan.

Olive celui-là: Fire HD 10 (2021) – Olive



La couleur olive du Fire HD 10 (10e génération) reprend le vert sauge trouvé sur le Fire 7 et ajoute de la profondeur. Il a une richesse de teinte qui ajoute beaucoup de caractère à cette couleur unique. Il est rare de trouver une nuance de vert comme celle-ci sur la technologie de nos jours, et le Fire HD 10 est magnifique avec.

Ami violet portable : Fire 7 Kids (2019) – Violet



Je pense que le violet est la couleur parfaite pour cette tablette de petite taille. Il offre une belle touche de couleur et un étui de protection sans vous aveugler avec des bêtises au néon. Au diable les dinosaures chantants des années 90 ou les monstres burger des années 70 ; c’est une couleur qui, je pense, devrait arriver à encore plus de produits.

Bleu explosif : Fire HD 10 Kids (2021) – Aigue-marine



Lorsqu’Amazon a actualisé la version adulte du Fire HD 10 en 2021, les mises à niveau se sont répercutées dans le secteur des tablettes pour enfants. Rompant avec le bleu, le rose et le violet traditionnels, les nouveaux modèles bénéficient de nouveaux choix de couleurs pour le boîtier. Mon préféré doit être le combo unique de couleurs Aigue-marine.

Bleu profond voir

Je l’ai déjà dit et je le répète : bleu tout ! Bien sûr, tous les blues ne se valent pas. Certains sont trop clairs, d’autres trop sombres et d’autres encore trop verts. Cette nuance qu’Amazon appelle Twilight Blue est parfaite.

Twilight Blue est suffisamment sombre pour avoir un effet dramatique visuel, mais pas trop sombre pour perdre cet effet. Cela me rappelle les eaux de la mer Adriatique au large de la Croatie ou le fond d’une piscine de villégiature chic; seule l’image mentale de ces scènes est déjà relaxante. Bien sûr, si ce n’est pas votre confiture, Amazon a plusieurs autres couleurs dans la palette Fire Hd 8 (10e génération) que vous aimerez peut-être mieux, comme le noir traditionnel, une prune rose et un blanc glacial. Tous des tons très apaisants pour vous éloigner de votre expérience Fire HD 8.

Bleu crépuscule

Feu HD 8 (2020)

Si vous voulez une couleur calme et relaxante pour votre tablette, alors la teinte Twilight Blue est faite pour vous.

Sage conseil

Le Fire 7 (9e génération) a été l’un des premiers lots de tablettes à mettre à jour les nouveaux tons terreux d’Amazon comme le Fire HD 10 et le HD 8. Et je dois dire que ces couleurs sourdes sont plutôt fantastiques sur ce petit appareil.

J’ai un faible pour le Sage Green parce qu’il me fait me sentir à l’aise et détendu et prêt à profiter de mon émission Prime Video préférée ou de mon livre électronique Kindle. C’est la couleur parfaite pour l’appareil de divertissement portable parfait.

Vert sauge

Feu 7 (2019)

Quand Kermit a dit: “Ce n’est pas facile d’être vert”, je ne pense pas qu’il ait pensé à quel point le Sage aurait fière allure sur la tablette Fire 7.

C’est si riche

Alors que la tablette Fire 7 ci-dessus a un vert sauge apaisant, en 2021, la Fire HD 10 a apporté une nouvelle nuance de vert avec une teinte olive. Bien que cela fasse deux choix verts d’affilée, ces deux couleurs ne sont pas les mêmes et peuvent évoquer des sentiments différents lorsqu’on les regarde.

La couleur vert olive ajoute de la richesse au vert sauge apaisant de la tablette Fire 7. Sur le Fire HD 10, la couleur olive a de l’espace pour se démarquer et montrer la profondeur qu’offre cette couleur. Si le blanc est un peu trop terne pour vous, envisagez l’une des autres couleurs, comme le denim, la lavande ou la couleur traditionnelle de tous les gadgets, le noir.

olive

Feu HD 10 (2021)

L’olive Fire HD 10 offre une option de couleur unique que l’on ne trouve pas couramment sur les gadgets et est un superbe look pour ceux qui veulent une couleur différente mais pas une explosion de couleurs.

Style sobre

En tant que première tablette “plus” de la gamme Fire, Amazon a décidé que la Fire HD 8 Plus se démarquerait grâce à des fonctionnalités impressionnantes telles que la charge rapide, la charge sans fil et de meilleurs composants internes. Par conséquent, l’entreprise n’a pas ressenti le besoin de brouiller les pistes avec des options de couleurs supplémentaires.

À mon avis, si vous étiez quelqu’un qui opterait normalement pour un gadget noir, vous serez plutôt satisfait de cette couleur. De plus, vous pouvez enfiler n’importe quelle coque ou étui Fire HD 8 pour ajouter une touche de couleur si vous le souhaitez. C’est donc avoir le meilleur des deux mondes si vous y pensez vraiment !

Ardoise

Feu HD 8 Plus (2020)

Vous pourriez presque tirer un Google et nommer ce ton assourdi quelque chose comme “Pas noir”, mais il est assez proche du noir et ira avec tous les étuis ou accessoires que vous pourriez décider d’ajouter.

Fièrement violet

Les tablettes Fire Edition pour enfants sont disponibles dans des couleurs vives et gaies et comprennent un étui assorti brillant et joyeux pour un emballage de protection parfait. Ma préférée parmi les trois options disponibles sur la Fire 7 Kids Edition est la couleur violette.

À mes yeux, le violet est attrayant et ludique sans être trop impétueux et flamboyant. Mais, bien sûr, si vous ou votre enfant préférez, vous pouvez plutôt choisir un bleu vif ou un rose guilleret. Quel que soit votre choix, il ne fait aucun doute à quelle tranche d’âge cet appareil est destiné.

Mauve

Feu 7 Édition Enfants

La tablette Purple Fire HD 7 Kids Edition est probablement la couleur la plus conservatrice de la gamme. Si vous êtes opposé aux couleurs vives, c’est celle-ci qu’il faut choisir.

Bubble-gum brillant

Cette couleur rose vif est l’une de mes options préférées parmi les tablettes pour enfants d’Amazon. Il présente le bon équilibre de chaleur et de couleur sans être aveuglant. Cela me rappelle d’aller à un carnaval et d’obtenir des tonnes de malbouffe comme des boules de chewing-gum, de la crème glacée et de la barbe à papa.

Si le rose n’est pas à votre goût, vous pouvez toujours choisir parmi les options populaires bleu et violet disponibles sur chaque tablette Fire Kids Edition.

Rose

Feu HD 8 Enfants (2020)

Le rose doux du Fire HD 8 Kids Edition est mon choix comme la meilleure tablette Fire couleur pour les enfants. C’est une teinte joyeuse qui occupera vos tout-petits aussi longtemps que leurs restrictions Amazon Kids + le leur permettront.

Nuances de bleu

Pour la tablette Fire HD 10 Kids en 2021, Amazon a inauguré de nouveaux choix de couleurs, et celui qui s’écarte le plus des options précédentes est l’aigue-marine bicolore. Une couleur amusante et lumineuse, mais pas trop audacieuse, constitue la majorité du cas. Ensuite, la poignée/support se distingue par une couleur verte complémentaire et unique.

Si la nuance unique de turquoise n’est pas votre truc pour une raison quelconque, Amazon propose cette tablette supérieure pour les tout-petits dans ses enfants lavande avec une poignée violette et Sky Blue avec une poignée aigue-marine à vérifier également.

Bleu vert

Feu HD 10 Édition Enfants (2021)

L’aigue-marine brillante apparaît vraiment autour du grand écran du Fire HD 10 Kids Edition. Ce n’est pas une houppette, car il peut résister à tout ce que votre tout-petit peut lui lancer !

