Quelle couleur de Samsung Galaxy Buds 2 devriez-vous acheter ?

Le blanc est la couleur par excellence des écouteurs depuis l’époque de l’iPod d’origine, et cette version des Galaxy Buds 2 met ce look à la hauteur des normes de style actuelles. Peu importe la couleur de vos cheveux, votre tenue ou la teinte de votre téléphone, ils iront très bien avec n’importe quel ensemble. De plus, ils sont plus faciles à repérer si/quand vous les laissez tomber par terre, sur un canapé ou sur un sentier.

