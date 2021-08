Quelle couleur de Samsung Galaxy Tab S7 FE devriez-vous acheter ?

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est là ! La désignation “FE” de son nom signifie que cette tablette de milieu de gamme a été conçue en tenant compte des commentaires des fans. Pourtant, vous essayez peut-être de choisir entre le Galaxy Tab S7 FE et le Galaxy Tab S7, et bien que les spécifications de productivité soient de la plus haute importance, la décision se résume parfois à quelque chose d’aussi simple que la couleur. Si la préférence croissante des derniers temps pour des finitions pastel plus claires et, à l’inverse, des teintes vives et audacieuses des appareils technologiques prouve quelque chose, c’est que la forme est tout aussi importante que la fonction. Mais si vous optez pour la Galaxy Tab S7 FE, quelle couleur vous conviendrait le mieux ? Voici un aperçu de chaque nuance disponible.

Argent mystifié : Samsung Galaxy Tab S7 FE — Mystic Silver



J’adore être différent, c’est pourquoi j’ai un ordinateur fini dans un ton doré. Puisqu’une option similaire n’est pas disponible pour la Tab S7 FE, j’opterais pour l’argent. C’est une belle différence par rapport au noir de base pour ceux qui aiment faire des déclarations subtiles mais ne sont pas aussi mignons que le vert et le rose. C’est l’équilibre parfait pour une tablette qui sera utilisée aussi bien au travail qu’à la maison.

Beauté en noir : Samsung Galaxy Tab S7 FE — Mystic Black



Vous ne pouvez pas vous tromper avec le noir et je conseille toujours que si vous n’êtes pas sûr d’une couleur particulière pour un appareil comme une tablette que vous emporterez avec vous presque partout, optez simplement pour le noir. Vous ne regretterez pas votre décision plus tard et si vous avez envie d’ajouter une touche de couleur à un moment donné, vous pouvez choisir parmi la myriade d’options de coque et de peau disponibles en ligne pour pimenter le look comme vous le souhaitez.

Jolie en rose : Samsung Galaxy Tab S7 FE — Mystic Pink



Le rose est l’une de ces couleurs que les gens aiment ou détestent. Si vous n’êtes pas fan, évitez la teinte. Si vous utilisez la tablette pour le travail, vous voudrez peut-être aussi reconsidérer le rose. Bien que cela ne devrait pas être le cas, la vérité est que la finition de type pastel peut inconsciemment apparaître aux autres comme décontractée par rapport à professionnelle. Mais pour le travail à la maison, à l’école et au divertissement, si vous aimez le rose, optez pour cette finition !

Vert magnifique : Samsung Galaxy Tab S7 FE — Mystic Green



Comme il s’agit d’un vert clair plus doux et pastel, il ne s’agit en fait que d’un soupçon de couleur plutôt que d’être audacieux et dans votre visage. Ainsi, comme l’argent, la couleur Mystic Green est une belle rupture par rapport à l’habituel et un excellent moyen de montrer un peu de personnalité. Mais gardez à l’esprit que, comme pour le rose, la couleur pastel pourrait mieux convenir aux étudiants et à ceux qui ne se retrouveront pas dans des cadres plus professionnels, à moins que vous ne vous sentiez suffisamment à l’aise pour vous démarquer des autres lors d’une réunion du conseil d’administration.

Choisissez la couleur de la Samsung Galaxy Tab S7 FE qui vous convient

En fin de compte, le choix de la couleur de votre Galaxy Tab S7 FE dépend de votre personnalité et de votre style, et de l’endroit où vous l’utiliserez. Bien que vous puissiez avoir la confiance nécessaire pour faire vibrer le Mystic Pink ou Green dans n’importe quel cadre, professionnel ou non, vous devriez emprunter la voie la plus sûre et opter pour le Mystic Black ou Silver si vous cherchez à impressionner au bureau. Cependant, si vous travaillez dans un environnement plus décontracté, ou si vous êtes étudiant ou que vous utiliserez la tablette davantage à la maison ou pour un usage personnel, suivez votre instinct et choisissez la couleur qui vous convient.

Quelle que soit la couleur que vous choisissez, vous devriez également vous procurer un étui de protection pour la Galaxy Tab S7 FE. Et considérez qu’à moins que vous n’optiez pour un étui transparent, il couvrira de toute façon la couleur. C’est pourquoi je me sentirais plus à l’aise avec les finitions Mystic Black ou Mystic Silver. Si vous décidez plus tard que vous voulez qu’il se démarque davantage, vous pouvez obtenir un étui au look génial. Mais il est vrai que vous pouvez faire de même avec le Mystic Pink et le Mystic Green.

Cela dit, je trouve que Mystic Silver offre l’équilibre parfait entre professionnel et divertissement. C’est un design classique mais pas ennuyeux. La technologie qui est finie en argent a tendance à sembler élégante et chère, ce qui est idéal pour une tablette abordable comme celle-ci, ce qui la rend beaucoup plus chère qu’elle ne l’est.

Mais l’essentiel : vous ne pouvez pas vous tromper avec l’une des quatre couleurs.

