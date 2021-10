Quelle couleur de Samsung Galaxy Watch 4 devriez-vous acheter ?

Pour les prochains mois, Samsung s’apprête à détenir un monopole unique sur le marché des smartwatch Android. La Samsung Galaxy Watch 4 est la première montre à exécuter le nouveau Wear OS 3, et en tant que telle, c’est la première Galaxy Watch avec accès aux services Google et aux applications Android via Google Play. Cela augmentera la sélection d’applications tout en conservant le style de conception de Samsung (appelé One UI Watch) et nous donnera enfin une montre Wear OS robuste et confortable, même sur des poignets plus petits. Personnellement, j’attends une montre comme celle-ci depuis des années et il ne reste plus qu’une question : quelle couleur de la Galaxy Watch 4 dois-je acheter ?

Beauté naturelle : Galaxy Watch 4 44mm Vert



Choix du personnel

Ce style Watch 4 correspond parfaitement au Phantom Green Galaxy Z Fold 3, mais même si vous n’en attrapez pas un, cette nuance a fière allure avec une grande variété de bracelets en silicone, en métal et en cuir. Mélangez avec du cuir marron pour un look naturel ou presque n’importe quelle bande de silicone de couleur pour une présentation plus flashy.

Sombre et maussade : Galaxy Watch 4 44mm Noir



Alors que la version Phantom Green de la Galaxy Watch 4 finit par paraître noire dans de nombreux cas, il existe également un noir basique et droit si vous n’aimez pas le look terreux. Le noir permet à la montre d’avoir une apparence plus transparente entre l’écran et le boîtier, et comme le noir va avec tout, vous pouvez utiliser littéralement n’importe quel bracelet pour pimenter les choses.

Allumez-le : Galaxy Watch 4 44 mm argent



Si les couleurs sombres ne vous conviennent pas, l’argent est la seule couleur de 44 mm qui se situe du côté le plus clair du spectre. Cependant, contrairement à la version 40 mm, celle-ci est livrée avec une bande gris clair plutôt que blanc pur – les bandes blanches pures ne font que prier l’univers pour les taches – et la coque argentée permet à l’accent rouge autour du bouton supérieur de ressortir un peu plus.

Appelez-le simplement rose : Galaxy Watch 4 40 mm en or rose



Si l’or rose teinte votre monde, c’est la couleur de la Galaxy Watch 4 (40 mm) à saisir. C’est aussi la seule couleur non monochrome de 40 mm. Malheureusement, le groupe de couleur blush inclus ne lui rend pas beaucoup de services, mais vous choisiriez probablement un pack de sangles avec plus de couleurs, de toute façon.

À partir de 250 $ chez Samsung À partir de 220 $ chez Best Buy

Intégrez-vous, démarquez-vous : Galaxy Watch 4 40 mm Noir



La beauté du noir est sa polyvalence. Avec le bracelet noir mat inclus et la finition brossée du boîtier de la montre, la Galaxy Watch 4 n’attirera pas l’attention, mais une fois que vous aurez échangé ce bracelet avec un bracelet néon ou blanc pur, il se démarquera absolument. C’est comme un agent secret, sauf qu’il n’attirera pas les méchants.

Gris galactique : Galaxy Watch 4 40 mm Argent



Si l’or et l’or rose n’ont jamais été votre confiture, mais que vous voulez quelque chose d’un peu plus brillant et plus amusant que le noir, il y a toujours du bon vieil argent à la rescousse. Étant donné que le Phantom Green est limité au 44 mm Galaxy Watch 4, il s’agit en fait de la couleur Watch 4 que j’achète pour moi-même. Et j’achète immédiatement des bandes colorées pour ; sérieusement, Samsung, blanc ??

Va avec tout : Galaxy Watch 4 Classic 42mm & 46mm Noir



Meilleure couleur classique

Je ne suis traditionnellement pas un fan de la technologie de couleur noire, car le noir est l’absence de couleur et chaque produit jamais fabriqué y est inclus. Cependant, il y a une raison pour laquelle le noir reste si populaire : il va avec tout, et avec l’aspect brossé de la monture, il respire la sophistication.

Magnifiquement brossé : Galaxy Watch 4 Classic 46mm Silver



La plus grande Silver Galaxy Watch 4 Classic présente une finition brossée dans son coloris argenté qui l’aide à briller subtilement sous les lumières plutôt que de briller comme un phare. C’est un look plus sobre qui devrait bien se marier avec une grande variété de groupes et de garde-robes tout en se démarquant plus que le noir ennuyeux.

Édition spéciale : Galaxy Watch 4 Classic 42mm Argent



Ce n’est pas un doublon, je le jure ! Bien que Samsung l’appelle simplement argent sur les deux tailles de la Watch 4 Classic, vous avez un argent brillant mais plus sujet aux éraflures et aux taches sur le modèle 42 mm. Donc, si vous préférez l’aspect inoxydable plutôt que l’aspect brossé du 46 mm, ce coloris est fait pour vous. Mais encore une fois, vous voudrez accrocher un groupe non blanc.

Tellement brillant : Galaxy Watch 4 40mm Maison Kitsuné Edition



Si vous voulez vraiment que votre Galaxy Watch 4 se démarque, pensez à cette version en édition spéciale de la célèbre marque parisienne de mode et de musique Maison Kitsuné. Il est livré avec deux bracelets spéciaux, un chargeur en édition spéciale et des cadrans de montre amusants.

400 $ chez Samsung

Tant de nuances d’argent

S’il n’est pas surprenant que la Galaxy Watch 4 Classic n’arrive qu’en argent et en noir, ce n’est en fait pas si simple. Tout d’abord, l’argent n’est pas seulement de l’argent en ce qui concerne le Classic : le 46 mm Classic a le même aspect plus doux et brossé que le Galaxy Watch 4 silver, mais le 42 mm Classic a une finition plus brillante, qui se reflétera et brillera plus ou pire. Deuxièmement, je méprise quand des entreprises donnent le même nom à différents produits, en particulier une entreprise comme Samsung qui adore être grandiloquente avec les couleurs des produits.

Pour les couleurs réelles, vous devrez opter pour la Galaxy Watch 4, ce qui est bien car la Watch 4 est plus rationalisée (et abordable). J’espérais vraiment que le Phantom Green serait disponible pour les deux tailles, mais il n’est disponible que pour le modèle plus grand de 44 mm. En tant que personne qui avait la Green Galaxy Watch Active, j’espérais garder la séquence en vie, mais 40 mm est la taille la plus confortable pour mon poignet. À cette fin, parmi les couleurs de 40 mm, l’or rose convient si vous vous penchez déjà vers cette couleur dans vos téléphones. Cela dit, j’ai toujours préféré l’argent à l’or, et c’est donc ce que je précommande pour moi.

Si vous achetez la montre en argent – dans n’importe quelle taille ou style – je vous recommande de prendre un bracelet de remplacement ou un pack de bracelets avec plusieurs couleurs. Le blanc et le gris clair ont l’air soigné sur une liste de produits, mais ils montreront rapidement l’usure, la sueur et la crasse. J’ai un pack avec 12 couleurs, me permettant d’assortir ma montre à ma garde-robe quotidienne ou à la saison : violet autour d’Halloween, rouge autour de Noël et bleu autour de la fête de l’Indépendance. Les bracelets de tiers ne sont peut-être pas sculptés sur les bords de la montre comme les bracelets de première partie, mais ils existent dans de nombreux autres styles.

