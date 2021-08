Quelle couleur de Samsung Galaxy Z Fold 3 devriez-vous acheter ?

Ils disent que la troisième fois est le charme, et bien que cette expression familière ne soit pas toujours exacte, elle sonne certainement vrai avec le Samsung Galaxy Z Fold 3. Il est de loin en tête de la classe en matière de pliables, et il a été mis à niveau à tous les bons endroits par rapport à ses prédécesseurs, y compris son écran, sa résistance à l’eau et la compatibilité du S Pen. Donc, si vous pouvez vous le permettre, la question n’est pas de savoir si vous devriez en obtenir un. Au lieu de cela, quelle couleur devriez-vous acheter pour le Samsung Galaxy Z Fold 3 ? Bien qu’il n’y ait que trois variantes du nouveau téléphone pliable, nous vous aiderons à choisir la couleur du Galaxy Z Fold 3 que vous devriez acheter.

Vert de jalousie : Galaxy Z Fold 3 — Phantom Green



Choix du personnel

Il est difficile de choisir un favori parmi ces téléphones pliables car ils ont tous l’air si beaux, mais nos yeux ont immédiatement été attirés par la nouvelle fraîcheur de la variante Phantom Green. Ce téléphone offre une touche de couleur inattendue, mais dans un ton qui n’est pas offensant et qui n’entrera pas en conflit avec votre tenue ou vos accessoires. Associez-le à l’un des nouveaux étuis en cuir pour le monter d’un cran.

À partir de 1 800 $ chez Samsung À partir de 1 800 $ chez Amazon

Surfeur d’argent : Galaxy Z Fold 3 — Phantom Silver



Comme la série Galaxy S10 avant elle, le Phantom Silver Z Fold 3 a une qualité irisée qui lui donne une sorte de miroitement arc-en-ciel qui change constamment, en fonction de la façon dont la lumière le frappe. Cependant, contrairement à ces téléphones S10, le Z Fold 3 a une finition plus mate, qui, avec la couleur plus claire, montre moins d’empreintes digitales ou de taches que ses homologues plus sombres.

À partir de 1 800 $ chez Samsung À partir de 1 800 $ chez Amazon

De retour en noir : Galaxy Z Fold 3 — Phantom Black



Ce n’est pas parce que cette variante est répertoriée en dernier que c’est la pire option, pas de loin. La finition noire mate lui donne un look à la fois futuriste et intemporel, et il ira à coup sûr avec n’importe quel étui ou accessoire. Et comme les autres, la finition fait un travail fantastique pour cacher les empreintes digitales, ce à quoi les téléphones noirs sont généralement enclins.

À partir de 1 800 $ chez Samsung À partir de 1 800 $ chez Amazon

Il n’y a pas de mauvaise couleur pour le Galaxy Z Fold 3

Les premières générations de la gamme Z Fold nous ont donné des designs sauvages, flashy et même brillants, mais les couleurs de cette troisième génération ont mûri au fur et à mesure que l’appareil lui-même a mûri. Les trois variantes de couleurs portent le manteau des teintes Phantom des gammes S21, y compris le royal Phantom Silver et le classique Phantom Black. Mais pour notre argent, aucune des deux options n’est aussi attrayante que le tout nouveau Phantom Green. Il combine style et sophistication d’une manière intéressante mais discrète pour plaire aux premiers utilisateurs et aux pousseurs de crayons d’entreprise. Bien sûr, si vous voulez un téléphone pliable avec plus d’options de couleurs, vous pouvez toujours jeter un œil au Galaxy Z Flip 3.

Samsung a rendu le Galaxy Z Fold 3 plus durable que jamais, avec un indice de résistance à l’eau IPX8, un verre et des charnières plus solides et un protecteur d’écran plus résistant. Cependant, il s’agit toujours d’un téléphone pliable et donc probablement plus fragile que certains des autres meilleurs téléphones Android. Alors, pendant que vous profitez de toutes les bonnes affaires d’échange, pourquoi ne pas consacrer une partie de l’argent que vous économiserez à une superbe coque pour votre Galaxy Z Fold 3. Votre téléphone vous remerciera !

