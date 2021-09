Quelle crypto-monnaie a le plus d’options pour prendre d’assaut le trône de Bitcoin et Etherum | La technologie

in

Le marché des monnaies virtuelles est en plein essor et tout le monde veut être la nouvelle licorne qui frappe la balle, existe-t-il de vraies options pour devenir millionnaire avec une nouvelle monnaie ? C’est possible.

Depuis l’apparition des premières crypto-monnaies, le combat a été moins mené pour la première place, qui détient Bitcoin depuis de nombreuses années, suivi d’Ethereum mais à une distance raisonnable.

L’intérêt pour ces monnaies virtuelles est logique, puisque n’importe qui avec de la chance ou un peu averti peut mettre une bonne somme d’argent et le tripler dans quelques semaines si la fortune vous sourit. Et c’est du moins, puisque certaines crypto-monnaies voient leurs valeurs se multiplier jusqu’à 10.

Pour cette raison, les mineurs et les investisseurs recherchent désespérément le marché pour parier sur une devise que personne ne connaît mais qui a du potentiel. Cela vous donnera un investissement minimum, un avantage maximum et peu de risques.

Et parmi toutes les crypto-monnaies qui se démarquent aujourd’hui nous devons nous concentrer sur Cardano, celui qui semble vraiment détenir la clé du succès.

Et c’est que la plate-forme Cardano pourrait devenir la plus précieuse des crypto-monnaies avec sa monnaie virtuelle ADA, puisque Au cours de cette 2021, il a vu sa valeur augmenter de 1000% et ça continue de monter.

À la fin aout, Le prix de Cardano a encore augmenté de 19%, dépassant ensuite Binance et se plaçant en troisième position des crypto-monnaies les plus précieuses du marché, selon les rapports.

Ton secret? Soyez durable Lorsque le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que la société cesserait d’accepter les paiements en Bitcoin car il était très polluant, les crypto-monnaies ont subi un sérieux revers. Tous sauf ADA, qui a survécu grâce à son protocole blockchain basé sur une preuve d’enjeu et non de travail.

La technologie sous-jacente de la plate-forme fait référence au fait qu’elle ne dépend pas d’ordinateurs miniers pour traiter les transactions et générer de nouvelles unités ADA, mais plutôt évalue le pourcentage de pièces que vous possédez dans le mineur et non la puissance de traitement dont vous disposez.

Charles Hoskinson, fondateur de Cardano, a estimé que son réseau utilisait moins de 0,01 % de l’énergie requise par le réseau Bitcoin.

À bien des égards, ils placent Cardano et sa monnaie ADA comme la grande promesse des crypto-monnaies au cours de cette décennie, grâce à sa conscience verte et son approche innovante.