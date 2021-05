Quelle culture pop vintage avez-vous redécouverte? ⋆ 10z viral

Cela fait 15 mois à l’intérieur, et bien que les chaînes de streaming nous offrent un approvisionnement sans fin comique de nouveau contenu à consommer, beaucoup d’entre nous retournent à une culture pop ancienne et familière. Beaucoup d’entre nous se livrent à des piliers de sitcom de bien-être comme The Office, Parks and Rec et Friends. Nous avons également pris cette année sabbatique de nos vies sociales pour redécouvrir des films classiques et des séries télévisées que nous avons manquées la première fois.

Les Mary Sues ne font pas exception, car nous avons revisité d’anciens classiques et découvert de nouveaux favoris. C’est fou de considérer que beaucoup d’entre nous ont grandi à une époque où, si vous manquiez un épisode de télévision, vous aviez rarement une seconde chance de rattraper le retard. Je parle des jours avant DVR et Tivo, lorsque vous régliez une minuterie sur votre lecteur VHS pour enregistrer un épisode de Deep Space Nine. Bien sûr, il y aurait des rediffusions d’été si vous aviez de la chance, mais pour la plupart d’entre nous, si vous manquiez quelque chose à la télévision, vous l’avez simplement manqué.

Alors rejoignez-nous alors que nous parcourons tous les films et séries que nous venons de rattraper. Je veux dire, je ne peux pas être la seule personne à regarder les épisodes des années 90 de Supermarket Sweep, non?

Kaila Hale-Stern:

À la fin des années 90 et au début des années 90, l’une des plus grandes émissions de science-fiction était Stargate SG-1, une continuation / réinvention du film mettant en vedette Kurt Russell et James Spader. SG-1 a duré 10 saisons et s’est avéré si populaire qu’il a finalement engendré ses propres spin-offs comme Stargate: Atlantis et Stargate Universe. Le spectacle suit une équipe composée de militaires militaires, d’un archéologue civil et d’un extraterrestre devenu allié alors qu’ils s’aventurent à travers d’innombrables portails de trous de ver pour rencontrer une nouvelle vie et de nouvelles civilisations, et combattre des extraterrestres qui pensent être des dieux.

Même si j’ai regardé beaucoup de Sci Fi Channel (et je veux dire beaucoup) à l’époque, j’étais en retard à SG-1 et je n’y suis jamais vraiment allé au-delà de quelques marathons d’événements spéciaux. Mais récemment, j’ai commencé SG-1 depuis le début sur Netflix, et je peux voir l’appel. Alors que de nombreux premiers épisodes sont assez stupides et banals, la série vous surprend parfois, et l’excellente chimie de la distribution centrale dirigée par MacGyver lui-même, Richard Dean Anderson, aux côtés de Michael Shanks, Amanda Tapping et Christopher Judge continue le spectacle avance. C’est de la science-fiction qui ne m’oblige pas actuellement à trop réfléchir – une évasion par la porte vers des mondes lointains que j’apprécie en ce moment.

Princess Weekes:

Les Sopranos! J’ai commencé à le regarder l’année dernière parce que je pensais que je le ferais de la même manière que Mad Men, mais cela a fini par être une montre beaucoup plus charnue. Surtout parce que les personnages ne sont que de très mauvaises personnes, mais j’ai été tellement aspiré parce que la série est inébranlable dans sa réalité que ce style de vie détruit ceux qui s’y trouvent. J’ai apprécié que cela montre les réalités peu sexy, et même si le public a peut-être manqué cela à cause du fantasme du pouvoir de Tony Soprano – je ne l’ai pas fait. J’ai trouvé rafraîchissant que Tony soit un être humain absolument terrible, tout en étant un personnage compliqué que j’aimais regarder. Aussi, j’espère que Meadow et AJ vont bien en 2021. Bien que, malheureusement, je sache que Carmela a probablement voté pour Trump> .Lyra Hale:

Star Wars compte-t-il? Je n’ai regardé les films que quelques années auparavant et j’avais l’impression d’avoir raté quelque chose de génial toute ma vie. Quand j’ai demandé à ma maman pourquoi je n’avais jamais regardé ça quand j’étais enfant, elle a haussé les épaules et a dit que ce n’était pas quelque chose qui avait l’air bien. Oh comme elle avait tort. De nombreux films et émissions de télévision plus tard, je suis reconnaissant de connaître cet univers cinématographique, ses héros et les fans qui le composent.

Rachel Leishman:

Je sais, je sais, tout le monde a dit que c’était le meilleur rôle de Tom Cruise et son meilleur film, mais en tant que personne qui n’est certes pas son fan, je n’ai jamais eu le temps de regarder Interview avec le vampire. Mais ensuite, tous mes amis ont appris que je ne l’avais jamais fait et ont décidé qu’il était temps que je corrige ce mal et je suis heureux qu’ils l’aient fait. Je suis fan de Louis de Point du Lac et je l’avoue de tout mon cœur. Et oui, j’aime tristement Lestat aussi.

Chelsea Steiner:

Maintenant, c’est une histoire sur la façon dont mon visionnage de la télévision a été renversé, renversé. Et j’aimerais prendre une minute, juste m’asseoir là,

Je vais vous dire comment j’ai commencé à me gaver de The Fresh Prince of Bel-Air. Une fois que Fresh Prince a frappé HBO Max, j’ai commencé à le regarder pour la nostalgie et la mode (Hilary Banks = emblématique). Et bien que beaucoup de blagues ne tiennent pas bien (en particulier celles qui visent la communauté LGBTQ +), j’ai été frappé par la qualité de la trame et de la performance de cette série. Fresh Prince frappe tous les bons rythmes émotionnels, et sa comédie à feu rapide et ses performances charismatiques (nommez un casting plus empilé) en ont fait une vedette de son époque. Après avoir passé les 6 saisons et le spécial retrouvailles, je peux honnêtement dire que je suis un fan à part entière de Fresh Prince, 25 ans trop tard pour la fête.

De quelles vieilles séries ou films êtes-vous tombé amoureux récemment? Faites le nous savoir dans les commentaires!

