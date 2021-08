in

Quelle Demi Rose, Mia Khalifa pointe des charmes avec une garde-robe nulle | Instagram

Comme Demi Rose, c’est ainsi que la belle Mia Khalifa a ébloui ses plus fervents fans sur les réseaux sociaux. L’ancienne actrice de films pour adultes en a profité pour poser sur un cliché où sa garde-robe est nulle.

L’image qui a rendu fou des milliers d’internautes a rappelé à beaucoup la belle mannequin britannique Demi Rose, ceci pour le style et la pose similaire à une photographie de la star internationale.

Cependant, Mia khalifa lui a donné sa touche spéciale.

Sarah Joe Chamoun Elle a choisi un ensemble de sous-vêtements deux pièces qui donnait l’impression que sa garde-robe était vide, car il était complètement transparent et je n’ai caché ni la belle peau ni les charmes de la star des médias sociaux.

Cela peut vous intéresser: Julio Preciado entre en chirurgie d’urgence, son œil est intervenu

La désormais influenceuse a donné une touche d’élégance à l’image en choisissant la couleur noire dans les vêtements et en libérant ses cheveux noirs, en plus de sa touche la plus réelle en ne se maquillant pas.

Cela peut vous intéresser : Jem Wolfie recouvert de bitume, fait monter la température de tout le monde

ADMIREZ LA BELLA MIA ICI

Le modèle webcam, Mia Khalifa a posé à l’intérieur d’une salle de bain, appuyée sur le lavabo, ceci pour être incliné et permettre de donner une plus grande vue à ses charmes de face grâce au miroir et de derrière, avec la capture de la caméra.

Cela peut vous intéresser : Master Chef Celebrity est suspendu ?Ils révèlent une nouvelle contagion

Pour sa part, le mannequin britannique a parmi sa vaste collection de photographies une image avec la même pose ; mais contrairement à Khalifa elle a choisi un fil pour le plus grand plaisir de ses adeptes et ses courbes prononcées ont rendu son choix plus scandaleux.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Mia Khalifa et Demi Rose sont toutes deux gâtées sur les réseaux sociaux pour leur contenu constant et original, les courbes et la beauté sont des choses dont elles ne peuvent se passer sur leurs comptes Instagram.