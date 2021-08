Edgar Cervantes / Autorité Android

Les mises à jour logicielles opportunes et de longue durée sont l’un des éléments les plus cruciaux de l’expérience du smartphone. Cependant, dans l’état actuel des choses, différents OEM promettent des délais de mise à jour Android différents pour leurs téléphones. Le nombre de mises à niveau Android qu’un appareil obtient dépend également de son prix. Par exemple, les téléphones phares reçoivent généralement des mises à jour plus longues et plus fréquentes que les téléphones de milieu de gamme et à petit budget.

Actuellement, Samsung semble être le champion en titre des mises à jour sur Android. La société promet trois ans de mises à jour Android pour tout un tas d’appareils Galaxy. Il offre également à certains produits phares jusqu’à cinq ans de mises à jour de sécurité. OnePlus s’est également récemment engagé dans trois mises à jour Android majeures pour la série OnePlus 8 et les nouveaux produits phares. En revanche, sa série Nord N n’obtient que la promesse d’une seule mise à jour du système d’exploitation Android. Pendant ce temps, de nombreux autres fabricants s’en tiennent à un cycle de mise à niveau logicielle de deux ans.

Ce qui sera excitant de voir, c’est si la nouvelle série Pixel 6 de Google avec sa puce Tensor maison peut augmenter la chronologie des mises à jour Android. Google peut être en mesure de fournir des mises à jour plus rapides et plus longues que tout autre fabricant de smartphones, étant donné qu’il n’a plus à dépendre de la feuille de route de support de Qualcomm.

En gardant tout cela à l’esprit, nous nous sommes demandé ce que vous pensiez sur le sujet. Selon vous, quelle devrait être la période de mise à niveau logicielle minimale pour les téléphones Android ? Répondez à notre sondage ci-dessus et envoyez-nous une ligne dans la section commentaires ci-dessous.