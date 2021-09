Quelle devrait être la quatrième caméra arrière sur les téléphones phares ?

Eric Zeman / Autorité Android

Les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui ont généralement au moins trois types de caméra arrière à bord, à savoir la caméra principale, ultra-large et le vivaneau téléobjectif/périscope. Cela permet une grande flexibilité, offrant aux utilisateurs un appareil photo pour presque toutes les occasions.

Nous avons également vu des téléphones phares ajouter un quatrième appareil photo au mélange, mais il semble que l’industrie ne soit pas tout à fait d’accord sur le type d’appareil photo à utiliser. Alors, que pensez-vous devrait être le quatrième appareil photo sur les téléphones phares ? Donnez-nous votre réponse via le sondage ci-dessous.

Une tendance de ces dernières années a été l’ajout d’un deuxième appareil photo téléobjectif/périscope comme quatrième capteur. Nous avons vu Xiaomi, Huawei et Samsung adopter cette approche, offrant un téléobjectif à courte portée ainsi qu’un téléobjectif ou un tireur périscope à longue portée.

Nous avons également vu OnePlus, Huawei et Honor adopter un appareil photo monochrome comme quatrième capteur, permettant de véritables prises de vue en noir et blanc et une meilleure capture en basse lumière. Une autre tendance importante a été la poussée vers les capteurs de profondeur 3D ou ToF en tant que quatrième caméra sur les smartphones haut de gamme, permettant des effets de profondeur plus précis et des images en mode portrait.

Oppo a peut-être pris le gâteau pour le quatrième appareil photo le plus étrange sur un smartphone à ce jour, car le Find X3 Pro apporte un appareil photo de microscope 3MP à la table. Cela va encore plus près que les caméras macro, vous permettant de capturer des images de style microscope comme son nom l’indique.

Dans tous les cas, faites entendre votre voix via le sondage ci-dessus. Vous pouvez également laisser un commentaire si vous avez choisi l’option “autre” ou si vous avez simplement plus à dire.