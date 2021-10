Quelle doit être la stratégie globale de l’Inde

Le Japon et l’Australie ne sont pas hors de propos dans ce domaine, mais ce sont des vairons par rapport aux États-Unis.

La récente visite du Premier ministre indien aux États-Unis et aux Nations Unies lui a donné l’occasion de se projeter dans sa circonscription nationale en tant que leader mondial. Le contrôle du récit médiatique national a toujours été un élément essentiel de l’approche actuelle de la gouvernance, et cette visite s’inscrivait dans cette tradition. Mais finalement, c’est la substance qui compte, pas la surface. Sur le plan mondial, l’Inde a des intérêts stratégiques majeurs dans la sécurité nationale et le développement économique. Les États-Unis sont potentiellement importants pour les deux.

Le Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (Quad) avec l’Australie, le Japon et les États-Unis est une nouvelle collaboration importante. La motivation de cette coopération est bien sûr le défi géopolitique de la Chine. Le récent sommet du Quad, le premier en personne, a marqué une étape importante. La sécurité militaire est une préoccupation de première ligne évidente, en particulier pour les trois partenaires de l’Inde, en raison de leurs positions géographiques et de la position stratégique mondiale des États-Unis.

L’Inde a également applaudi le pacte militaire AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie, tout en déclarant officiellement qu’il est séparé du Quad. En effet, sur le plan de la sécurité, le lieu du conflit entre l’Inde et la Chine est géographiquement et stratégiquement très différent de celui du Japon, de l’Australie et du Royaume-Uni, et il est juste de dire qu’aucun de ces pays n’a d’importance. Les États-Unis le font, mais leur débâcle en Afghanistan illustre les limites de leur compétence dans la région. En effet, le soutien de l’Inde à la stratégie des États-Unis en Afghanistan n’a pas semblé lui faire beaucoup de bien.

Je dirais que l’Inde devrait garder un œil sur le développement économique et ne pas laisser les intérêts stratégiques des États-Unis la détourner de ce dont elle a besoin : une croissance économique rapide et durable. La Chine déploie ses muscles stratégiques sur le dos de trois décennies de croissance époustouflante, augmentant ses chances de succès politique. Ceci est noté sans approuver le moins du monde ses objectifs politiques, nationaux ou internationaux. Bien sûr, on peut aussi être un échec économique relatif comme la Russie, et exercer une puissance militaire, mais ce n’est pas un modèle à suivre dans aucune dimension.

Sur le plan économique, bien sûr, l’Inde et les États-Unis ont un potentiel énorme pour un alignement plus poussé. Les réunions du Premier ministre avec des chefs d’entreprise américains dans les domaines des technologies de l’information, de l’énergie solaire, de la production de défense, des télécommunications et de la finance étaient extrêmement symboliques, tout en faisant progresser les objectifs stratégiques. Plusieurs d’entre eux illustrent des synergies possibles en termes de puissance économique et de sécurité nationale. Il sera important de suivre l’efficacité du suivi du côté indien, pour obtenir des avantages tangibles.

Il est utile de comparer ces réunions avec la récente décision de Ford Motor d’arrêter la production de voitures en Inde. Cela montre que les États-Unis peuvent être une bonne source d’argent et de technologies de pointe, mais que leurs dirigeants et leurs agents commerciaux et politiques ne sont pas toujours doués pour comprendre et s’adapter aux conditions locales. À un niveau abstrait, l’Afghanistan illustre certaines des mêmes faiblesses américaines que Ford. L’implication forte est que l’Inde devrait vraiment se tourner vers les économies asiatiques – le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, en particulier – pour les types d’investissement et de savoir-faire dont elle a besoin pour sa propre économie dans de nombreux secteurs. Cela comprend une gamme de biens de consommation durables, de biens d’équipement et d’infrastructures.

Enfin, alors que l’Inde ne devrait pas se limiter indûment aux États-Unis en tant que source de ce dont elle a besoin pour son développement économique, ni permettre aux États-Unis de conduire sa position stratégique géopolitique, il existe une énorme marge de manœuvre pour tirer parti des préoccupations stratégiques des États-Unis pour puiser dans leurs forces là où elles importe le plus. Plus précisément, le récent sommet Quad comprenait des plans pour de nouvelles collaborations de recherche et le développement d’« écosystèmes technologiques compétitifs ». Le Japon et l’Australie ne sont pas sans importance dans ce domaine, mais ce sont des vairons par rapport aux États-Unis. C’est le point idéal pour la stratégie mondiale de l’Inde.

L’objectif de l’Inde doit être d’utiliser cette collaboration pour construire des universités de recherche de classe mondiale et de les utiliser, à leur tour, pour développer un écosystème d’innovation. Former des professeurs de classe mondiale prend du temps, et l’Inde devra donc trouver comment les attirer de partout, sans limiter cet effort à ceux d’origine indienne. Et, bien que l’accent mis sur la science et la technologie inhérent à cet effort puisse éviter certains des problèmes actuels de nationalisme culturel en Inde, en fin de compte, la promotion de la créativité nécessitera une ouverture de nombreuses manières différentes. Permettre cette ouverture exigera de la confiance en soi de la part des dirigeants indiens. Cela signifie quelque chose de très différent de l’approche actuelle de la Russie ou de la Chine, ou de celle du dernier président américain.

Professeur d’économie, Université de Californie, Santa Cruz

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.