Quelle économie ? | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster :

Il n’y a pas d’économie. Il y a cependant des milliers de milliards d’argent de la Fed/du gouvernement qui gardent les assiettes en l’air. Parlons donc de l’inflation, de la soi-disant économie et de ce qui se passe réellement.

Il n’y a pas d’économie. Il y a cependant des milliers de milliards d’argent de la Fed/du gouvernement qui gardent les assiettes en l’air. Parlons donc de l’inflation, de la soi-disant économie et de ce qui se passe réellement.

Dans l’Illinois, la personne moyenne percevant des allocations de chômage reçoit 805,00 $ par semaine. C’est plus de 41 000 dollars par an, pour s’asseoir sur son cul et manger des bonbons. Ensuite, les gens se demandent pourquoi pratiquement toutes les entreprises de l’État ont une déconnexion « de l’aide recherchée », et personne ne se présente.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les autorités fédérales disent qu’il n’y a pas d’inflation, mais si vous êtes un être humain qui vit aux États-Unis, alors vous savez de première main que non seulement il y a de l’inflation, mais qu’elle est évidemment rugissante. Outre la simple appréciation des prix, nous avons une « shrinkflation » qui a touché pratiquement tout ce que nous achetons. Ce qui suit de CNN pas moins :

Vous ne perdez pas la tête. Vous payez en fait le même prix ou plus ces jours-ci pour les articles de tous les jours dans votre réfrigérateur et votre garde-manger, mais vous les parcourez plus rapidement car leur taille a diminué.

La raison? Une tactique connue sous le nom de « shrinkflation », déployée par les marques de produits de consommation et les épiceries. Le phénomène – obtenir moins pour votre argent parce qu’un fabricant a réduit la taille du produit – dure depuis des décennies, mais il devient généralement plus courant lorsque les coûts des entreprises augmentent comme la flambée d’inflation que nous connaissons aujourd’hui.

Entre les programmes de dépenses massives du gouvernement et l’impression massive d’argent des banques centrales, et la démarque inconnue favorisée sur nous, on pourrait penser que nous sommes dans une période d’hyperinflation. Pourtant, nous n’en sommes pas tout à fait là. Pourquoi?

La seule raison pour laquelle nous n’avons pas connu d’hyper inflation à la Weimar, c’est parce que la vitesse de l’argent est limitée. Qu’est-ce que la vélocité de l’argent ? C’est la quantité de fois et la vitesse de celle-ci, dans laquelle l’argent change de mains. Par exemple, vous achetez « X » au fabricant d’outils, et il prend ses bénéfices et achète « X » au fabricant de meubles, qui prend ses bénéfices et achète « X » au magasin de matériel, et ainsi de suite.

Eh bien, en raison de plusieurs facteurs, la vitesse de l’argent est proche de tous les temps. L’une des raisons est que les gens accumulent leur argent lorsqu’ils l’obtiennent, mais ce n’est qu’une toute petite partie de l’équation. Le vrai problème est que vous ne pouvez pas dépenser de l’argent pour des biens qui n’existent pas.

Le Covid, que vous pensiez que cela provienne d’une chauve-souris prenant un bain dans la soupe d’une dame en Chine, ou d’une arme biologique déclenchée pour paralyser le monde afin qu’ils puissent inaugurer leur vision perverse de l’ordre du Nouveau Monde (alerte spoiler.. c’est tout) a chaînes d’approvisionnement brisées partout dans le monde. Laisse-moi expliquer

Un de mes amis est allé chez le concessionnaire Polaris pour obtenir un nouveau Ranger UTV. (véhicule utilitaire tout-terrain) et quand il y est arrivé, s’attendant à se promener dans des dizaines de modèles, tout ce qu’il a vu était UN. Une seule machine sur le terrain. Quand il a demandé, de quoi s’agit-il ? Tout était question d’approvisionnement. Les usines avaient fermé, les fabricants de pièces avaient fermé, les expéditeurs avaient fermé, etc. Le gars a dit qu’il avait pris des paiements et des commandes, mais qu’ils avaient des mois et des mois de retard sur la livraison.

De même, je vois la même chose dans divers domaines. Nous savons tous qu’il y a des camions et des voitures assis dans des champs sans puces pour les faire rouler. Les gens que je connais qui ont essayé d’acheter un jet ski ont été fermés, car il n’y en avait pas dans un rayon de 100 milles. Les camping-cars sont rares. Les bateaux manquent. Et lorsque vous trouvez quelque chose d’occasion, soit il est parti le jour où il est répertorié, soit son prix est astronomique.

Eh bien, vous ne pouvez pas dépenser de l’argent et vous attendre à ce que la vitesse d’échange augmente lorsqu’il n’y a aucun produit à acheter. Ainsi, même si mon ami achetait la seule unité isolée sur le terrain et que le revendeur en tirait profit, le revendeur pourrait-il acheter le produit qu’il souhaitait acheter pour sa maison ou sa famille ? Peut être pas. Pendant des mois, les gens ont attendu plus de 9 semaines pour avoir un réfrigérateur. Les personnes que je connais qui ont essayé d’acheter des meubles ont eu la garantie d’une livraison en octobre. Et ainsi de suite. Les gens qui sont prêts à dépenser ne peuvent pas dépenser.

Ainsi, la vélocité de l’argent est très faible. Si cela devait être « normal » demain, nous subirions un choc d’inflation, que le monde n’a jamais vu. Mais devinez quoi ? Les fédéraux le savent. Les banques centrales le savent. Ils savent que leur impression insensée est horriblement inflationniste, mais ils peuvent le dissimuler, via la vélocité.

Et devine quoi? Ils font tout ce qu’ils peuvent pour réduire la vitesse. Non, ils ne viennent pas à la télévision et ne disent « hé, nous allons faire des choses louches, pour empêcher l’argent de changer activement de mains, et ainsi nous empêcher de voir une hyper inflation ! » Non, ils ne le disent pas, ils trouvent juste des moyens de le faire.

Tout bon scientifique le savait et sait que les confinements ne résolvent pas les pandémies. Mais chaque responsable de la Fed sait que les gens enfermés, ne dépensent pas d’argent et n’essayent pas de trouver des biens. Pensez-vous que les banques centrales pourraient avoir leur mot à dire dans les politiques médicales de l’OMS ??

Permettez-moi d’expliquer quelque chose ici. AUCUNE institution aussi grande que l’industrie pharmaceutique et la santé, et des agences comme l’OMS ne sont « autorisées » à faire quelque chose sans la bénédiction des banquiers mondiaux. Point final. Les banquiers dirigent ce monde, pas les souffleurs de l’OMS ou du CDC ou vous l’appelez. Si les banquiers ont besoin de blocages pour ralentir la vitesse de l’argent, ils vont avoir des blocages.

La nouvelle tendance est la division de vaxed versus non vaxed. Permettez-moi de reformuler cela, il y a toujours eu une énorme pression pour que tout le monde se fasse vaxer et pour ceux qui étaient mal à l’aise avec ça, il y avait des millions de “Karens” pour leur dire de leur mauvais choix. Cela dure depuis le début.

Mais maintenant, nous avons un nouveau problème. Alors que les différents États adoptent chacun leur version de la « réouverture », il existe toutes sortes de règles différentes. Dans certaines régions, nous voyons des choses comme « seules les personnes vaccinées peuvent aller dans les restaurants et les bars ». Ensuite, il y a les parties où si vous n’avez pas de vaccin, vous ne pouvez pas voyager, pas de vol, pas de croisière, pas de train. Eh bien, laissez-moi vous demander quelque chose. Combien y a-t-il de non vaxxés ?

Je ne crois pas du tout aux chiffres du gouvernement. Je ne crois pas un instant que 49,7% des États-Unis soient vaccinés. Mais pour des raisons d’argument, utilisons leur nombre.

La moitié, oui la moitié des habitants du pays, ne peuvent pas aller dîner au restaurant, aller au bar, aller à des événements sportifs, etc. ?? Si la moitié ne peut pas voler, à quel point cela nuit-il à l’économie ?? Quelle meilleure façon de maintenir la vitesse de l’argent à un faible niveau que d’empêcher 50 % de la population de s’engager dans l’économie ! Et ne vous y trompez pas les amis. Ils savent que les vaccins ne fonctionnent pas, ils ne sont pas là pour prévenir les infections, a admis Fauci il y a quelques mois.

Aujourd’hui n’est pas le jour où je vais me plonger dans toute la question Vax. Ce que je dis cependant, c’est que les banques centrales ont besoin de couvrir la quantité insensée de distorsions qu’elles ont créées. Cette couverture s’intègre parfaitement dans la situation «Rona», où à tout moment une partie importante de la population peut être contrainte de rester chez elle, ou au moins, de ne pas s’engager dans l’économie.

Il y a un nombre important et croissant de personnes qui refusent de se faire piquer, et le désespoir de ceux qui veulent que tout le monde se fasse piquer est évident. Parallèlement à la décision de Joey d’envoyer des groupes de personnes pour « éduquer » les masses sur les raisons pour lesquelles ils devraient se faire vacciner, à New York, Cuomo suggère que vous avez besoin de vaccins pour voyager, et que ceux qui ne sont pas vaccinés devraient être contraints d’être conduits sur un site de tir.

Mais ne vous y trompez pas. Nous n’avons AUCUNE économie. C’est en pagaille. Les banquiers centraux savaient que s’ils remettaient en gros des tonnes et des tonnes d’argent aux banques, comme ils l’ont fait en 08/09, ils attraperaient l’enfer sacré. Au lieu de cela, ils ont dit « hé, j’ai une idée, donnons juste de l’argent aux gros morceaux, cela sauvera les banques dans le processus, et nous laisserons juste assez d’entre elles le dépenser, pour maintenir l’économie en vie, mais pas conduire à l’hyper inflation ! »

Lire la suite @ TheInternationalForecaster.com