quelle émission est basée sur l’offre et la demande ? Crypto nouveaux médias

Les jetons de crypto-monnaie ont été conçus pour résoudre un certain nombre de problèmes financiers et transactionnels. Ils peuvent être utilisés pour des investissements, des paiements, comme support pour échanger d’autres crypto-monnaies et comme protection contre l’inflation. De plus, à mesure que les crypto-monnaies évoluent, leurs plateformes évoluent également.

Les plateformes deviennent de plus en plus spécialisées et travaillent même ensemble pour compenser les faiblesses des unes et des autres. Ainsi, au moment de décider dans quelle crypto-monnaie acheter ou investir, il est important de connaître les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies que vous envisagez de mettre dans votre portefeuille.

jeton de 1 pouce

Les jetons de 1 pouce sont des jetons ERC-20 construits sur la blockchain Ethereum. Ils ont été développés pour fonctionner avec la plate-forme 1 pouce et faciliter les échanges de crypto-monnaie. Les jetons 1 pouce sont utilisés pour payer les frais et collecter des récompenses sur la plate-forme 1 pouce. Il est important de savoir que le jeton de 1 pouce n’est pas conçu pour être utilisé comme investissement, paiement ou protection contre l’inflation.

Les jetons 1 pouce sont strictement conçus pour permettre les échanges sur la plate-forme 1 pouce. Le nombre de jetons est plafonné et ils ne sont pas rattachés à une monnaie fiduciaire. Si vous souhaitez les encaisser, vous devrez les échanger contre un autre jeton, puis échanger ce jeton contre une monnaie fiduciaire.

La plate-forme 1 pouce est une plate-forme décentralisée qui fonctionne comme un teneur de marché automatisé (AMM). Il permet aux utilisateurs de choisir entre plusieurs échanges décentralisés (DEX) et d’avoir accès à leurs pools de liquidités. Cela signifie que les utilisateurs peuvent visiter la plate-forme, examiner les DEX qui s’y trouvent, décider quels DEX leur offriront les frais de transaction les plus bas et leur fourniront la crypto-monnaie la plus liquide.

Le jeton de 1 pouce peut être utilisé pour payer les frais de transaction sur la plateforme. De plus, les frais peuvent être encore réduits si les utilisateurs utilisent des jetons de gaz CHI pour payer leurs frais de transaction.

Les jetons de 1 pouce peuvent également être utilisés pour voter sur le protocole de gouvernance instantanée. Sur ce protocole, tous les détenteurs de jetons peuvent voter sur des questions affectant le jeton et la plate-forme. C’est l’une des plateformes les plus décentralisées et démocratiques du marché de la cryptographie.

Étant donné que la plate-forme 1 pouce utilise d’autres DEX pour prendre en charge ses swaps, elle n’a pas à maintenir son propre pool de liquidités ni à facturer des frais de transaction. Au lieu de cela, il prend un pourcentage des frais facturés par les DEX sur ses plateformes comme paiement. De plus, comme cela ne facilite que les échanges, la crypto-monnaie des utilisateurs reste dans leurs portefeuilles et aucune information personnelle ou clé privée n’est partagée avec la plate-forme.

Pièce de monnaie JAX

Les pièces JAX peuvent être utilisées principalement pour les paiements, les garanties pour les applications DeFi et pour les échanges de crypto-monnaie. Il peut être facilement échangé contre de la monnaie fiduciaire et être utilisé pour acheter différentes crypto-monnaies sur d’autres bourses. Cette monnaie numérique est très évolutive car elle n’est pas plafonnée. Il peut être échangé contre d’autres devises et son système de gouvernance minimal lui permet de se développer.

Jax.Network est une plate-forme décentralisée qui facture aux utilisateurs toutes les transactions effectuées sur la plate-forme. Les utilisateurs peuvent recevoir des remises s’ils paient leurs frais de transaction avec JAX et utilisent la pièce dans la transaction elle-même. Il est intéressant de noter que la plate-forme Jax.Network permettra à l’avenir aux utilisateurs fortement concernés de participer à la prise de décision, car il est supposé qu’ils ne prendront pas de décisions financièrement préjudiciables.

Tableau comparatif des pièces de monnaie JAX et des jetons de 1 pouce



Jeton de 1 pouce Lancement de la pièce JAX 2020 2021 Approvisionnement en circulation 167 501 500 0 Approvisionnement maximum 1 500 000 000 Pas de plafonnement Non Attaché au coût du hashrate Bitcoin Réserves de trésorerie Non Non Plate-forme Gouvernance Jax.Network de 1 pouce Tous les détenteurs de jetons À déterminer, toujours en développement Jeton ERC-20 Jeton natif Décentralisé Oui Oui Évolutif Non Oui

Conclusion

Lorsque vous décidez entre JAX et 1 pouce, examinez attentivement les avantages que chacun vous offre. JAX est plus flexible, liquide et peut être utilisé pour une grande variété de transactions, tandis que 1 pouce ne peut être utilisé que pour payer les frais de transaction et pour les échanges de jetons. Les pièces JAX sont soutenues par un algorithme gratifiant, où son émission de pièces dépend de l’offre et de la demande.

Par conséquent, sa valeur fluctue au sein d’une petite obligation supérieure et inférieure, ce qui en fait un pouvoir d’achat stable à long terme. Un deuxième jeton natif sur Jax.Network, JXN offre également une certaine protection contre l’inflation et est conçu pour être détenu comme un investissement.