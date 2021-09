Quelle encre AJ a-t-il et que signifient-ils ?

in

Anthony Joshua est l’un des athlètes les plus célèbres au monde et cherchera à conserver son titre des poids lourds contre Oleksandr Usyk ce week-end.

AJ a défendu ses couronnes mondiales en décembre dernier, battant Kubrat Pulev avec style pour consolider sa place au sommet de son sport.

Mark Robinson/Matchroom

Joshua défendra ses titres des poids lourds contre Oleksandr Usyk le 25 septembre

Le joueur de 31 ans est maintenant prêt à entrer à nouveau dans le cercle carré et affrontera Usyk au Tottenham Hotspur Stadium samedi soir.

Joshua a surmonté beaucoup de choses dans sa carrière à ce jour et a décoré son corps de plusieurs tatouages ​​​​pour marquer ses réalisations.

Ils seront à nouveau exposés ce week-end et il pourrait bien en avoir un autre à célébrer s’il repoussait Usyk pour augmenter la possibilité d’une confrontation entièrement britannique avec Tyson Fury.

LION

Après sa défaite contre Ruiz Jr, AJ a demandé au propriétaire du magasin de tatouage Southgate SG, Victor Tsyhanou, d’encrer un lion et une scène de forêt sur son chiffre du milieu.

La conception a été faite pour cacher certaines des cicatrices sur son doigt, mais l’un de ses callosités a été utilisé comme la lune.

Selon Tsyhanou, Joshua veut ajouter une lionne et des oursons à ses autres doigts.

ÉQUIPE FR

Joshua a eu l’emblème du lion de la Team GB encré entre ses énormes omoplates.

AJ l’a fait après avoir représenté son pays aux Jeux olympiques de 2012, lorsqu’il a remporté l’or.

Joshua a comblé un déficit de trois points au tour final pour remporter l’or des super-lourds contre le champion en titre italien Roberto Cammarelle.

Après sa victoire, AJ a déclaré à la BBC : « Cette médaille représente mon parcours et le soutien de l’équipe.

“C’est bien plus qu’une simple médaille d’or, c’est une expérience de vie et je suis juste fier de l’avoir autour de mon cou.”

.

Anthony Joshua affronte Usyk ce week-end

SAGESSE

Parce qu’AJ dit qu’il apprend toujours, la sagesse est un mot important pour le boxeur et c’est pourquoi il est tatoué sur son bras droit.

“Je cherche toujours la sagesse et la connaissance comme les sages des films italiens et Wiseguy”, a-t-il déclaré à propos du tatouage avant de combattre Wladimir Klitschko.

“Je l’ai toujours recherché, donc il avait de la pertinence et du sens pour moi.”

AFRIQUE

Le continent africain a eu une influence considérable sur la vie de Joshua et ainsi, sous le mot sagesse, il a le contour de la carte de l’Afrique gravé sur son bras droit.

Sa mère Yeta Odusanya vient du Nigeria, tandis que son père Robert est d’ascendance nigériane et irlandaise.

“J’ai appris plus sur l’histoire de ma famille et j’ai fini par me faire tatouer l’Afrique”, a-t-il déclaré.

“C’était une belle combinaison d’avoir ‘Sagesse’ et votre héritage tatoué en dessous, donc ça s’est bien passé.”

Anthony Joshua se rend en Arabie saoudite pour le combat contre Andy Ruiz Jr