Quelle équipe a remporté le plus de points en Premier League en 2021 ? Arsenal aux places de la Ligue des champions mais pas de Man United, Man City atteint le cap du siècle tandis que Fulham, relégué, a encore plus que Watford et Norwich

Manchester City est à nouveau en tête du classement de la Premier League à Noël après un autre début de saison dominant.

L’équipe de Pep Guardiola a remporté son septième titre de champion en mai, mais il semblait qu’il pourrait y avoir des difficultés à défendre sa couronne après son échec à recruter un attaquant.

Man City pourrait-il à nouveau s’enfuir avec la ligue?

City a ouvert la nouvelle campagne avec une défaite 1-0 contre Tottenham, mais a depuis remporté 14 des 17 matchs suivants pour avoir trois points d’avance en tête.

Et c’est la récompense du club pour une année exceptionnelle au cours de laquelle la formation Etihad a accumulé plus de points en Premier League en 2021 que quiconque.

City a 25 points d’avance sur ses plus proches défis, Chelsea, ayant remporté le plus de matchs (34), marqué le plus de buts (106) et encaissé le moins (29).

Cependant, les champions en titre ont également joué le plus de matchs en 2021 avec 42 – quatre de plus que Tottenham et Leicester.

Arsenal fait étonnamment partie des équipes en forme de l’année malgré sa fin de la saison dernière à la huitième place sans football européen.

Les jeunes stars d’Arsenal ont tiré cette année

Les Gunners de Mikel Arteta ont commencé la campagne en cours avec trois défaites également, mais ne sont qu’à quatre points de Liverpool après le même nombre de matchs en 2021.

Arsenal est également en avance sur Manchester United pour l’année, bien que les Red Devils aient un match en main pour réviser les Gunners avant janvier.

Les relégués Sheffield United, West Brom et Fulham sont tous devant Norwich – qui sont en bas du classement actuel de la Premier League.

Les Canaries ont amassé le moins de points de haut niveau cette année avec seulement deux victoires et quatre nuls, ce qui les laisse avec 10 points.

Norwich a joué moins de matchs que les autres équipes autour d’eux mais ne peut pas se traîner au fond avec un seul match de Premier League à jouer.

Norwich a ressemblé à des certitudes de relégation après un début de saison horrible

Quelle équipe a remporté le plus de points en Premier League en 2021 ?

1. Manchester City

Jeux : 42

Points : 104

2. Chelsea

Jeux : 40

Points : 79

3. Liverpool

Jeux : 40

Points : 77

4. Arsenal

Jeux : 40

Points : 73

5. Manchester United

Jeux : 39

Points : 71

6. West Ham

Jeux : 39

Points : 70

7. Tottenham

Jeux : 38

Points : 62

8. Leicester City

Jeux : 38

Points : 59

9. Lille

Jeux : 40

Points : 52

10. Villa Aston

Jeux : 41

Points : 51

11. Les loups

Jeux : 40

Points : 49

12. Everton

Jeux : 40

Points : 49

13. Brighton

Jeux : 38

Points : 48

14. Palais de cristal

Jeux : 39

Points : 45

15. Newcastle

Jeux : 41

Points : 36

16. Burnley

Jeux : 38

Points : 34

17. Southampton

Jeux : 39

Points : 34

18. Sheffield United

Jeux : 22

Points : 21

19. Brentford

Jeux : 16

Points : 20

20. West Brom

Jeux : 22

Points : 18

21. Fulham

Jeux : 23

Points : 17

22. Watford

Jeux : 16

Points : 13

23. Norwich

Jeux : 17

Points : 10