« Quelle équipe ils sont »

Brentford a conquis de nombreux fans cette saison et il est facile de comprendre pourquoi alors qu’ils ont remporté le dernier match contre West Ham au stade de Londres.

Bryan Mbeumo a marqué en première mi-temps alors que les Bees dominaient les premiers échanges chez leurs rivaux londoniens.

Yoane Wissa a fracassé un vainqueur dans les dernières secondes

Jarred Bowen a égalisé à 10 minutes de la fin et il semblait que le match se dirigeait vers un match nul.

Mais un but à la 94e minute de Yoane Wissa a vu Brentford prendre les trois points.

Cela les amène à la septième place du classement de la Premier League, prenant 12 points lors de leurs sept premiers matchs.

Ils gagnent beaucoup de nouveaux fans avec l’excellent football qu’ils jouent cette saison.

Même fan inconditionnel des Hammers et rapport de talkSPORT, Ian ‘The Moose’ Abrahams a été impressionné par ce qu’il a vu du côté de Thomas Frank et a déclaré: “Quelle équipe étonnante ils sont.”

