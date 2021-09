Quelle équipe invaincue de la NFL est candidate ? Qu’est-ce qu’un prétendant ?

in

La NFL terminera la semaine 3 avec cinq équipes invaincues. Dans la NFC, les Cardinals, les Panthers et les Rams sont tous invaincus. Les Raiders et les Broncos sont invaincus en AFC.

Un bon départ peut sembler que n’importe quelle équipe pourrait réussir, mais historiquement, commencer 3-0 est de bon augure pour les chances à long terme d’une équipe dans la saison. Au cours des cinq dernières années, 25 équipes au total étaient invaincues à la fin de la troisième semaine, 18 d’entre elles ayant atteint les séries éliminatoires à la fin de l’année. Quatre d’entre eux ont ensuite participé au Super Bowl. En dehors d’une année 2016 tout à fait bizarre, au cours de laquelle cinq équipes ont commencé 3-0, mais une seule a participé aux séries éliminatoires, la tendance est assez constante que commencer fort signifie finir fort.

Statistiquement parlant, nous allons voir deux des cinq équipes restantes invaincues rater les playoffs. Décomposons-le et essayons de déterminer qui cela pourrait être.

Denver Broncos

Semaine 1 : 27-13 victoire contre les géants

Semaine 2 : 23-13 victoire contre les Jaguars

Semaine 3 : victoire 26-0 contre les Jets

Pourquoi les Broncos sont des prétendants

Il est difficile d’appeler Denver une “surprise” jusqu’à présent, car ils ont battu de mauvaises équipes qu’ils auraient dû battre. Cependant, à l’intérieur des résultats bruts, il y a des signes d’une équipe en forte tendance à la hausse.

Teddy Bridgewater s’affirme comme la réponse de l’équipe au poste de quart-arrière et, plus important encore, il ne fait pas d’erreurs. Cela permet à une équipe, qui n’a franchement pas beaucoup d’explosivité en attaque, de décrocher des victoires. Il s’agit d’un cas d’infraction qui ne gâche pas les choses pour la défense, c’est là que les Broncos ont vraiment excellé. L’équipe se classe dans le top 5 de toutes les catégories statistiques défensives et mène la NFL dans le domaine des entraînements d’arrêt, les adversaires n’ayant marqué que 10,3% de leurs possessions.

Si cela se maintient, les Broncos participeront aux séries éliminatoires de l’AFC West, ce que personne n’avait prédit.

Pourquoi les Broncos sont des prétendants

Sans aucun doute, Denver a eu le début de cupcake le plus doux pour la saison 2021. Les trois adversaires représentent certaines des équipes les plus dysfonctionnelles de la ligue, et en dehors de la victoire éclatante des Jets, ce n’est pas comme si ces victoires avaient été exceptionnellement convaincantes.

Lorsque la poussière retombe, vous avez besoin d’un élément d’explosivité pour gagner des matchs dans la NFL contre des équipes d’élite, et jusqu’à présent, les Broncos ne l’ont pas montré. Cela a été un début de saison amusant, mais le manque de gros jeux commencera à se faire sentir face à des équipes qui ne s’effondreront pas contre la défense de Denver.

Verdict : PRÉTENTEUR

Cardinals de l’Arizona

Semaine 1 : 38-13 victoire contre les Titans

Semaine 2 : victoire 34-33 contre les Vikings

Semaine 3 : 31-19 victoire contre les Jaguars

Pourquoi les cardinaux sont des prétendants

Les principes offensifs de l’Arizona sont bien connus, Kyler Murray étant le quart-arrière parfait pour lancer avec bonheur 50 fois par match lorsqu’on le lui demande. De toute évidence, il y a une tonne de puissance de feu sur cette attaque, les Cardinals ayant en moyenne 34 points par match, mais cette saison, ils ont ajouté une ride avec une solide défense.

Dans l’état actuel des choses, l’équipe accorde 5,4 verges par jeu dans les deux phases, bon pour le 12e de la NFL. Ce n’est pas tout à fait remarquable isolément, mais l’équipe a affronté deux équipes offensives très fortes au cours des deux premières semaines de la saison. Associez cela à une attaque dans le top 10 à la fois en passe et en course, et vous avez la recette du succès.

Pourquoi les cardinaux sont des prétendants

Je ne vous blâme pas d’être enthousiasmé par cette équipe après les deux premières semaines où ils l’ont collé à deux équipes qui ont des reprises légitimes en séries éliminatoires, mais ce match de la semaine 3 contre les malheureux Jaguars était beaucoup trop serré pour être confortable.

Il existe également une tendance inquiétante selon laquelle la ruée vers les passes explosives que nous avons vue au cours de la semaine 1 ralentit et génère beaucoup moins de pression que contre le Tennessee. La question est de savoir si cette équipe a assez d’essence pour le long terme, ou comment elle gérera l’adversité quand elle frappera.

Verdict : CONTENDER (avec un peu d’appréhension)

Panthères de la Caroline

Semaine 1 : 19-14 sur Jets

Semaine 2 : 26-7 sur les Saints

Semaine 3: 24-9 terminé Texans

Pourquoi les Panthers sont des prétendants

Je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que la défense de l’équipe soit aussi bonne, même les fans les plus intransigeants des Panthers. Oui, le talent était là dans les sept premiers, mais 2021 a été l’année où tout est lié. La défensive de la Caroline est presque impénétrable, n’accordant que 3,8 verges par jeu et 36 premiers essais dérisoires au cours des trois matchs.

D’un autre côté, vous avez Sam Darnold, qui joue le meilleur football de sa carrière dans sa nouvelle maison et trouve immédiatement une relation avec le meilleur receveur DJ Moore. Darnold est loin de prendre en charge les matchs lui-même, mais il fait beaucoup sous le centre et quand cela est soutenu par la défense, vous avez la recette du succès.

Pourquoi les Panthers sont des prétendants

Tout comme les Broncos, regardez qui ils ont joué. Cette victoire de la semaine 2 contre les Saints fait beaucoup pour faire une déclaration, mais c’était aussi une équipe de la Nouvelle-Orléans ravagée par les blessures que les Panthers ont affrontée.

La défense a été absolument phénoménale, mais il est irréaliste de penser qu’elle tiendra – en particulier contre certaines des infractions auxquelles les Panthers sont confrontés à venir. Ce fut un sacré début pour une équipe dont beaucoup s’attendaient à une fiche de 5-12 cette saison, mais avec les blessures clés de Christian McCaffery et Jaycee Horn, cela se rapproche du point où l’horloge sonne minuit dans cette histoire de Cendrillon.

Verdict : PRÉTENTEUR

Les aventuriers de Las Vegas

Semaine 1 : 33-27 contre les Corbeaux

Semaine 2 : 26-17 terminée Steelers

Semaine 3 : 31-28 terminée dauphins

Pourquoi les Raiders sont des prétendants

Bénéficiant de la meilleure attaque de la NFL, Las Vegas totalise en moyenne 471 verges par match sur le dos de Derek Carr, qui est devenu un Super Saiyan complet cette saison. Carr a déjà lancé pour 1 200 verges cette saison et nous venons de terminer la troisième semaine. C’est un rythme effréné à suivre, mais il joue un très bon football et garde les Raiders compétitifs, même lorsque leur défense faiblit. Bien sûr, cela aide lorsque vous avez autant de récepteurs sportifs que Vegas, chacun étant capable de briser d’énormes gains en un rien de temps.

Au fil du temps, les Steelers ont l’air pire, mais battre les Ravens au cours de la semaine 1 reste un énorme jeu de déclaration – et cette victoire étroite contre les Dolphins est traditionnellement un endroit où les Raiders tomberaient dans un jeu de piège, mais ils l’ont évité cette fois.

Pourquoi les Raiders sont des prétendants

Défensivement, l’équipe est médiocre. À l’heure actuelle, ce n’est pas grave parce que l’attaque a été si bonne, mais il est inquiétant de voir l’équipe au milieu du peloton en défense contre la passe et en troisième position en défense contre la course.

Cela met beaucoup trop de pression sur Derek Carr et sa compagnie, et ce sera quelque chose à surveiller. Pourtant, je pense qu’il y a une étincelle dans cette équipe et qu’ils sont chauds au bon moment. J’achète.

Verdict : CONTENDRE

Les Rams de Los Angeles

Semaine 1 : 34-14 sur les ours

Semaine 2 : 27-24 sur les Colts

Semaine 3 : 34-24 terminée Boucaniers

Pourquoi les Rams sont des prétendants

Les Rams ont pris leur défense de jeu déjà stellaire et ont ajouté Matthew Stafford de l’autre côté du ballon. C’est si simple. Nous avons parlé de l’importance de l’explosivité plus tôt avec les Broncos, et c’est ce que Stafford propose à la pelle sur Jared Goff.

Vous pouvez affirmer que deux des équipes qu’ils ont affrontées jusqu’à présent sont tombées, mais ce sont toujours trois victoires contre des équipes éliminatoires il y a un an, y compris une victoire d’ancrage contre les champions du Super Bowl qui montre que cette saison n’est pas un éclair. la poêle.

Les Rams jouent dans une division très difficile, mais en ce moment, ils sont la classe de la NFC West et se comparent favorablement au moment des matchs de division.

Pourquoi les Rams sont des prétendants

Je n’ai pas vraiment de bonne réponse ici. Si vous allez pinailler, vous pouvez pointer du doigt le début de Stafford et avoir des doutes s’il peut suivre son rythme, mais il y a tellement de marge de manœuvre ici qu’il peut baisser un peu et les Rams seront toujours de sérieuses menaces chaque semaine.

Verdict : CONTENDRE

L’une de ces équipes peut-elle aller jusqu’au bout ?

Statistiquement parlant, il y a 16% de chances qu’une de ces équipes fasse le Super Bowl. Si je devais mettre de l’argent dessus, il n’y a qu’une seule réponse : les Rams de Los Angeles.

Cette équipe n’est pas loin de faire déjà le grand jeu, le faisant en 2019 et je pense qu’il y a suffisamment de talent pour faire le travail. C’est risqué de faire une proclamation comme ça, mais jusqu’à présent, les Béliers en valent la peine. C’est simplement une très, très bonne équipe de football.