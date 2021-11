Quelle est cette poudre Anti Monkey Butt que Mike McCarthy adore ?

Il est important que nous commencions ici en premier. Vers la fin d’une discussion sur la question que nous sommes sur le point d’ENQUÊTER, l’entraîneur des Cowboys de Dallas, Mike McCarthy, a prononcé ces mots : « Je ne pense probablement pas que j’ai beaucoup de personnalité, mais j’en ai un peu. »

Exact, Mike. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup de personnalité et je pense que l’utilisation d’une poudre disponible dans le commerce avec un nom semi-amusant destiné à soulager les irritations et la transpiration dans les zones délicates comme tactique de motivation pour votre équipe montre que vous n’en avez qu’un peu. «

Attendez une seconde, laissez-moi reculer un peu. Si vous voulez des détails clairs sur tout cela, veuillez lire Jori Epstein de USA TODAY, qui fait un excellent travail en couvrant tout ce qui concerne les cow-boys, y compris cette histoire.

Après que les Broncos ont botté les fesses des Cowboys la semaine dernière, Mike McCarthy a affiché des fesses anti-singes comme outil de motivation. Quoi de mieux pour réduire la tension que… la poudre anti-friction ? Réponse : victoire de 40 points pour écraser les Falcons. pic.twitter.com/ROiIwoXUS0 – Jori Epstein (@JoriEpstein) 15 novembre 2021

D’accord. Donc. C’est là où nous en sommes dans une saison de la NFL qui n’a pas beaucoup de sens à bien des égards. Les Cowboys de Dallas pourraient poursuivre une longue séquence de victoires, faire une percée profonde dans les séries éliminatoires, pourraient même gagner le tout…. et nous allons devoir nous en souvenir comme une sorte de tournant.

WTF.

J’entends le fantôme de John Facenda le dire maintenant : « Mais ensuite tout a changé », INTENSIFIE LA MUSIQUE D’ORCHESTRE, « lorsque l’entraîneur-chef Mike McCarthy a parlé à son équipe de « DRUMS BOOMING, STRINGS DEAFENING » de la poudre de cul de singe mystique. »

C’est peut-être la meilleure chose à propos de tout cela. L’idée générale du produit est que vous n’avez PAS de fesses de singe après l’avoir utilisé, mais McCarthy laisse juste tomber « anti » pour qu’il apparaisse que la poudre vous donne peut-être des fesses de singe ? Est-ce fait de fesses de singe?

pic.twitter.com/I6xNffCNqC – Doug Farrar ✍ (@NFL_DougFarrar) 16 novembre 2021

Epstein rapporte également que McCarthy a exhorté les journalistes à acheter ce genre de choses en disant: « C’est expressif dans le remède. » J’ai passé 12 bonnes minutes à essayer de trouver un moyen pour que ces mots placés dans cet ordre puissent transmettre n’importe quel sens.

Ils ne le font pas.

Cette équipe remporte le Super Bowl. Réserver.

Voici McCarthy expliquant sa pensée, par Epstein :

« Je le recommande fortement, si quelqu’un ne l’a jamais utilisé », a déclaré McCarthy. « Je ne veux pas entrer dans mon hygiène personnelle ici, mais ‘RAW’, Red Ass Week, était le sujet. Nous avons mis l’accent sur la correction de ce qui s’est passé la semaine dernière. Je pense que nos joueurs ont fait un excellent travail avec. Je viens de m’amuser avec. « Une autre façon de se concentrer. »

Les vestiaires du football sont, sans aucun doute, l’endroit le plus étrange du sport. Vous avez environ 70 hommes – entre la liste active, l’équipe d’entraînement et tous les joueurs blessés qui traînent en arrière – qui composent une équipe donnée. Quelques-uns de ces gars sont des stars jouant sur de gros contrats, pour la plupart à vie. Certains d’entre eux gagnent de l’argent mais ne seront probablement dans la ligue que dans quelques années. Un tiers d’entre eux ne fait que s’accrocher au rêve, faisant ce qu’ils peuvent tout en essayant désespérément de rester dans la ligue.

Alors, oui, trouver un message avec lequel se répercuter et motiver toutes ces personnes est difficile. Et peut-être que quelque chose d’aussi idiot et simple que de dire « nous nous sommes fait botter les fesses alors maintenant nous avons besoin d’un peu de cette poudre » peut fonctionner.

Ou peut-être que les Cowboys ont joué contre les Falcons d’Atlanta, et les Falcons d’Atlanta sont une équipe de football putride la plupart du temps.

Quoi qu’il en soit, je vous ai promis une ENQUÊTE sur ce qu’est ce truc et, eh bien, c’est :

Amidon de maïs Kaolin Bicarbonate de sodium Calamine en poudre

D’accord. Voilà donc deux choses que vous trouverez sur l’étagère de cuisson de votre garde-manger (le bicarbonate de sodium est du bicarbonate de soude), de la poudre d’argile et de la poudre de calamine.

Cela semble assez utile, bien sûr. J’ai occupé des emplois d’été chauds dans ma journée – nettoyer un stade de baseball pendant quelques étés, faire fonctionner une machine dans une autre usine – et je ne pense pas avoir jamais ressenti le besoin de me poudrer là-bas, mais je peux voir comment cela pourrait fonctionner pour certaines personnes.

Il existe aussi une version bébé ; mais sérieusement parents, il suffit d’y mettre une fine couche de Desitin ou de Boudreaux’s Butt Paste à chaque changement de couche, c’est largement suffisant. Aucune raison de jouer avec la poudre.

Il y a aussi la « Lady Anti Monkey Butt Powder », qui contient un peu de parfum supplémentaire. Le site officiel de la société promet un « nouveau look » pour ce produit, car apparemment les femmes ne veulent pas acheter quelque chose qui leur est annoncé avec un grand arrière de singe rouge. Qui savait.

J’ai envisagé d’en acheter pour ma femme, car toute la vie est heureuse et j’allais enregistrer sa réaction et la partager ici.

Mais je ne veux pas dormir dans le hangar pendant les 10 prochains jours, alors je ne l’ai pas fait.

