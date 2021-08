Quelle est exactement la règle des trois R ?

08/03/2021 à 13:03 CEST

Concernant l’environnement, une proposition visant à modifier nos habitudes de consommation en tant qu’individus est connue sous le nom de Règle des Trois R. Fondamentalement, cela fait référence à une consommation responsable (quoi et comment nous achetons) et à l’application de certaines stratégies sur nos déchets et déchets matériels, ce qui peut signifier un changement écologique positif, avec un impact sur la qualité environnementale de la planète.

Les 3 R signifient Réduire, Réutiliser et Recycler, qui sont trois manières de contrôler la quantité de déchets solides que nous jetons dans l’environnement et qui ont un impact néfaste sur la biodiversité.

Chacune de ces phases représente un pas en avant pour minimiser l’impact des déchets sur la planète. Nous expliquons ce qu’est exactement chacun des trois R.

Réduire

Le premier R fait référence à la nécessité de éviter autant que possible la génération de déchets dans notre vie quotidienne, par une consommation moins vorace, moins vertigineuse et plus responsable. Cette proposition tente de combattre l’esprit de marketing et le consumérisme capitaliste, moteurs de tous les impacts actuels.

Par exemple, si nous évitons d’acheter un sac plastique ou un produit emballé au supermarché, nous évitons également la génération de déchets. Il suffit d’être conscient du superflu et de l’inutile de nombreux ustensiles et appareils électroménagers que vous consommez au quotidien.

Réduire signifie consommer de manière responsable et consciente, réduisant ainsi la quantité utilisée de :

Énergie inutile. Eviter de laisser les lumières allumées, d’éteindre les appareils non utilisés et d’utiliser les appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge) à leur juste mesure. En tant que matériau d’emballage, sacs en plastique, couverts, verres et assiettes en plastique, etc., gaz polluants. Adopter une mobilité responsable, utiliser les transports en commun, passer à la voiture électrique…

Réutilisation

Le deuxième R indique que les matériaux utilisés doivent avoir la durée de vie la plus longue possible, au lieu d’être soumis au cycle de « jetable » pour en acheter un nouveau. Donner une nouvelle vie aux objets les empêche d’aller à la décharge.

Ainsi, en réutilisant au maximum les matériaux, on repousse la nécessité d’en consommer un nouveau et de produire des déchets environnementaux. Il s’agit de les réparer, de leur donner un usage nouveau et créatif, ou de retarder au maximum l’achat d’un nouveau.

A titre d’exemple, une fois que nous avons consommé un pot de confiture, conserver le pot nous permettra de l’utiliser pour stocker d’autres produits (et éviter d’en acheter un nouveau). De cette façon, outre la réutilisation, nous réduisons également (un nouvel achat).

La sauvegarde des folios usagés pour utiliser leur côté non imprimé est un autre exemple de réutilisation.

La réparation est un autre concept lié à la réutilisation. On jette souvent les appareils électroménagers, par exemple, en oubliant qu’ils ont une réparation facile qui sera bon marché et nous permettra de continuer à l’utiliser longtemps.

Recycler

Le troisième R de l’écologie est peut-être celui qui demande le plus d’efforts, puisqu’il consiste à recycler des déchets encore utilisables, pour les réinsérer dans la chaîne de production comme matière première.

Maintenant, tous les experts s’accordent à dire que le recyclage devrait être la dernière option, puisque les deux autres R devraient d’abord prévaloir (réduire et réutiliser). En effet, le recyclage, en premier lieu, consomme également des ressources pour mener à bien son processus. Et, deuxièmement, il y a des matériaux qui, malgré la finition du contenant jaune, ne finissent pas toujours par être recyclés, comme c’est le cas avec le plastique.

Le recyclage permet de récupérer certains plastiques, cartons, verres, métaux et papiers par exemple, qui peuvent servir d’intrant pour la fabrication de nouveaux articles commercialisables.

De cette façon, le verre peut être refondu et utilisé pour fabriquer de nouvelles bouteilles ; le papier et le carton peuvent être décomposés en pâte et fabriqués à partir de papier recyclé ; l’aluminium et le cuivre peuvent être fondus et réutilisés, etc.

Avantages des trois R

D’une part, les avantages de la mise en œuvre des trois R de l’écologie ont un impact sur l’environnement et la réduction de l’empreinte écologique de notre civilisation, ce qui en soi est suffisamment urgent et prioritaire.

D’autre part, ils procurent des avantages économiques tels que la réduction des dépenses superflues, la épargne familiale ou l’utilisation de matériaux recyclables comme matières premières au lieu d’en extraire davantage de la nature.

Changez votre façon d’acheter

L’importance de la défense de l’environnement à travers les trois R est vitale, en particulier dans le monde post-industriel et axé sur la consommation dans lequel nous vivons aujourd’hui, basé sur « utiliser-jeter-utiliser-jeter ». Il est essentiel de changer vos habitudes d’achat au quotidien, pour éviter les produits suremballés, changer le supermarché pour le marché et renoncer à la fast-fashion, entre autres attitudes.

La prise de conscience des dommages écologiques bestiaux que nous causons à la planète est la seule voie vers la survie de notre propre espèce. La quantité de déchets non biodégradables est telle que nous commençons déjà à la percevoir même dans ce que nous mangeons.

Par exemple, les microplastiques sont des particules de plastique rejetées dans la mer (sacs à ordures, surtout) dont la taille est imperceptible mais leur présence est perceptible, c’est pourquoi ils sont logés à l’intérieur des poissons et autres animaux dont nous nous nourrissons. Les trois R de l’écologie sont un moyen d’amorcer le changement avant que l’environnement ne soit totalement pollué.

