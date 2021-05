Quelle est la bonne méthode de planification financière? Trouver

Comment atteindre la stabilité financière pour atteindre les différents objectifs de la vie?

Qu’est-ce que la planification financière? La planification financière devrait idéalement évaluer la meilleure combinaison d’épargne, de crédit, d’investissement et de protection pour atteindre un jalon financier. Cela dit, selon les experts du secteur, la plupart des gens ne sont généralement pas en phase avec leurs finances. Habituellement, les gens ont d’énormes dettes, des cotisations de carte de crédit et pas la bonne ligne d’épargne et d’investissements en place pour atteindre leur objectif financier.

Qu’est-ce qu’une planification financière équilibrée?

Les experts financiers affirment qu’une planification financière équilibrée est la clé de la stabilité financière.

Navin Chandani, MD et PDG, CRIF High Mark, déclare: «Un bon plan financier peut aider les individus à atteindre l’indépendance financière qui est essentielle à la stabilité. Il doit tenir compte de l’appétit pour le risque et de l’évolution des demandes financières d’une personne et constitue un processus à long terme. »

Il ajoute: «Un portefeuille équilibré devrait répartir proportionnellement les actifs dans des instruments de croissance et d’épargne par le biais d’investissements dans diverses classes d’actifs. En outre, si une personne a contracté un prêt ou utilise une carte de crédit, il est essentiel que les factures EMI et de carte de crédit soient payées à temps. » Par conséquent, une approche holistique de l’épargne, de l’investissement, de l’assurance et du crédit est essentielle dans la planification financière. »

Comment atteindre la stabilité financière pour atteindre les différents objectifs de la vie?

Les experts disent que les besoins financiers de chaque individu évoluent avec le temps et qu’il faut planifier en conséquence. Chandani, ajoute: «Il est important de classer ces dépenses en fonction des dépenses telles que les études supérieures, les loisirs, le mariage, la garde d’enfants, le démarrage de sa propre entreprise ou même la retraite anticipée. Le recours à des prêts pour répondre à certaines exigences financières aide non seulement à la planification financière systématique, mais également à la gestion fiscale et à la mise de côté de l’épargne pour de meilleures possibilités d’investissement. »

Voici comment vous pouvez apporter la stabilité financière;

• La discipline est la clé – Commencez tôt et prenez l’habitude de mettre de côté une partie du revenu mensuel dans un instrument d’épargne.

• Respectez le budget – Créez un budget mensuel en analysant toutes les dépenses et en adhérant à un plan de dépenses strict. Chandani dit: «C’est le moyen le plus efficace de garder les factures payées et les économies sur la bonne voie.»

• Gardez un chèque – Profitez des options de crédit qui sont adaptées à la capacité de remboursement d’un individu. Suivez régulièrement les rapports de crédit pour garder une trace de la situation financière.

• Ne soyez pas en retard – Faites bon usage des cartes de crédit et assurez-vous que les paiements sont effectués à temps.

• Travaillez intelligemment – Les experts estiment qu’il est préférable d’investir dans des investissements générateurs de revenus dont la valeur devrait augmenter avec le temps.

• Créer un équilibre – Assurez-vous que le portefeuille est bien équilibré, en utilisant la bonne stratégie de répartition de l’actif et une bonne combinaison de prêts garantis et non garantis pour des objectifs financiers adaptés.

• Mieux vaut prévenir que guérir – Créez un fonds d’urgence en dehors des investissements quotidiens pour couvrir les dépenses imprévues, en veillant à ce que les économies ne soient jamais épuisées. Chandani déclare: «Un fonds d’urgence peut également être utilisé pour rembourser une EMI et éviter les défauts de paiement.» De plus, prenez une assurance maladie et une assurance temporaire pour vous aider à rester protégé pendant une crise.

• Maintenir une bonne cote de crédit – Cela aidera une personne à obtenir les meilleures opportunités de crédit à tout moment de sa vie.

