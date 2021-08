Quelle est la cause de la mort du peintre Bob Ross ?

Trouvez une tombe./Avec l’aimable autorisation de Netflix. La tombe de Bob Ross. / Bob Ross.

Bob Ross est décédé d’un cancer, mettant ainsi fin à son deuxième combat contre le lymphome. Sa mort a déclenché une bataille juridique qui n’a pris fin que lorsque son fils, Steve Ross, a perdu les droits de propriété intellectuelle de son père plus de deux décennies plus tard.

La bataille pour Bob Ross Inc., la marque éponyme qui a été créée pour vendre des produits de peinture dans les années 1980, a été révélée lorsque Steve Ross a déposé une plainte devant un tribunal fédéral en 2018. Un juge a constaté que, bien que Ross ait nommé son fils comme héritier de la propriété intellectuelle dans son testament, il ne pouvait pas légalement désigner son fils comme propriétaire, selon le Daily Beast.

La bataille juridique fait l’objet d’un nouveau documentaire Netflix qui se penche sur les poursuites revendiquées par la marque Bob Ross. Le documentaire Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal & Greed est sorti sur Netflix le mercredi 25 août 2021.

Bob Ross est mort d’un lymphome et a été enterré en Floride

Bob Ross souffrait d’un lymphome et est décédé en 1995 après le retour du cancer, selon le Daily Beast pour la deuxième fois. Il a subi une crise cardiaque au milieu des années 1980 et a appris en 1994 que son cancer était revenu. Le pronostic était sombre, selon l’article.

“Bien que cela ait été aussi difficile que cela puisse paraître, sa santé était un problème chronique, à tel point que, pendant des années, il était convaincu qu’il mourrait tôt”, a rapporté le Daily Beast.

Ross a été enterré dans un “cercueil en aluminium étincelant” et a été enterré aux côtés de sa mère et de son père, selon le Daily Beast. Il n’a eu qu’un petit enterrement dans une chapelle avec environ 25 membres de sa famille proche et amis avant son inhumation au cimetière, selon l’article.

Ross est décédé à son domicile d’Orlando, en Floride, à l’âge de 52 ans, selon sa nécrologie publiée dans le Orlando Sentinel.

“Bob Ross, l’instructeur de peinture à la voix douce et aux cheveux touffus rendu célèbre par la télévision publique “The Joy of Painting”, est décédé cette semaine d’un cancer”, lit-on dans l’article de 1995 annonçant sa mort.

Bob Ross a été enterré dans son État d’origine, la Floride, dans une simple tombe qui le décrivait simplement comme un “peintre de télévision”, selon Find a Grave. Sa tombe est située à Gotha, dans le comté d’Orange, en Floride, dans le Woodlawn Memorial Park, indique le site Web. Sa pierre tombale est inscrite avec son nom et son image, ainsi que sa date de naissance et sa date de décès, ainsi que les mots « peintre de télévision ».

Bob Ross a tenté de laisser les droits de propriété intellectuelle à son fils, Steve Ross, et à son demi-frère

Peu de temps avant la mort de Bob Ross, le gentil peintre connu pour ses “petits arbres heureux” a reçu des documents juridiques lui demandant de céder l’entreprise, Bob Ross Inc., à Annette et Walt Kowalski, a rapporté le Daily Beast. Ross, qui avait déjà un lymphome, a décliné la demande. Au lieu de cela, il a apporté une série de modifications à son testament et a déclaré que son nom, son image et sa propriété intellectuelle appartenaient à Steve Ross et à l’un de ses demi-frères, selon l’article.

Cependant, un juge a statué que Steve Ross n’avait pas les droits car, au moment où le testament a été modifié, la propriété intellectuelle en question appartenait à Bob Ross Inc., a rapporté le Daily Beast.

“En fin de compte, ils ont obtenu le meilleur accord possible dans les circonstances”, a déclaré l’article. « En échange d’un paiement modeste, Steve a renoncé à ses droits sur la propriété intellectuelle de Bob. Le plus important pour lui, peut-être, Bob Ross, Inc., lui a donné l’autorisation d’aller de l’avant avec son entreprise en utilisant son nom et le droit, en vertu d’accords de confidentialité, de montrer certains termes de l’accord à des partenaires commerciaux potentiels qui auraient pu avoir peur. d’un procès de Bob Ross, Inc., s’ils allaient coucher avec Steve. “

